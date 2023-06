“Recalculando”: cómo impactó la bomba nacional en La Cámpora mendocina

La bomba nacional que se conoció cerca de las 21 golpeó fuerte en el PJ de Mendoza. El anuncio de la “fórmula de unidad” para la Presidencia que compartirán Sergio Massa y Agustín Rossi dejó a los justicialistas locales “recalculando”.

Sin embargo, al menos en el comando partidario, ratificaron después de esta noticia la intención de que el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, sea el reflejo de la “unidad” en Mendoza, como primer candidato a diputado nacional del PJ. O sea, en esta provincia no hubo cambios drásticos como el que acabó con las efímeras existencias de las candidaturas presidenciales de Wado de Pedro y de Daniel Scioli. Aunque sí, tal vez, existan ahora más posibilidades de lograr el objetivo de la unión.

Las negociaciones para definir la lista del PJ para la PASO del 13 de agosto se reiniciarán, contrarreloj, después de las 10 de este sábado. “Seguro habrá novedades después de esa hora”, dijo una fuente de la conducción del justicialismo. También señaló la fuente consultada: “No creo que cambie lo del Martín”.

Lo cierto es que La Cámpora vivió la tarde del viernes con mucha intensidad. Más cuando empezó el “ruido” en torno a la candidatura de De Pedro y una aparente resistencia suya a ser el número dos de Massa, lo que terminó dejándolo afuera de todo. “Se intuía que no era definitiva la fórmula porque no había foto de Wado y Manzur juntos, pero nunca pensamos en cambios tan rotundos”, dijo un dirigente que no lograba superar la sorpresa.

Hasta entonces, la conducción del PJ consideraba como “casi segura” la candidatura de Aveiro en Mendoza, en el esquema que tenía como candidato presidencial al caído De Pedro.

La otra noticia del viernes fue que otro intendente tentado por la conducción camporista del justicialismo declinó definitivamente una postulación. Se trata de Emir Félix, de San Rafael. Desde su entorno más próximo aseguraron temprano que no aceptó la oferta.

La Cámpora enseguida fue por el plan B y se ocupó particularmente de mostrar el acompañamiento interno que tendría Aveiro para postularse a una banca. Dijo que lo respaldarían “todos los intendentes”. Buscaba así disuadir al peronismo disidente para que no enfrente a la “lista oficial”. El principal dirigente “rebelde” en Mendoza es Guillermo Carmona.

Decían en el kirchnerismo respecto de los disidentes que “los que dependen de Alberto van a tener que salir a colgar listas”. Pero todo podría cambiar desde que anoche se anunció una fórmula que contiene al albertismo también.

Una particularidad del caso Aveiro es que el tunuyanino ya compitió en las PASO departamentales del 30 de abril como precandidato a concejal en primer término. Y quedó proclamado como tal. No obstante, recibió el ofrecimiento igual para ser diputado nacional y fuentes de la Junta Electoral indicaron que nada se lo impediría desde el punto de vista legal. “No queda de lo más prolijo, pero son dos regímenes diferentes el nacional y el provincial, y no hay incompatibilidad”, se informó desde ese ámbito.