Política en Off: apoyo oculto para De Marchi, marche un meme para Parisi y el escrache a un ex funcionario

Los favoritos de Omar de Marchi en dos departamentos

La ley electoral de la provincia dice que los precandidatos a gobernador pueden sumar hasta dos postulantes a intendentes en la Boleta Única. El resto debe someterse a la competencia con “boleta corta”. O sea, en la Boleta Única, el casillero correspondiente al gobernador quedará vacío en estos casos.

Para los de la boleta corta, esta orfandad puede tener un efecto negativo en el resultado electoral, ya que al tope de la columna de los candidatos no habrá nadie. Los precandidatos a intendentes lo saben y por eso, en los departamentos donde había más de dos interesados, hubo codazos para quedar como los postulantes “A” o “B” de cada frente.

Pero en un frente se produjo un hecho curioso. A pesar de poder proclamar a dos precandidatos a intendentes, en Capital y San Martín, La Unión Mendocina decidió que solamente irá con uno en cada caso. Esto dicen que fue un acuerdo particular que selló Omar de Marchi con el “mendoexit” Hugo Laricchia (Capital) y el justicialista Jorge Giménez (San Martín), quienes asoman como “favoritos” en su armado. Sus retadores municipales, en consecuencia, estarán obligados a dar una pelea más que difícil.

Sin pruebas pero sin dudas

Seguimos con La Unión Mendocina y el raid de presentación de candidatos que no han pasado desapercibidos. La gente de la política suele ser desconfiada, al punto de transformar en dato una sucesión de coincidencias. En general, cuando algo puede parecer dato y no por casualidad dicen “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”.

Una de las coincidencias que parecen dato se dio en el movimiento político que tuvo un establecimiento hotelero en el último mes. En la mañana del 26 de abril, una de las facciones del peronismo presentó en El Portal Suites a la fórmula que componen Omar Parisi y Lucas Ilardo.

A nadie le extrañó que ese fuera el lugar elegido, porque no es la primera vez que algún peronista usa esas instalaciones para lanzarse, sino que también el dueño del espacio es el constructor Santiago Laugero y su pareja, Alejandra Rapacioli, fue subsecretaria de Promoción Turística en la gestión de Francisco Paco Pérez.

Más aún, el hermano de Santiago, Raimundo Laugero, es concejal de Lavalle y militante de Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Unión de Trabajadores Rurales sin tierra.

El flyer con la invitación al lanzamiento de Hugo Laricchia en el hotel céntrico.

El dato que pareció una “coincidencia significativa” es la presentación de los candidatos de La Unión Mendocina (LUM) de Capital, que se realizó el sábado a la tarde también en El Portal Suites.

Alguien podría decir que el precandidato a intendente de la Ciudad de Mendoza, Hugo Laricchia es un tipo que tiene vinculaciones con el mundo del turismo y tal vez de esos contactos comerciales es que consiguió buen precio para hacer su lanzamiento en ese establecimiento, pero para la gente de la política, más precisamente del radicalismo, allí hay dato: La Unión Mendocina tiene el apoyo subterráneo del peronismo para sacarle votos a Cambia Mendoza y así evitar que el Frente Elegí sufra una paliza electoral.

“No tengo dudas, pero no tengo pruebas” decía un dirigente radical, mientras comentaba el lanzamiento del precandidato de De Marchi en Capital y del eterno Gustavo Gutiérrez como aspirante a concejal de la Ciudad.

Nota mental: ¿otra vez Gustavo en una lista? ¿En la elección 2021 quiso ser diputado nacional y ahora salta a concejal?

Los outfits radicales en Las Heras

Daniel Orozco pegó el portazo a Cambia Mendoza para ser el compañero de fórmula de Omar De Marchi. La noticia generó un terremoto político fuerte aunque el intendente de Las Heras sostenga que sigue siendo radical. La Unión Mendocina no hace discriminaciones políticas, porque conviven varios dirigentes dentro del frente que lidera el lujanino.

Martín Bustos, el precandidato a intendente de Las Heras por la nueva coalición que irá a una interna con Diego Martínez Palau ya tiene folletos con su rostro junto a Orozco. Pero hay algo que llamó la atención y es que en la panfleteada hay militantes radicales, que no sólo siguen al doctor en su aventura electoral, sino que visten con los atuendos radicales sin esconder el logo del partido centenario.

Militantes radicales con folletos de Orozco y Bustos.

