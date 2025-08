Política en Off: diez revelaciones sobre la UCR, el peronismo, Milei y hasta la Corte

El ministro de Defensa de la Nación evitó siquiera mencionar su " dimisión " en el comité radical este martes. Había dicho antes que estaría "donde el Presidente me pida que esté" . Dado que las candidaturas definitivas del frente electoral con La Libertad Avanza se confirmarán recién a mediados de agosto, no hubiera estado de más una expresión concluyente que ratificara que no se va a postular. Un periodista se lo hizo notar y Petri...estalló.

Luis Petri Alfredo Cornejo y Luis Petri en la presentación de candidaturas 2025. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

"Cuando decía en 2023 que iba a ser candidato a gobernador, no me creían; y ahora, cuando digo que no voy a ser candidato, tampoco me creen", se quejó el funcionario de Milei, exagerando un poco ante la prensa.