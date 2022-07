Política en Off: el senador al que no extraña nadie, la incondicionalidad de Anabel y el dato del Indec que desmiente la falta de dólares

El senador al que no extraña nadie

El recambio en la Legislatura trajo caras nuevas en ambas Cámaras. Algunos nombres con peso propio volvieron al recinto, como es el caso de Martín Kerchner. El ex “superministro” de la gestión de Alfredo Cornejo no sólo retornó sino que asumió en la presidencia del bloque radical.

Desde ese lugar, tiene protagonismo en los debates y también en las negociaciones. Sin embargo, cuando los rumores sobre este lugar en la Cámara Alta sonaban por los pasillos, ya juntaba resistencias. Kerchner tiene mucha personalidad y algunos critican sus modos a la hora de ejecutar decisiones.

Hace un par de semanas ironizó sobre la presencia de cámaras en una sesión del Senado. “Es una puesta en escena”, dijo. Pero no quedó ahí, sino que hubo algunos reclamos por parte del personal de prensa del bloque oficialista a reporteros gráficos, consultándoles qué fotos estaban tomando.

La queja sonó insólita para los reporteros, teniendo en cuenta que la sesión es transmitida en vivo por el canal de Youtube de la Legislatura y también, porque cuentan con la credencial emitida por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra). “Ninguno trabaja exclusivamente para alguien, incluso sin fines partidarios. Hacemos fotos, punto”, rezongó un fotógrafo.

Además, el senador estuvo ausente estos últimos días por haberse contagiado de Covid-19, algo que a varios no les disgustó. “Estamos muy tranquilos, no lo extrañó nadie”, se escuchó en alguna oficina.

La publicación de Anabel

Es interesante que tras el desbarajuste que se vivió tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía de la Nación, desde las autoridades del Partido Justicialista local no hubo manifestaciones. Aunque sí hubo expresiones de varios dirigentes importantes, como el intendente de Lavalle, Roberto Righi; y otros.

Obviamente, cada uno puede elegir las batallas que dar y también opinar o no sobre determinado tema, más aún cuando el peronismo local no está exento de tensiones entre los que adhieren al kirchnerismo duro y los que no están en ese espacio. Se sabe que las expresiones públicas sobre cuestiones que pasan más allá del Arco de Desaguadero, pueden generar peleas que es mejor evitar en estas tierras.

Pero lo que sí hizo la presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, la también senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, fue publicar en sus redes sociales el discurso que dio el sábado la vicepresidenta Cristina Fernández.

Comparto con ustedes el discurso completo “A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía” ✌🏽https://t.co/RFEDmIcPUR — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 2, 2022

Alguien puede sospechar que esa publicación es una opinión de la propia Anabel Fernández Sagasti marcha del país y, en consecuencia, acerca de la salida de Guzmán del gabinete, postura que claramente está en sintonía con lo que dice la líder del kirchnerismo.

Batakis, “amiga” de varios mendocinos

Si bien el silencio impregnó a la cúpula del PJ mendocino luego de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, la definición de su sucesora, Silvina Batakis, revirtió un poco esa postura.

En la noche del domingo surgieron algunas voces que mencionaron, en principio, la cercanía que tiene con algunos dirigentes locales, como el síndico del Banco Nación Marcelo Costa o la histórica dirigente tunuyanina Patricia Fadel. Incluso con la propia presidente del PJ, Anabel Fernández Sagasti, tal como hoy publicamos en Los Andes.

Se notó la necesidad de empezar a sembrar alguna expectativa con la designación, que estuvo precedida de suspenso y dramatismo. “Estamos dando unos datos de color importantes”, dijeron las fuentes del PJ, que antes habían permanecido s.

El dato que desmiente a CFK

Hablando del discurso de Cristina Kirchner del sábado, por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, dijo que “el problema principal que tiene la Argentina es la economía bimonetaria. Él (en referencia a Carlos Melconian) no está tan convencido de eso, piensa más como Martín Guzmán sobre el déficit, pero bueno opiniones son opiniones”.

Luego concluyó que “es inconsistente vincular el déficit fiscal en pesos con la escasez de dólares en Argentina. Por esto, hay que sentarnos a solucionar esto. No soy una apologista del déficit, pero no creo que esa sea la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina”.

