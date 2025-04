Droga: la UCR pidió que la Justicia investigue una denuncia del intendente de San Rafael

Los dichos sobre la venta de droga del intendente de S an Rafael, Omar Félix , abrieron un nuevo conflicto entre el jefe comunal y el Gobierno provincial.

La semana pasada, Félix hizo una descripción cruda sobre el comercio de estupefacientes. No sólo afirmó que en su departamento hay kioscos , sino que mencionó la existencia de bandas de narcotraficantes colombianos y hasta dio detalles de cómo operan con los jóvenes.

“El señor intendente sugirió un conocimiento detallado de actividades ilícitas que, hasta la fecha, no habrían sido formalmente denunciadas ante la justicia competente”, señala el escrito. Y consigna que "el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación establece el deber de los funcionarios públicos de denunciar los delitos de acción pública de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones".

Reacción de Félix por la polémica de la droga

Pero ante la embestida opositora, el intendente Omar Félix salió al cruce con una declaración de la que se deduce que ya hizo la denuncia correspondiente. "A quienes me denuncian por mis dichos sobre inseguridad y narcotráfico: lo que tenía que hacer en mi rol de funcionario público, ya lo hice. No voy ahondar en detalles para no entorpecer ninguna investigación", sostuvo el justicialista en un comunicado.

A quienes me denuncian por mis dichos sobre inseguridad y narcotráfico: lo que tenía que hacer en mi rol de funcionario público, ya lo hice. No voy ahondar en detalles para no entorpecer ninguna investigación. — Omar Félix (@omarchafifelix) April 9, 2025

En ese texto, Félix agregó que la denuncia de los radicales confirma "lo que sienten los vecinos cuando no se animan a denunciar". "Hacemos visible un problema que es grave, solicito una investigación, y resulta que el representante del Gobierno provincial y los concejales de la UCR me denuncian a mí ¿A quiénes protegen? A los vecinos, NO", agregó.

"Realmente nos preocupa esto que está sucediendo, porque en estas situaciones tan complejas como es el tema del narcotráfico, tenemos que estar todos juntos, no el intendente de un lado y los concejales del otro. Habría que preguntarse a veces a qué intereses responden estos concejales", insistió por su lado el jefe del bloque de diputados del PJ, el sanrafaelino Germán Gómez.

Los dichos de Omar Félix

El 7 de marzo, en conferencia de prensa, el jefe comunal había asegurado que "en cada barrio de San Rafael hay kioscos donde se vende droga” y mencionó la existencia de bandas de narcotraficantes, incluso integradas por ciudadanos colombianos, que operaban en el departamento.

Félix también señaló que los vecinos "tienen miedo de denunciar" y dijo conocer detalles del funcionamiento de estas organizaciones. Según afirmó, “también tenemos grupos que actúan en el narcotráfico viniendo desde Las Heras, desde Godoy Cruz y también grupos de colombianos actuando en San Rafael”.

El intendente detalló incluso que “el método es prestar, cobrar día por día y después, cuando no pueden devolver, les dan sustancias para la venta”.