Política en Off: la calentura de Julio, los árbitros que no sonríen para la foto y la bendición cornejista para Ana

Julio César se calentó

Cuesta imaginarse a Julio César Cleto Cobos enojado. Pero ocurrió. El ex gobernador viajó con su familia a Chile y padeció las incomodidades y demoras en la aduana.

Todo eso lo contó en las redes sociales. “Hermoso complejo aduanero, pero de 18 cabinas sólo 5 habilitadas para los trámites de migraciones y aduana. Más de 5 horas de demora”, fue una de las frases dedicadas a la aduana chilena. También no habló demasiado bien de la aduana argentina: dijo que no hay demoras, pero que sólo la mitad de los baños están habilitadas.

Párrafo aparte a la pésima atención del personal de aduana de @GobiernodeChile , frente al reclamo justo de cientos de familias; una verdadera pena y un llamado de atención a las autoridades competentes, como al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. — Julio Cobos (@juliocobos) December 26, 2022

Pero parece que el conflicto en los Libertadores fue de muy elevado tono. Cobos se quejó de la demora y un funcionario chileno le respondió, sin tener en cuenta su cargo público: “Ustedes son los que quieren venir”. “Ahí me calenté”, relata el diputado nacional, quien trató al interlocutor chileno de “insolente”. Los mendocinos de a pie han vivido historias parecidas, pero ahora un político experimentó el maltrato en carne propia.

Los árbitros no sonríen para la foto

El decreto por el roll over que publicó el gobernador Rodolfo Suárez en el Boletín Oficial tiene todos los indicios de ser judicializado. Ya avisó el Partido Verde que lo hará y seguramente también el peronismo. El resultado sobre si puede hacer esa operación sin pasar por la Legislatura caerá en la Suprema Corte de Justicia.

El tribunal en pleno hará el debut ya con la reforma de su funcionamiento en marcha. La percepción mas extendida es que en el oficialismo descansan en la cuestionada mayoría automática del 4 a 3 con los votos radicales. Es decir: Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio y Teresa Day. Del otro lado, se espera que Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez se opongan.

Pero la densidad del clima en el cuarto piso de Tribunales se palpa en los últimos días del año luego de saberse la movida del Gobierno y de la oposición. Los rumores advierten que no habría que dar tan por seguro que suceda un aval judicial. Ya sea por enojos o por doctrinas, algunos se paran de manos. “Dicen que sale 4 a 3, ¿y si sale 5 a 2? ¿O en contra? Ojo”, le dijo un funcionario a otro en el descanso de una de las escaleras de Tribunales.

Brindis con bendición cornejista

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes organizó su brindis de fin de año en un salón maipucino. La invitación se repartió con el logo del Gobierno provincial, institucional como corresponde y los invitados eran funcionarios de la cartera que conduce Ana María Nadal.

Las luces se posan sobre la titular de Salud por la posibilidad de ser candidata a vicegobernadora en la fórmula radical. Al parecer, algunos avalan esta teoría, lo demuestran y hasta lo hacen público. Se vieron varias fotos de la velada en Twitter.

Celebramos el trabajo, el esfuerzo y el compromiso del personal de @MinSaludMza Gracias por la entrega! Vamos por más! 💪🏻 pic.twitter.com/vaXzV5BReP — Verónica Alvarez Ocampos (@OcamposAlvarez) December 29, 2022

Lo que llamó la atención fue la presencia de figuras importantes del radicalismo, que no son funcionarios del Ministerio. Alfredo Cornejo, dirigente que da señales de querer volver a la Gobernación; Tadeo García Zalazar, el presidente de la UCR que habló en el brindis; Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados; el diputado Diego Costarelli; el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul y otros referentes más. Lo que se conoce en la jerga como “cornejismo puro”.

Para algunos, más allá de apoyar la gestión, fue un guiño a la funcionaria provincial para la fórmula, aunque falta para las definiciones. El hecho no pasa desapercibido, porque la tropa dirigencial no desembarcó de la misma manera en otros brindis. Dicen que fueron invitados, no habría sucedido lo mismo en otros eventos similares porque eran celebraciones de equipos.

Las fotos dando vueltas por las redes habrían generado malestar en algunos otros ministerios de la Casa de Gobierno. “Se terminó tiñendo de política”, dijeron en alguna oficina con molestia porque era un acto de la gestión. Los ofuscados entienden que con el año electoral a pleno, algunos radicales no diferencian los actos institucionales de los partidarios.

Chocho con el premio

En tiempos electorales, se conocieron los premios de la Revista Parlamentario, que en su 30° edición dio a conocer a los ganadores de las distintas categorías hace unos pocos días.

De la votación son parte legisladores, asesores y periodistas dedicados a cubrir el Congreso Nacional. Un mendocino se alzó con el galardón y fue Omar De Marchi. El diputado nacional por el Pro quiere ser gobernador en el 2023 sin esconder sus intenciones.

La comunicación que distribuyó el equipo de Omar de Marchi sobre el premio de la revista Parlamentario.

Fue el más votado y quedó primero por su labor legislativa. A modo de sacar chapa, no lo expuso en Twitter, su red social favorita, pero su equipo difunde un flyer destacando el premio. “Mejor Diputado Nacional 2022″ dice la imagen que circula por WhasApp con una foto del lujanino sonriente. “Está chocho”, cuentan los que lo conocen.

Un “demarchista” en territorio radical

Es bueno que la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) haya decidido implementar el voto directo en la selección de sus autoridades, porque se supone que es un paso adelante en la democratización. Como contrapartida, el clima de grieta también desembarcó en los claustros universitarios y así la vida académica entró en el barro que todos conocemos en el llano.

No es que antes no hubieran zancadillas e intrigas. Lo que ahora sucede es que todo se transparenta, para ganar rédito político o hacerle pagar costos a los otros.

El último revuelo universitario se produjo en la última semana del año, cuando se conoció el equipo técnico que acompañó al diputado nacional Omar de Marchi en el lanzamiento de su plan de gobierno para la provincia. Entre los que hicieron aportes al precandidato a la gobernación se cuenta a Roberto De Rossetti, quien es funcionario del gabinete de la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.

De Rossetti es secretario de Transformación Digital de la Casa de Estudios y ahora se sabe que es el demarchista que le da letra al precandidato del Pro en calidad de “experto en transformación digital”.

La novedad empezó a circular en teléfonos y charlas de pasillo durante la última semana. Incluso se recordaba que De Marchi amenaza con romper Cambia Mendoza y se le da lugar de importancia en la gestión del Interclaustro a uno de los “traidores” que se juntan con el líder del Pro mendocino.