Hermoso acto en Ensenada junto a miles de compañeros y compañeras, homenajeando a Perón. El mejor homenaje que podemos hacerle es ver lo que hizo y tratar, todos los días, de acercar un poquito el bochín. pic.twitter.com/w8K37CWXAf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 2, 2022

En realidad habría que decir que no faltan dólares. Lo dijo el Indec la semana pasada y lo publicó Los Andes: al 31 de marzo de 2022, los argentinos residentes (que viven en el país) tenían un total de activos externos estimado en 423.444 millones de dólares. El monto creció en 17.841 millones de dólares (4,4%) en un año (comparando con marzo de 2021).

Más aún, de ese total, unos 243.511 millones de dólares (el 57,5%) correspondieron a moneda que está en el “colchón”, en el hogar, o en depósitos, ya sea en el sistema financiero local o en el exterior.

Es decir, los argentinos tal vez como nadie en el mundo, busca sacarse de encima los pesos para refugiarse en el dólar o cualquier activo que no pierda valor y se pueda encanutar en algún lado. Eso se llama desconfianza para no poner esa plata a trabajar vía inversión.

El dato de las tenencias de dólares salió el martes pasado, en el informe de Balanza de pagos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un organismo oficial que depende del Gobierno nacional. Tal vez la vice debería revisar sus ideas, incluso porque hay inflación en buena parte del mundo, justamente por la emisión monetaria que se hizo globalmente por la pandemia. Pero bueno, parafraseando a la vice, “opiniones son opiniones”.

La versión que se cayó a pedazos

Las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo siguen, porque en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la lista derrotada irá a la Justicia. Estamos hablando de Encuentro por la Universidad Pública, el espacio con fuerte impronta kirchnerista.

El triunfo de Frente Plural, con el 50,005% de los votos, se consolidó luego de la resolución de la Junta General. María Eugenia Martín y Mariana Castiglia finalmente se quedaron con el triunfo frente a Eva Rodríguez Agüero y Mariana Quiroga.

Ante este escenario, la lista derrotada irá a reclamar judicialmente porque no fue tratado por la Junta Electoral de la universidad un pedido de nulidad solicitado por Encuentro por la Universidad Pública. Mientras decidían cómo encarar la estrategia, empezó a circular una versión sobre la renuncia de Hugo Duch, presidente de la Junta General.

“Renunció Duch”, decía un mensaje que se replicó por WhasApp, argumentado que el portazo del ex funcionario radical se debía “al papelón” por la resolución que impactaba en Políticas y Sociales. Sin embargo, bastó un solo llamado para saber que Duch estaba enfermo y que no había renunciado.

Volvió el “humo” sancarlino

Jorge Difonso, el diputado del Frente Renovador-Unión Popular y aliado de Cambia Mendoza sigue promocionando la vuelta del tren a Mendoza. Es un viejo jingle del ex intendente que tomó fuerza cuando su propuesta tuvo el aval de la Cámara de Diputados.

El legislador compartió en Twitter una nota de Los Andes sobre el Puente del Inca y aprovechó para agregar que “para planificar el desarrollo de nuestros pueblos, el tren es protagonista”. Entonces, volvió a echar mano a su “Master Plan” porque “incluimos Puente del Inca como parada antes de llegar a Chile. Cuando decimos #QueVuelvaElTren, apuntamos a los beneficios incontables para cada sitio por el que pasará”.

Para planificar el desarrollo de nuestros pueblos, el tren es protagonista. En nuestro Master Plan, incluimos Puente del Inca como parada antes de llegar a Chile. Cuando decimos #QueVuelvaElTren, apuntamos a los beneficios incontables para cada sitio por el que pasará. pic.twitter.com/bRoXixnf2C — jorge difonso (@JorgeDifonso) July 3, 2022

Agradecemos la publicidad gratuita, sabemos que el tema del tren es un caballito de batalla del sancarlino, pero el discurso ya exhibe signos de desgaste. Hay dos cosas que Difonso omite, según cuentan en la Legislatura muy por lo bajo: “primero no tiene la plata, porque eso es carísimo y además, lo único que tiene es una declaración de interés. O sea, nada”.

La declaración de interés la obtuvo, con apoyo de Cambia Mendoza (frente del que Difonso es parte). Rápidamente copó los medios anunciando que el tren volvía, omitiendo que pedía un proyecto de ley que terminó en una declaración de interés. En la Casa de las Leyes ya toman con humor estos posteos porque “son puro humo”.