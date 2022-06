Política en Off: los “bidones negros”, un mensaje sin respuesta y los poco académicos cruces universitarios

El otro “bidón negro” de Cambia Mendoza

En la semana se conoció un video del año pasado en el que Alfredo Cornejo se refiere al pastor Héctor Bonarrico en un evento político. “Encontramos un aliado con beneficios para ambas partes”, sostiene el líder radical en esas imágenes editadas, y luego suelta una humorada: “No le dimos todo lo que pidió, al pastor le dice un intendente ‘bidón negro’, porque nunca se sabe cuándo está lleno”.

Si bien la pieza fue viralizada por el peronismo, también tuvo rebote en la UCR. Desde ese ámbito explicaron que este chiste era muy común para el ex gobernador. “Se lo dice siempre a aquel que le pide muchas cosas”, comentó un correligionario.

Bonarrico era “bidón negro” porque pedía un lugar en las listas o fondos para gestionar ayuda social, pero, al parecer, algunos intendentes oficialistas también encaraban a Cornejo con pedidos amplios. “Uno al que le decía bidón negro era al intendente de Rivadavia, Héctor Ronco, porque todo el tiempo reclamaba obras para su departamento”, relató la fuente.

Suárez le clavó el visto

Tras el escándalo por el subsidio de 18 millones de pesos que recibió (y le quitaron) al pastor Héctor Bonarrico, los tiempos demandan que en el radicalismo todos traten de despegarse del ex senador.

El gobernador Rodolfo Suárez es uno de ellos. “Nunca ha pisado mi oficina”, suele comentar el mandatario. Otros correligionarios, en cambio, compartieron eventos y se sacaron fotos con él, en especial, en medio de la campaña del año pasado, cuando la incorporación de Masfe a Cambia Mendoza parecía valer en votos.

Hoy muchos, por no decir todos, reniegan de aquella vinculación, porque ni siquiera habría aportado demasiados votos. Pero esto no quita que el religioso haya intentado llegar al Gobernador en forma directa, mucho después de la campaña electoral.

De los intentos que hizo, apenas fueron testigos los teléfonos celulares. Por ejemplo, alrededor del 20 de mayo, Bonarrico le mandó un mensaje a Suárez para pedirle una audiencia. Pero todo indica que no consiguió su objetivo.

El mensaje de Bonarrico quedó allí, como uno de los tantos que el Gobernador lee, pero decide no responder. Como popularmente se dice, le “clavó el visto”. Y dicen que no hubo ninguno más.

Declarador precoz

El jueves el gobernador Rodolfo Suárez anduvo por Buenos Aires, golpeando puertas de despachos nacionales. Una de las oficinas por las que anduvo es la del ministro del Interior Eduardo de Pedro.

En esa charla, el Gobernador no estuvo solo, también pasó el intendente de Tunuyán, el peronista Martín Aveiro. Es que en esa cumbre, Suárez firmó un crédito del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (FFFIR), destinado a construir la primera etapa de un colector cloacal principal para el departamento del Valle de Uco.

Obviamente hubo declaraciones de rigor respecto a ese financiamiento de 400 millones de pesos. Al parecer, la cañería que se desplegará por la avenida principal de la villa cabecera tunuyanina, “es una obra importantísima no sólo para Tunuyán sino también para todos los departamentos de la región, ya que se podrá renovar todo el sistema”, decía Suárez.

Luego Aveiro lanzó una frase llamativa para los conocedores de esa materia: “esto permite ayudar a Tunuyán, pero también la posibilidad de cloacas en Tupungato, generar nuevas zonas irrigadas”.

La frase que disparó las dudas.

Nunca falta el desconfiado. “¿Desde cuándo un colector cloacal puede generar nuevas zonas irrigadas? ¿Van a regar con caca?”, se preguntó un perplejo oyente.

En realidad, los 400 millones de pesos corresponden a una primera etapa de la obra; en la segunda etapa, que todavía no tiene plata asignada ni miras de resolverse rápidamente, el proyecto incluye una planta de tratamiento de aguas grises.

Cuando la explicación oficial llegó, quedó claro que Aveiro no hizo una operación de venta de humo porque cuando se termine la segunda etapa se podrá ampliar la zona irrigada, aunque todavía esa parte sea un sueño lejano. Alguien comento que “el intendente apenas es un declarador precoz”.

Una salida que no lo importó a nadie

El escándalo con la renuncia (o despido) de Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo generó un gran revuelo en Buenos Aires y en la órbita nacional. En donde pasó totalmente desapercibido fue en Mendoza porque la relación con el Gobierno provincial era muy fría.

Una de las pocas cosas que se impulsaron fue un régimen con descuentos previsionales a empresas que generaran puestos de empleo, que tras un sinfín de cruces y diferencias dicen acá que fue un rotundo fracaso. “22 empleos nomás, y todos en el sector mecalmecánico porque no lo quisieron amplair”, cuentan en la Casa de Gobierno.

El empleo registrado privado en las PyMEs marcó en el primer trimestre de 2022 una suba de 112 mil puestos de trabajo en comparación con igual período del año anterior.