Una de las que compartió las imágenes fue Pila Maturano, concejala en Las Heras y del riñón de Orozco. En la panfleteada hay varias personas con las remeras radicales y los folletos que llevan las fotos de Orozco y Bustos. Se sabe que el radicalismo está en Cambia Mendoza y que abrió fuego contra el médico por su salida. Estas recorridas con la marca partidaria no cayeron para nada bien en el radicalismo por el uso de los símbolos.

Bob Esponja se espantó de Parisi

El precandidato a gobernador Omar Parisi por Ahora Peronismo, visitó Agenda Los Andes para contar sus propuestas para mendocinos y mendocinas. El ex intendente de Luján de Cuyo en su pasado demócrata largó una fuerte definición cuando se refirió al ambicioso plan de viviendas que promete ejecutar en caso de llegar al sillón de San Martín en diciembre.

El dirigente defendió la iniciativa no sólo por la reactivación del empleo y el sector de la construcción, sino que lo relacionó directamente con la seguridad. ¿Otro mapa del delito? No, pero un análisis curioso. “En la medida que aumenta la mano de obra en el sector de construcción, disminuye la inseguridad. Si uno hace un relevamiento en las cárceles de quienes hoy están alojados, el 90% cuando uno le pregunta la profesión, es de la construcción”, largó Parisi.

No tardó en recibir críticas de otro peronista como Rafael Moyano, quien quiere ser el candidato del Frente Elegí en Guaymallén y compite por la lista de Carmona-Paponet. “Ay @ParisiOmar, evitemos los prejuicios, sí la mayoría de los presidiarios son obreros de la construcción, siguiendo tu lógica, la mayoría de los obreros son potenciales delincuentes???”, disparó el senador provincial.

Pero no todo iba a quedar allí. Como bien suele suceder con el ingenio popular, los memes no se hicieron esperar y alguien se acordó de las expresiones de Bob Esponja para reaccionar antes las expresiones del dirigente kirchnerista.

El escrache a un ex funcionario cornejista

Alejandro Jofré, quien fuera Subsecretario de Trabajo en la era de Alfredo Cornejo, fue condenado hace algunas semanas por la justicia. Jofré estaba imputado por perpetrar ocho episodios de abuso sexual a tres trabajadoras de la cartera que tenía al mando, durante las jornadas laborales. El juez del Segundo Juzgado Penal, Luis Rafael Correa Llano, lo sentenció a la pena de prisión por 2 años y 6 meses en suspenso el pasado 31 de marzo.

Desde hace tiempo que Jofré se abocó a su actividad como letrado, de hecho es abogado defensor de dirigentes vinculados al radicalismo con Oscar Sandes (Vialidad) y Diego Gareca, en la causa por el incendio del ECA. También encaró un emprendimiento privado en el barrio Bombal de Godoy Cruz, según se dice. “Café Bombal” es uno de los locales de la coqueta zona y lugar de varias juntadas tuiteras, hasta cuentan que dirigentes importantes del radicalismo son habitués, y lo eran con el funcionario transitando el proceso judicial.

Pero para muchas personas del mundo de Twitter, el dueño del café y el funcionario no eran la misma persona. Todo saltó cuando Coti Bravi, conocida influencer de la red social del pajarito advirtió la situación ante un posteo de Jofré. Su cuenta era @JofrePeinado y desde ese perfil escribió: “Hace falta una juntada tuitera only Mendoza” el 6 de mayo, ya condenado.

Saltó la ficha de que el tuitero que organizaba juntadas como si nada, @JofrePeinado, era Alejandro Jofré. O sea, el ex funcionario de Cornejo que fue condenado EL OTRO DIA por 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por abuso sexual pic.twitter.com/lclQNIRYjs — Coti Bravi 🇦🇷 (@constanzabravi) May 8, 2023

Bravi le respondió sin tapujos: “Estaría bueno, yo estoy. Pero los que estén condenados por abuso sexual e inhabilitados para ejercer cargos públicos de por vida no pueden ir”. La influencer tiene muchos seguidores que se dieron cuenta y empezaron a repudiar la propuesta de Jofré. No sólo eso sino que hizo un collage con publicaciones y advirtió que también era el CM de la cuenta @cafebombal.

El ex funcionario cornejista quiso evitar más escándalos y eliminó ambos perfiles, pero luego habilitó el de la cafetería. @JofrePeinado no existe más aunque se lo suele ver cafeteando por la zona del Bombal y compartiendo mesa con radicales que no lo condenan socialmente.