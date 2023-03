Rosatti, sobre la presencia de la Corte en la apertura de las sesiones: “Recibimos una invitación”

En la noche de este lunes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindó una entrevista para TN. En diálogo con Joaquín Morales Solá, Horacio Rosatti habló de cómo se sintió el día de la apertura de sesiones.

“Sabíamos cuál podía ser el clima, pero estábamos convencidos de que nosotros no nos tenemos que dejar ganar ni por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía, porque expresamos una representación institucional”, afirmó en relación al discurso de Alberto Fernández.

“Voy a dar una respuesta personal, pero también institucional. Cuando recibimos la invitación, conversamos entre los cuatro ministros de la Corte cómo iba a ser nuestra representación. Decidimos los cuatro que fueran presidente y vice”, dijo.

Pese a la fuerte crítica del Presidente a los miembros del tribunal que generó una fuerte reacción de la oposición, Rosatti aseguró que en ningún momento pensaron en abandonar el Congreso.

“Nos miramos con Rosenkrantz, pero no. Hubiera sido un triunfo de la subjetividad por sobre la objetividad que expresa la institución que representamos”, explicó.

“Estábamos ahí representando al Poder Judicial, a todos los jueces”, insistió el juez supremo, cuestionado por presidir también el Consejo de la Magistratura.

Rosatti explicó su mirada sobre cómo debe funcionar la división de poderes. “Así como uno reclama cuando dicta una sentencia que hay que tener prescindencia de cualquier circunstancia de afecto, de simpatía, de antipatía, donde solo vale el expediente y lo que nosotros debemos resolver, la Constitución y las leyes; de la misma forma debemos comportarnos cuando expresamos una representación institucional”.

“Para nosotros primero está la institución y por sobre la institución está, incluso, la Constitución Argentina. Debemos manejarnos así, dar el ejemplo no solamente al momento de dictar la sentencia, sino también al momento de expresar una representación, que es lo que hicimos en ese momento”, agregó.

En otra parte de la entrevista, Rosatti afirmó que no se puede pedir la intervención de la Justicia en una disputa para después decir que no tiene competencia.

“Lo que no se puede decir después de haber pedido la actuación es ‘ustedes no son competentes para esto’, porque no se entiende sino por qué golpeo la puerta y pido Justicia si quien me está respondiendo no está habilitado para hacerlo, es importante que se tenga en cuenta esto”, explicó.

El Presidente contra la Corte

El 1 de marzo, al inaugurar el 141 período de sesiones ordinarias, Alberto Fernández acusó a la Justicia de “meterse” en la ejecución presupuestaria del Estado nacional al fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables.

El Presidente renovó sus críticas a la Corte Suprema y consideró que expresaron un “criterio centralista” y la acusó de “quitarle dinero a los que más lo necesitan” en favor de la ciudad “más opulenta del país”.