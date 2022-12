Suárez: “Si se daña un colectivo, el lunes no habrá un medio para ir a trabajar”

El gobierno provincial anunció este jueves un importante operativo de seguridad para el próximo domingo, en el marco de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Buscan evitar que se repitan los desmanes que hubo el martes pasado, con un centenar de colectivos rotos, como principal ejemplo.

Entre las medidas principales se destaca la restricción del transporte público desde las 14 hasta las 18 y la disposición de un “anillo de seguridad” en el centro, al cual solo se podrá ingresar a pie, entre otras medidas. Habrá 2.500 efectivos afectados.

Sobre esto opinó el gobernador Rodolfo Suárez, tras encabezar un acto de entregas de diplomas del programa Mendoza Futura en el Arena Aconcagua. El mandatario dijo que “la alegría hay que canalizarla sanamente. Esa es la reflexión que uno puede hacer. Nosotros estamos muy felices con lo que está haciendo nuestra Selección, pero también nos pondría muy felices si tenemos un pueblo que respeta la seguridad de las personas y los bienes públicos”.

“A veces se cree que los bienes públicos no son de nadie y en realidad pertenecen a todos. Si nosotros dañamos un colectivo, significa que el lunes habrá personas que no tendrán ese medio para ir a trabajar”, sostuvo el mandatario.

Y consideró que “ya es un festejo haber llegado a la final. Independientemente del resultado, tenemos que estar muy contentos con el logro de estos chicos, que dan un ejemplo para todos. El festejo lo tenemos que hacer con alegría y respeto. Por eso convocamos a cada uno a que vaya a la plaza de su barrio, que es una linda manera de festejar con los vecinos y vecinas. Y que lo que se haga sea en paz y alegría, más allá de cualquier resultado”.

“Todos estos temas hay que tomarlos con alegría y respeto. Cuando digo respeto es por los demás, los bienes públicos y la seguridad de las personas. Hemos tenido muchas atenciones en los hospitales”, agregó Suárez.

Por otro lado fue consultado sobre un posible viaje del presidente Alberto Fernández a ver la final y dijo con una sonrisa: “A los que nos dedicamos a la función pública, por ahí no queremos ir a estos eventos, por que si llegamos a perder te dicen que sos mufa”.

“Yo veo el caso de (Emmanuel) Macron o de otros gobernantes que pueden asistir. Porque en realidad, si hay un tema que nos une a los argentinos es el fútbol. Aquí no hay grietas, tenemos todos la misma camiseta. A mí, si va, realmente no me parece mal. Pero es una decisión personal de él”, dijo sorpresivamente.