Randazzo disparó contra el kirchnerismo: “Han hecho mierda el país”

Mientras el precandidato presidencial, Juan Schiaretti, fue a Nueva York para disertar en el VI Foro de Gobiernos Locales y Regionales sobre la agenda 2030, su precandidato a vicepresidente Florencio Randazzo vino a Mendoza. El diputado nacional visitó la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA), ASINMET y la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM).

En diálogo con Los Andes, Randazzo confirmó lo que dicen los demás precandidatos: “La Argentina no está bien, cuando uno mira la estructura social, los niveles de pobreza, de indigencia, es más que preocupante”. Además, enfatizó en que gran parte de la clase media ha privatizado por su cuenta los servicios públicos y ya “hasta la seguridad la manejan los privados”.

El ex ministro del interior de Cristina Fernández de Kirchner, no titubeó a la hora de hablar de la actual Vicepresidenta: “Cristina es parte de un gobierno que fracasó, tiene que entender que debe generar un proceso de renovación en la dirigencia política”. Y además, resaltó que este gobierno no es ni kirchnerista, ni peronista.

Habló de la grieta, de la cual él se distancia y dice que junto con “Juan”, su compañero de fórmula, vienen a demostrar que se puede hacer política por fuera de la división, y que los únicos beneficiarios son algunos pocos políticos. “(La grieta) se desarticula con dirigentes políticos que tengan la voluntad que tenemos nosotros de ver una pelea complicada y difícil, pero generando una alternativa para que el 13 de octubre, cuando usted vaya a votar, diga: tenemos candidatos que son del interior, tenemos candidatos con sobrada experiencia, que han gobernado, que han gestionado y puedo elegir otro camino”.

Busca un cambio de 180° en la política argentina: “Nosotros vinimos a subsidiar el empleo, no a los planeros”. Pero primero señala que hay que ordenar la “macro” para generar trabajo, y la solución que da es: aumentar las exportaciones. “Si la Argentina necesita dólares, entonces, a quien exporta debemos, en realidad, darle una política de incentivo para que siga exportando y cada vez más”.

Además, señaló que trabaja en una reforma impositiva, pero que para ello también necesita ajustar gastos en el Estado. Pero rápidamente, dice que eso no significa echar gente y citó ejemplos durante su gestión en el gobierno kirchnerista a partir de 2012, que fue cuando se unificó el Ministerio del Interior con el de Transporte: “Cuando hicimos lo del DNI, ahorramos 1.460 millones de dólares. Pusimos en marcha la tarjeta SUBE para controlar la cantidad de pasajeros transportados, ahorramos 30 millones de dólares por mes. Pusimos un GPS para controlar el circuito de los colectivos y el consumo de combustible y ahorramos 5 millones de dólares”.

Descartó que haya una privatización de empresas públicas: “Para qué, si van a funcionar bien, con gente que las administre eficientemente. No tiene sentido privatizar. Lo que está mal es que tengan el déficit que tengan y que nadie haga nada”.

Habló de las retenciones y prometió “retenciones cero para las economías regionales”, y como los demás candidatos, se abstuvo de prometer lo mismo para la soja.

Afirmó lo obvio: “Nadie del Partido Justicialista de Mendoza se comunicó ni se comunica conmigo” y criticó al PJ nacional. “¿Estos son progresistas cuando hay 6 millones de jubilados que cobran la mínima a 70.000 pesos? Pero por favor, están alejados de la realidad”. Y cerró diciendo: “Han hecho mierda el país”.

En la recorrida lo acompañó Raúl Mercau, quien brindó algunas acotaciones. Mercau, quien fue ministro en el gobierno de Celso Jaque, defiende el proyecto schiarettista desde el lado de los datos económicos, enfatiza que Mendoza necesita un “plan de inversiones públicas”, para lo que se necesita contraer más deuda con organismos internacionales, porque según afirma el economista es un “endeudamiento a largo plazo”. Y que si se realiza ordenadamente no genera problemas.

También se refirió a la modificación de la ley de restricciones para la minería 7722: “Uno de los sectores que hay que desarrollar en Mendoza es la minería, como ya se desarrolló el petróleo que también tiene consecuencias ambientales”. Pero afirmó que debe ser de acuerdo a lo establecido por la Organización de Naciones Unidas en la “Agenda 2030″, con sustentabilidad, mirando la economía pero también lo social.

También le pegó al kirchnerismo local: “El PJ perdió la comunicación con el militante, o sea, perdió democracia interna. Entonces, en nuestra sociedad democrática, en nuestro modelo de democracia, que es una democracia partidista, los partidos tienen que ser democráticos, porque si no se pierde la democracia. Y en la interna son todo lo mismo”.