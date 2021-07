Patricia Bullrich y una ácida declaración sobre Alberto Fernández: “Habría que mandarlo a Pasapalabra”

Luego de que Alberto Fernández culpara al gobierno de Mauricio Macri por los movimientos cambiarios, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, salió con los tapones de punta y lanzó sin rodeos: “Creo que es la única frase que sabe decir”. Y luego agregó: “Redujo el castellano a decir: ‘Es culpa de Macri’”.

La exministra de seguridad continuó con la artillería hacia el presidente de la Nación en la entrevista que brindaba hacia LN+ y expresó: “Habría que mandarlo a Pasapalabra para que aprenda el vocabulario de la RAE”.

Protestas en Cuba

Por otro lado, la presidenta del PRO también hizo referencia a la posición del mandatario ante las protestas que se están llevando a cabo en Cuba.

Alberto Fernández AP

Y allí volvió a usar la ironía y la acidez que la caracteriza, por lo que Bullrich le recomendó al también presidente del PJ “que tenga más amplitud de mente y deje de echarle la culpa de todo a Macri”. De esta manera, recordó: “Están gobernando hace un año y medio, y antes gobernaron doce”.

También manifestó que Fernández dijo que no sabe lo que está pasando en Cuba y aseguró: “El Presidente no se enteró que el régimen cubano se transformó en una dictadura, que persigue a homosexuales, a músicos, que mató a la idea que tenían muchos de la revolución y la transformó en una dictadura”.

“Si quiere defender a Cuba, que lo diga. Que sea claro”, insistió Bullrich. “Nosotros estamos en contra de la dictadura cubana y pedimos que se acaba este régimen de elecciones mentirosas”, expresó en nombre del PRO.

Finalmente, con humor chicaneó: “Que nuestro presidente diga que no está enterado, no sé… ¿Qué mira? ¿Disney Channel?”. Y en referencia de Felipe Solá apuntó: “¿Su canciller no le comenta los problemas que hay en América Latina?”.