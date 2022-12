Revuelo en Malargüe por una empleada y médium que amenazó con “enterrar la cabeza” a sus subordinados

Un fuerte revuelo sacudió al departamento de Malargüe, al hacerse viral un audio de una trabajadora del municipio que amenazó a sus pares mediante un mensaje en redes sociales. Se trata de Verónica Contreras, ex policía y “médium” conocida en Mendoza, y que actualmente tiene a su cargo la seguridad de una zona de “cortina forestal” en la comuna sureña.

“Yo los voy a enterrar de cabeza. A mí nadie me anda difamando ni me anda calumniando. Y mi vida privada, aparte de la seguridad, no le debería importar a nadie”, manifestó la mujer, quien además sostuvo que es “sicario”, en un extenso audio publicado en Canal 7.

Según informaron desde la comuna de Malargüe, que gobierna el intendente Juan Ojeda, Contreras tiene un cargo de locación, a la que accedió el 1 de diciembre de este año, y si bien no es funcionaria, sí tiene a cargo una serie de empleados que son los que custodian como seguridad de una zona a la que llaman de “cortina forestal”.

“Es una zona donde hay una serie de árboles que impiden que los vientos fuertes azoten a la ciudad. Son zonas verdes que suelen ser usurpadas por personas y familias, así como también talan árboles de forma indebida”, marcaron desde la comuna, e informaron que tanto Contreras como un grupo de municipales tienen a cargo el control del lugar. En tanto, marcaron que aún no se ha tomado “ninguna decisión” al respecto y agregaron que ella “no es funcionaria” del municipio.

Al parecer, fue uno de los subordinados de la mujer quien filtró el audio, y se presume que el enojo de Contreras, es decir el motor de ese audio, surgió luego de comentarios que se habrían realizado a sus espaldas.

Lo cierto es que el contenido del audio es fuerte, en el cual Contreras amenaza a sus subordinados y advierte que “no pueden ingresar a la municipalidad de Malargüe” sin que le avisen a ella misma cuáles son los motivos, mediante un informe que contenga con quién se reunieron y de qué temas hablaron: “Porque de mí no se va a fregar la jeta ninguno de ustedes. Se ve que no saben lo que es el orden y la lealtad”, amenazó.

También señaló que “todo personal que vaya a la municipalidad no va a ir con el uniforme, si van a ‘putanguear’ se los van a sacar. Yo los voy a enterrar de cabeza. Yo acá, se enteran todos la clase de personas que son. a mí nadie me anda difamando ni me anda calumniando. Y mi vida privada, aparte de la seguridad, no le debería importar a nadie”, acotó.

Y agregó en otro pasaje: “A nadie le importa qué hago con mi vida o si tengo otro oficio, o a qué me dedico. Sí, soy sicario. Le corto la cabeza al mejor postor. A mí me contratan para matar gente y si me pagan bien, lo hago. ¿Cuál es el problema? ¿Alguno tiene problemas conmigo? ¿Tienen testigos? Que sea la última vez que me entero que mi nombre anda en la boca de ustedes en un municipio o que llevan ‘puterío’, porque comparten mis audios para que los escuchen los otros”, añadió.

“El que tenga algo que decirme, que tenga los huevos de decírmelo a mí (...) Que yo no me entere, porque será el último día que respiren. No tienen que ser traicioneros con la persona que les da confianza, que les dio una oportunidad. Porque de los que ingresaron, rescato 5 comandos, 5 que tienen ‘huevos’ como yo”, marcó.

Quién es Verónica Contreras

La mujer, de 52 años, ha aparecido en varias oportunidades en los medios de comunicación, sobre todo porque ha intentado participar en algunos casos policiales resonantes, principalmente de personas desaparecidas, como por ejemplo Abigail Carniel, de quien no hay información sobre su paradero desde el 15 de abril del 2021.

Según una nota de Los Andes en agosto del 2020, Contreras dice ser clarividente, no vidente y asegura tener un doctorado en fenómenos paranormales. La mujer malargüina que ve más allá de la distancia y la oscuridad.

Contreras no siempre se dedicó a la clarividencia, en su historial en su historial figura que fue la primera malargüina que egresó de la escuela de oficiales de la Policía de Mendoza como Cuerpo Comando (CC). Durante 15 años estuvo en la policía, solicitó la baja y pasó a trabajar en Gendarmería, en la división tóxicos.

Años más tarde se radicó en Neuquén y fue contratada por la fiscal Taboada para esclarecer delitos relacionados con la droga y más tarde en la búsqueda de personas desaparecidas. Para ella, ese fue el puntapié que la lanzó a profundizar esa vida de visiones o “mística”, como ella la denomina.

Contreras asegura que no es una vidente porque “videntes somos todos los que vemos, mientras que los no videntes son los ciegos. Estudié mucho para hacer lo que hago, que es clarividencia. Soy doctora en fenómenos paranormales, parapsicóloga científica. Trabajo como orientadora de políticos y de mucha gente, sigo estudiando para que la gente que venga a mí se vaya con una luz. Me molesta mucho que, antes de mi nombre, pongan un calificativo. Soy clarividente, una persona que puede ver, por ejemplo, cuando otra está muerta por el aura (irradiación luminosa que algunas personas dicen percibir alrededor de los seres)”, afirmó.