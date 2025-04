Política en off: una velada negociación con Milei y detalles del partido de La Cámpora

Gran parte de las personas que estaban en el lugar formaban parte de YPF. Acudieron a realizarse estudios de continuidad laboral. Otro grupo formaba parte de IMPSA, la empresa metalmecánica que controlaba el Estado nacional y provincial y que recientemente fue adquirida por Industrial Acquisitions Fund (IAF), de Estados Unidos.

Entre ese grupo de integrantes de la exPescarmona, se encontraba el flamante gerente de la firma, Pablo Magistocchi, quien tendrá la responsabilidad de expandir los proyectos de la empresa de IMPSA en América Latina y los Estados Unidos.

Pablo Magistocchi Pablo Magistocchi

Tras presentar su renuncia a la presidencia y gerencia de empresa estatal provincial de energía (EMESA), Magistocchi formará parte de la mesa directiva de IMPSA. Pero antes tuvo que realizar como cualquier persona normal los estudios médicos laborales.

Como uno más de los que estaban en el centro médico, el exfuncionario era llamado por los parlantes para que se realice los diferentes estudios.

Magistocchi llegó a la función pública proveniente justamente de IMPSA, formó parte en su era estatal y volvió a la fuente con la privatización. Cabe decir también que en todo el periplo le ha ido mucho mejor que a algunos empleados de la siderúrgica, quienes han sufrido inestabilidad laboral, demoras en el pago de sueldos y hasta despidos.

El peronismo prepara la "desdobladora"

Los intendentes justicialistas tienen la "desdobladora" lista y preparada para arrancar. Es decir que la elección de concejales en San Rafael, Tunuyán, La Paz, Maipú, Santa Rosa y Malargüe se realizará en una fecha distinta a las elecciones provinciales, en la que se renovará la mitad de la Legislatura, s avanza el acuerdo electoral entre Milei y Cornejo.

Hay caciques que ya lo blanquean públicamente, como Martín Aveiro, diputado nacional y exintendente de Tunuyán. "Vamos a presentar un candidato a concejal en Tunuyán o Santa Rosa y la publicidad paga en los carteles va a mostrar a Juan Grabois o María Eugenia Vidal", explica en confianza Aveiro, el padrino del intendente Emir Andraos, sobre los problemas que tendrían para captar la atención los candidatos a ediles si son votados en octubre.

Martín Aveiro, jefe comunal de Tunuyán. / Marcelo Rolland Martín Aveiro, jefe comunal de Tunuyán. / Marcelo Rolland

El gobernador Alfredo Cornejo todavía no decide si adoptará esa fecha para la elección de diputados y senadores provinciales, para lo cual debería suspender antes las PASO provinciales. Pero como es muy probable que eso pase en el marco de una alianza con Milei, el peronismo orgánico está entrenando para cortarse.

Si así fuera finalmente, las PASO en estos seis departamentos se harán el primer domingo de diciembre y las generales el cuarto domingo de febrero.

No es que el peronismo sea fanático de las primarias. Es más, si Cornejo tomara la poco probable decisión de suspender la PASO y mantener el cronograma provincial desdoblado de la elección nacional, encontraría algunos apoyos en el PJ y por lo menos Tunuyán no desdoblaría nada. "Las PASO son más importantes para una elección ejecutiva que para una legislativa", dice Aveiro sobre el tema.

La Cámpora desvela a Emir Félix

No tiene un sello a mano, si no dos. La Cámpora sigue enfocada en la preparación de un partido político para enfrentar al propio justicialismo en Mendoza en las próximas elecciones.

El Partido de la Victoria, de Juan Horacio González Gaviola, podría ser una opción, pero no la que se ocupará si se terminan de romper los puentes con el peronismo orgánico de Emir Félix y Carlos Ciurca. "Están preparando otro partido", dicen observadores informados de la vida interna del kirchnerismo duro, sobre la maniobra para la que ya se habrían hecho trámites en la Justicia Electoral. Y agregan: "Es un partido nacional que tiene jurisdicción en Mendoza".

Hay quienes tratan de explicar que el problema de La Cámpora no es Félix, sino con el gobernador Cornejo, quien tiene la manija de las elecciones y todavía no define si suspenderá o no las PASO. Pero lo cierto es que los camporistas temen quedarse afuera de las listas de candidatos si no hay primarias y la definición depende de los intendentes del peronismo.

Emir Félix Emir Félix

Para calmar al adversario interno, esta semana el presidente del PJ mendocino impulsó la posibilidad de que, si no hay PASO finalmente, la lista de candidatos se defina en "internas abiertas". Pero la afirmación dejó dudas, ya que en ese caso el PJ debería pagar los gastos y sus autoridades vienen diciendo que el partido tienen muchas deudas.

Un soldado de Sanz a la conquista en San Rafael

Gran parte de la atención política de esta semana se la llevó el conflicto desatado entre el intendente de San Rafael, Omar Félix, y el gobierno de Alfredo Cornejo, por el tema seguridad, narcotráfico y demás.

Los cruces comenzaron cuando Félix advirtió que "no iba a ceder" ante las presiones del Ejecutivo para que se comprometiera en la lucha contra el delito.

El radicalismo eligió contragolpear en modo campaña directamente: reunió a cientos de militantes en el Club Banco Mendoza de San Rafael para mojarle la oreja a domicilio a "los turcos".

En el acto participó el histórico dirigente Ernesto Sanz y uno de los oradores fue Francisco Mondotte, quien es uno de sus discípulos. El actual director General de Asuntos Gubernamentales ya compitió en 2023 como precandidato a intendente de ese departamento y perdió la PASO con Abel Freidemberg. Pero en el radicalismo dicen que volverá a tener protagonismo y oportunidades.

Francisco Mondotte.jpeg

Sanz ya lo había anticipado en una entrevista con Los Andes: "Está naciendo una nueva generación. Hay que ponerles el acento a Franquito Ambrosini, Francisco Mondotte y un pibe de Cornejo que es Leonardo Yapur. Esos tres pibes son distintos y tienen vocación de poder, y puede ser que ahí vaya floreciendo algo distinto".

Mondotte, en efecto, apuntó en el acto radical contra "el sanrafaelinismo" que pregonan los Félix y aseguró que departamento "tiene más pobreza, menos oportunidades y más emigración de jóvenes que cuando llegó el peronismo" después de Sanz (1999-2003).

Lo llamativo es que las apariciones de Mondotte no quedaron ahí, en ese sábado. Fue él mismo quien encabezó el miércoles pasado las denuncias por las declaraciones que hizo Félix sobre narcotráfico, junto a los concejales radicales ¿Será el soldado de Sanz el elegido para combatir al PJ en su gran bastión sureño?