Política en Off: inédita excusa del diputado, el tuitero de Bombinhas y los inoxidables del Este

Creativo en excusas

La nota sobre el aumento salarial de legisladores y legisladoras de todos los partidos venía generando incomodidades cuando Los Andes empezó a preguntar. Una de las excusas más curiosas las dio el diputado provincial del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto.

El legislador, al igual que el partido que representa, defienden a capa y espada la transparencia y todo lo relacionado a instituciones y demás. Curiosamente, no dijo cuánto cobra porque generó la clave para descargar los bonos de sueldo, pero como no la usó, caducó. El argumento del joven diputado, que suena a excusa porque podría haber miroteado su homebanking.

Emanuel Fugazzotto, el diputado provincial del Partido Verde de Mendoza, que no quiere mostrar su sueldo. Foto José Gutiérrez

Tiempo atrás, cuando este medio averiguaba datos de asesores y secretarios, cuyos sueldos están enganchados al de los legisladores, el argumento fue similar. Es decir que, de acuerdo a lo dicho por Fugazzotto, desde que asumió (1 de mayo) no tiene clave ni acceso a sus bonos de sueldo. Por lo tanto, se deduce que hace 7 meses que el legislador no tiene que hacer un trámite que requiera del bono de sueldo, y hace también siete meses que no revisa la liquidación salarial.

El argumento resulta curioso viniendo de parte de una tercera fuerza que tiene un discurso distinto al de los partidos políticos tradicionales y se muestran como una alternativa distinta. Bueno, para algunas cosas. A la hora de ser transparentes con sueldos que salen de arcas públicas, hicieron lo mismo que el resto que tanto critican.

Interna política desde la playa… brasileña

Difíciles han sido los días de enero para varios de los integrantes del Frente Cambia Mendoza. La interna a full entre el Pro y la UCR no sólo tomó un alcance poco imaginado para algunos, sino que a algunos incluso los agarró de vacaciones y -se estima- en la playa.

Fue el caso de Ernesto Mancinelli, senador de Libres del Sur que integra Cambia Mendoza, pero que ha estado en la mira de Omar De Marchi, uno de los dirigentes del Pro que ha puesto en duda la conformación del Frente y que ha mantenido enfrentamientos con el partido que es socio del kirchnerismo a nivel nacional.

Lo cierto es que si bien no es ningún delito estar de vacaciones, a los políticos suele no gustarles que se sepan sus destinos de vacaciones, los cuales para la gran mayoría de la población no suelen ser accesibles.

En este caso a Mancinelli lo “mandó al frente” su celular con la ubicación activada en la red social Twitter, que informó que uno de los tuits con los que fulminó a De Marchi. ¿Desde dónde tuiteó? Desde las paradisíacas playas de Bombinhas, en el estado de Santa Catarina de Brasil.

Ernesto Mancinelli

“Si De Marchi cree que gana yendo por fuera, ¿por qué no lo hace? Nos haría un favor al resto de CM. Nos evitaríamos fumarnos sus ínfulas de candidato a gobernador eterno”, criticó el senador de Libres del Sur. ¿Lo habrá escrito mientras disfrutaba una caipirinha?

Anabel versus Daniel

En los últimos días la atención está puesta en el frente oficialista Cambia Mendoza, debido a la fuerte interna desatada a partir de las declaraciones “opositoras” de Omar de Marchi. Pero los analistas mendocinos, los más y los menos profesionales, no pierden de vista los movimientos del principal espacio de oposición, el Frente de Todos, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista.

Ya se sabe que hay un precandidato lanzado, el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, pero los observadores se preguntan si aparecerá otro aspirante del PJ. Es que para muchos, Hinojosa tiene poco rodaje político y especulan nombres que por ahora no se mueven demasiado como precandidatos.

“A muchos Hinojosa, les deja gusto a poco” dicen. Otros indican que no habrá otro porque todos saben que quien compita por la gobernación por el peronismo, en cualquiera de sus vertientes, tiene predestinada la derrota.

Pero aún así, hay quienes esperan otro nombre, más rutilante a pedido del peronismo nacional, quizá olvidando que en Mendoza hay elecciones desdobladas de las nacionales, por lo que es muy probable que la presión del PJ nacional y del kirchnerismo esté puesta en la fecha en la que se elegirán diputados nacionales mendocinos y presidente.

En el anhelo de competitividad imaginan sorpresas y entre ellas la que podría dar Anabel Fernández Sagasti al romper su promesa de no ser candidata y jugar para levantar la puntería del PJ. En el radicalismo esgrimen mediciones y el viejo rechazo menduco a La Cámpora. “Si va Anabel de candidata, nosotros vamos con Orozco”, dicen los radicales socarrones.

El candidato ignoto que pregona por la paz

La entrevista que Néstor Majul le concedió a Los Andes dejó varios datos interesantes como quiénes podrían ser los posibles candidatos. Es más que un hecho que el funcionario provincial y presidente del Comité UCR Maipú está más que anotado.

Pero en la danza de nombres que hay, él largó el nombre de Gabriel López. Y un lector de Los Andes se preguntó: “¿quién es?” La respuesta se la dio Google con una curiosidad sobre sus últimas apariciones en los medios sobre el concejal radical en Maipú.

En marzo de este año, con la guerra entre Rusia y Ucrania en sus inicios, el edil decidió dar un mensaje ante el conflicto bélico y reunió a un gran grupo de personas, en el que se ven niños, adultos, payamédicos con globos blancos y banderas amarillas y azules.

“Desde el Departamento de Maipú, #Juntos pedimos por la #Paz para que cese el enfrentamiento entre #Rusia y #Ucrania. Símbolo de Respeto, Fé y Amor para toda la humanidad”, postuló, acompañado con un emoji de una paloma blanca.

Luego, empieza a sonar el clásico de José Luis Perales, “Que canten los niños”. Para dicho video, el concejal contrató un drone y una máquina de humo con el que le daba un efecto especial con los colores ucranianos. No faltó quien le dijera que se pusiera a trabajar. Ahora más de uno ironiza sobre sus dones para buscar la paz maipucina y termina con la grieta.

Los inoxidables del Este

Hablando de candidatos radicales, en la edición de hoy publicamos los aspirantes del partido de Alem en las tres comunas gobernadas por el peronismo que probablemente desdoblen los comicios, para no ser arrastradas por el vendaval electoral que parece desatará Cambia Mendoza en las elecciones de cargos provinciales. La estrategia sería elegir separados intendente y concejales en La Paz, Santa Rosa y Maipú, dónde los actuales intendentes pueden ser reelectos.

Entre los que suenan en La Paz, parece picar en punta Gustavo “Taca” Pinto, quien fue intendente de ese departamento desde 2005 y hasta abril de 2018, cuando la dejó en manos del entonces presidente del Concejo Deliberante Diego Guzmán.

En Santa Rosa, suena la ex intendente radical Norma Trigo, quien era presidente del Concejo Deliberante (si lector, la oposición presidía el Concejo, así como le sucedió luego a la propia Trigo que el peronismo le puso un presidente) y asumió interinamente cuando Sergio Salgado fue detenido en marzo de 2016; luego ganó la elección en 2017 para completar el mandato de Salgado y en 2019 fue derrotada por la candidata del Frente de Todos Flor Destéfanis.

Obviamente, desde el PJ no faltan comentarios a esos nombres. La larga trayectoria puede ser un trampolín y también una mochila de plomo. Los mentideros del Este dicen “vemos que los radicales están apostando por lo nuevo”.