La solicitud de las cámaras empresarias del sur mendocino para que se construya la presa Portezuelo del Viento, pero con el agregado del trasvase de aguas del río Grande al Atuel, desembocó en un entredicho entre el gobernador Rodolfo Suárez y el ex mandatario Celso Jaque.

Más allá de los dimes y diretes de la discusión, en pocas palabras ambos se acusan mutuamente de mentir.

Entre el 24 y 31 de octubre las Cámaras de Comercio de San Rafael y General Alvear respaldaron la construcción de Portezuelo de Viento sobre el río Grande en Malargüe y dejaron en claro que pretenden que el Gobierno avance con el proceso licitatorio.

Sin embargo, a la solicitud le hicieron un agregado: que la Provincia analice la posibilidad seria de enriquecer el proyecto con el trasvase de aguas del río Grande al Atuel.

El gobernador Suárez utilizó el atril de la Fiesta Nacional de la Ganadería para ponerle punto final a los reclamos. En su discurso, el mandatario aseguró que “a partir de la renuncia que hizo Celso Jaque ante el Coirco (en 2011) Mendoza debe hacer Portezuelo del Viento sin el trasvase”.

La frase no cayó en saco roto y un día después, el malargüino recogió el guante y contraatacó. “Jamás pedí que no se haga el trasvase. Es realmente algo que me sorprendió mucho (lo dicho por Suárez), porque eso no es cierto”, dijo Jaque.

Ante las aseveraciones del ahora miembro del directorio de YPF, desde el Ejecutivo mendocino devolvieron el golpe e hicieron público el acta 692 del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), en la que está la nota con la firma de Jaque estampada al final.

En la misiva fechada el 23 de marzo de 2011 que envió Mendoza al comité de cuenta, se informa que avanzaría en la licitación para la selección de empresas para construir la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Pero también aclara que la obra del trasvase quedaba “para una próxima etapa”.

“Debo dejar establecido que la decisión de efectuar las obras de toma y conducción del trasvase del cupo de Mendoza del río Grande hacia el río Atuel, agua debajo de la presa Portezuelo del Viento para una próxima etapa, no debe considerarse como una renuncia a los plenos derechos que actualmente detenta la provincia sobre las aguas del río Grande”, reza uno de los párrafos.

Para finalizar, en la nota se solicitó expresamente al Coirco se pronunciara favorablemente a la “construcción del dique y sus obras complementarias, en el que no se incluyen las obras de toma y conducción del trasvase”.

