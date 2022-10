Rodolfo Suárez afirmó que el clima social “no es oportuno” para el debate minero en Mendoza

Lo que trascendió puertas adentro del gobierno ayer, mientras el intendente Juan Manuel presentaba el proyecto de zonificación minera para Malargüe, terminó de confirmarse hoy en la voz del propio gobernador. Rodolfo Suárez afirmó que durante su gestión no habrá lugar para un debate sobre la ley 7722 porque el clima social “no es oportuno” para llevarlo adelante.

“Todos saben lo que opino. He sido muy claro durante la campaña del año 2019. Yo creo que la minería es una gran oportunidad que tiene Mendoza. No me voy a desdecir de todo lo que he dicho. Obviamente lo intentamos, porque creemos y estamos convencidos de que es una fuente de riqueza y trabajo digno para que la gente viva mejor, como ocurre en otros lugares que se lleva adelante la minería de forma sustentable y de acuerdo a parámetros internacionales”, comenzó diciendo ante la prensa luego de entregar diplomas del programa Mendoza CITI en la Nave Cultural.

Y afirmó: “Ustedes saben lo que ocurrió en Mendoza. Hubo un fuerte rechazo producto, un poco de lo que pasaba en Chile, de mala información y mentiras que se dijeron. Yo sigo convencido de que es una gran oportunidad que tenemos y que Malargüe la tiene. También dije que, en mi gobierno, después de lo que ocurrió, no creía oportuno impulsar una reforma a la Ley 7722″.

Entonces Suárez sostuvo que “avanzar en un debate en este momento, no lo creo oportuno, más allá que entiendo las razones absolutamente valederas y ciertas del intendente de Malargüe, con quien hablo mucho y está peleando por su pueblo y lo que cree. Pero las cuestiones en política hay que medirlas. Hay que ver cuál es el momento”.

“Creo que la situación de la situación social de la Argentina no es buena. Creo que la inflación está pegando muy fuerte en el bolsillo de la gente y creo que no hay un buen clima social. Y creo que esos mismos grupos que se opusieron cuando nosotros planteamos esto en la campaña y lo votó el peronismo y nosotros, puede llegar a generar una conflictividad social que va más allá de la minería. Esa es la sensación que yo tengo. Hay mucha indignación en la calle”, analizó el gobernador.

El gobernador Rodolfo Suárez y el ministro Enrique Vaquié. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Y añadió: “Hoy hay un descontento social que tiene que ver fundamentalmente con la situación que se está atravesando en el país. A la gente no le alcanza la plata y este Gobierno no encuentra la solución, no tiene rumbo. Entonces cualquier tema que nosotros podamos introducir de debate conflictivo puede terminar arruinando nuevamente lo de la minería, que es lo que no queremos”.

Suárez también mencionó que “la mayoría de la gente quizá está a favor, pero los que están en contra son muy ruidosos” y entonces cree que tienen que “ir paso a paso en este tema, con resultados concretos e ir avanzando estratégicamente en el tiempo”.

Proyectos viables en Malargüe

Sobre ese avance estratégico para demostrar resultados concretos sobre la actividad minera, Suárez hizo alusión a tres proyectos mineros que se desarrollarán en el marco de la 7722 en Malargüe. Se trata de Potasio Río Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo.

Sobre el de potasio, dijo que “tenemos una oportunidad enorme porque es el segundo yacimiento más importante a nivel global y está muy avanzado para que pronto podamos tener un socio que lleve adelante esta explotación que va a generar muchísima riqueza a la provincia y mano de obra para el departamento”.

Sobre Hierro Indio destacó que “a través de la empresa Emesa se comienza la exploración” y por el lado de Cerro Amarillo sostuvo que es un proyecto de cobre que debe pasar por la Legislatura nuevamente, ya que anteriormente había sido rechazado porque no estaba reglamentada la Ley de Glaciares. “Esa ley ya se reglamentó y el proyecto está fuera de todo el perímetro de glaciares”.

“Tenemos tres proyectos que son una gran oportunidad para Malargüe, más las dos exploraciones de petróleo no convencional que va a comenzar YPF en Vaca Muerta. En eso nos tenemos que concentrar ahora”, cerró Suárez.

Ojeda presentó su propuesta minera sin respaldo oficial

El intendente Ojeda presentó este martes en la Legislatura el proyecto denominado “Minería para Malargüe”, para delimitar la actividad minera fuera de la ley 7722 exclusivamente para su departamento.

El jefe comunal radical avanzó con la propuesta a pesar de no contar con el respaldo del gobierno provincial, lo que se conoció ayer a través de voceros del radicalismo y el gobernador finalmente confirmó esta mañana. La iniciativa lleva la firma de la senadora Jesica Laferte, esposa del intendente, y desde el bloque de Cambia Mendoza manifestaron que su tratamiento no sería prioridad.

“Es un proyecto presentado como una legisladora, al igual que cualquier otro y tendrá el tratamiento normal, sin prioridad y como corresponde”, señaló el jefe del interbloque oficialista en el Senado, Martín Kerchner.

Y sentenció: “En virtud de que las prioridades son la reforma de la Corte y el Presupuesto, que consume la mayor parte del tiempo en esta época, antes de fin de año. Es un proyecto más y la posición del bloque no existe”.

El proyecto establece una delimitación de 4 zonas muy claras para Malargüe. Excluye a las zonas limítrofes, teniendo en cuenta que ese departamento se une con el de San Rafael, al norte; hacia el sur, el límite con Neuquén; al este el límite de Mendoza con la provincia de La Pampa y hacia el oeste, el límite nacional con Chile.

Las zonas pobladas, parajes, ciudades, los humedales que estén reconocidos por leyes nacionales, provinciales o tratados y las reservas naturales también reconocidas por leyes, también están excluidas de la actividad minera. En estos territorios no se utilizarán sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Es decir, no se hará uso de estos compuestos en cercanías al Rio Atuel, Río Salado, Río Grande, Río Malargüe, Rio Barranca, Rio Colorado y sus afluentes.

Ojeda explicó que “la ley prevé, en primer lugar, una zona de interés minero que es la totalidad de Malargüe específicamente. Esto significa que la legislación no involucra a otro departamento de la provincia. Y dentro de Malargüe, a diez kilómetros de los límites de cada río tiene plena vigencia la 7722. Lo mismo, a 20 kilómetros de los asentamientos humanos y poblados. Y a diez kilómetros de cualquier tipo de reserva, actual y futura”.

Y añadió: “Lo que nosotros estamos haciendo ni siquiera es modificar la ley sino poner en plena vigencia la 7722 en esos sectores y en el resto, es dónde se habilita la actividad para poder hacer la exploración”.

Ojeda comentó que hablan de “potencial minero”, porque nunca se llevó adelante el procedimiento de exploración en la Provincia. “La exploración habilitaría en el futuro ir a una posible explotación, si es que el volumen de mineral y la calidad de los procesos, así lo determina. Estamos hablando de un proceso que va a llevar entre cinco y diez años”, sostuvo.

El proyecto también impulsa la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal y Provincial. “Actualmente la legislación minera establece un 3% obligatorio de regalía minera y nosotros estamos poniendo en el proyecto que cada empresa deberá aportar un 1,5%. Ese porcentaje irá dividido: un 50% va para las arcas de la Provincia para obras de infraestructura básica y el otro 50% va para el desarrollo de infraestructura básica para el departamento de Malargüe”, detalló el intendente.