La reactivación continúa.#PrimeroLaGente pic.twitter.com/yOW8Z5vNBa — Matías Kulfas (@KulfasM) June 4, 2022

Con la salida de Kulfas, también quedará vacía una silla en el directorio de IMPSA ya que luego de la capitalización de la empresa, hubo lugares para representantes del Gobierno nacional y provincial. Con la llegada de Daniel Scioli a la cartera, todo indica que ocupará su lugar, algo que en Mendoza pasa desapercibido salvo que haya algún sacudón en alguna asamblea de accionistas.

Dos funcionarios de Turismo bajo la sospecha de una denuncia

Una situación delicada se da dentro del Ministerio de Cultura y Turismo, que tiene al frente a Nora Vicario, a raíz de una denuncia que aún no llega a la Justicia pero que ya recibió la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Hay dos funcionarios jerárquicos y conocidos en el ambiente sobre los que recae una acusación de violencia institucional y de género. Testigos han dado sus versiones en favor de la persona denunciante que ya no pertenecería a la plantilla de personal y que ya renunció, presionada luego de haber intentado solicitar una licencia que le correspondería.

El ambiente está espeso porque implica ir contra funcionarios del Gobierno provincial cuyos puestos actuales responden a la política. Y hay temor por el impacto que pueda tener dentro del Emetur, en donde hay personas que no denuncian, pero que padecen maltrato según cuentan por los pasillos.

El gremio le habría pedido a la ministra Nora Vicario la intervención en el tema, pero al parecer la funcionaria no se habría expresado al respecto ni habría tomado medidas.

La candidata blindada

Las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo para la nueva rectora tiene a Esther Sánchez por el Interclaustro y a Adriana García por la lista opositora llamada Compromiso Universitario. Las recorridas y las alocuciones en diversos ámbitos han formado parte de la campaña que termina hoy, además de lo que se comparte en las redes sociales.

Sin estudiantes no hay universidad. Son la razón de ser de nuestra casa de estudios. 💪



Te invito a que participes en el equipo para #ConstruirLaUniversidadQueSoñamos 🤩



🗳️ El 9 de junio sumate a las #EleccionesUNCUYO@Interclaustro @gabrielfidel pic.twitter.com/2RbX2HcQtH — Esther Sánchez (@EstherUNCUYO) June 5, 2022

Sin embargo, en el caso de Sánchez que es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas se la vio solamente en el debate oficial que organizó la Universidad. El gremio FADIUNC había organizado su propio debate pero hubo faltazo del Interclaustro como también a algunas entrevistas en medios de comunicación, sobre todo en los que se anticipaba una nota compartida con García.

En la lista oficialista dicen que se abocaron a la campaña porque era más importante llegar con las propuestas que debatir. Otros dicen que Sánchez quería evitar un cara a cara con García fuera de las comodidades del canal oficial universitario.

Yapa. La independencia selectiva

Ya que estamos con las elecciones universitarias, llama la atención que uno de los ejes de la campaña de Compromiso Universitario ha sido la independencia de la política partidaria, a pesar de las conocidas filiaciones de todos los candidatos a rector y vice. La queja del peronismo universitario es que el Interclaustro está sometido a la política partidaria de la UCR y en particular del senador nacional Alfredo Cornejo, quien sería algo así como el cuco con el que se debe asustar a niños y ahora también a docentes, graduados y estudiantes universitarios.

En la entrevista publicada por Los Andes en su edición dominical, la candidata del espacio filoperonista Adriana García, decía que “una persona tenga una afiliación por fuera de la universidad es legítimo. Ahora, que haga valer esa adhesión partidaria dentro de la universidad, no. Si no, no podemos levantar esa bandera de la autonomía. No puede pertenecer a un partido político”.

Del otro otro lado apelaron al archivo y no muy lejano, para refutar esa afirmación de la candidata de Compromiso Universitario. Recordaron que a principios de mayo, García, junto a quien también fuera precandidato a rector por el peronismo universitario Javier Ozollo, se reunieron para hablar un ratito de transporte con el delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Alejandro Mutis.

Adriana García y Javier Ozollo con Alejandro Mutis de la Comisión Nacional de Transporte ¿Una reunión de campaña?

Es más, los detractores del peronismo universitario dicen que la reunión fue comunicada a medios de comunicación. “Mutis resaltó que vienen trabajando en el desarrollo del transporte a nivel local, en este caso con la candidata a rectora de la Universidad Nacional de Cuyo y parte de su equipo de trabajo”, decía el comunicado distribuido.

Lo primero que remarcan desde el Interclaustro es que el transporte local no es jurisdicción de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; es la Provincia la que entiende en el tema. “ya que son tan puristas de separar lo académico de lo político, podrían haber invitado al secretario de Servicios Públicos Natalio Mema, para analizar el transporte local”.

El perfil de Twitter del delegado de la Comisión Nacional de Transporte.

Mutis tampoco es ajeno al peronismo. En su perfil de Twitter dice “Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Delegado Regional Mendoza. Peronista, lavallino”. Y, de hecho, en la red social del pajarito, tiene muchos posteos sobre la candidata Adriana García.