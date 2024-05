Parte de la oposición se rebela contra la ampliación de uso de los U$S 1.023 millones

El decreto 883 de Alfredo Cornejo con la adenda para el uso de los U$S 1.023 millones se trata en comisiones de la Cámara de Diputados. Se ratificará o no, no hay mucho más que agregar. No parece un tema conflictivo, pero es un hecho que parte de la oposición, por distintas, razones, votará en contra de la ampliación del uso para los fondos que originalmente iban a ser destinados a Portezuelo del Viento.

Todo indica que el despacho saldrá este martes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) en conjunto con Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. Ambas se reúnen los martes y para la reunión de Labor Parlamentaria, entraría entre los temas a consensuar con los bloques.

Cambia Mendoza tiene 27 votos propios (sobre 47 por la suspensión de Janina Ortiz, sino serían 48) y con eso le alcanza para aprobar el asunto. Hay 22 votos radicales (incluido el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi que desempatará en caso de ser necesario), 4 del Pro y el restante es el de Hacer por Mendoza, el monobloque del sancarlino Mauricio Torres.

El oficialismo buscará el apoyo de la oposición y ahí es donde podría conseguir algunos avales más por parte de La Unión Mendocina y del PJ. Tendrá dos votos de LAUM, el de La Libertad Avanza y el de un monobloque con extracción peronista, lo que le permitiría llegar a 31 avales. Pero a la par se confirmarían 7 votos negativos.

El interbloque que preside Jorge Difonso está integrado por otros bloques de aliados a Omar De Marchi cuando armó el frente para las elecciones provinciales. Juntos por la Libertad reúne a dirigentes del Pro que salieron de Cambia Mendoza para militar la campaña del ahora funcionario de Javier Milei.

Diputados y senadores de La Unión Mendocina. Foto: X @omardemarchi

El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo (bastión del Pro) viene de aprobar un proyecto en el que el cuerpo le pide el Poder Ejecutivo que incluya en el denominado “Banco de Proyectos Fondo Portezuelo”, 7 obras que serían clave para la comuna y también la Provincia con la intención de ser financiadas con los U$S 1.023 millones.

Una de las obras que se pide es la continuidad del Metrotranvía. Y el recuerdo del Presupuesto 2024 sobrevoló por la cabeza de varios por el rechazo de LUM al pedido de endeudamiento para avanzar. “No nos oponíamos a la obra, sí al endeudamiento porque los montos eran muy altos para la obra que querían hacer. El repago que proponemos es la tarifa”, aclaró el ex senador y actual concejal lujanino Rolando Baldasso.

Con la salida de Gustavo Cairo, la presidencia de Juntos por la Libertad quedó en manos de Laura Balsells Miró. “Con Stella Maris Huczak vamos a votar a favor, hemos presentado un proyecto de declaración para que sean incluidas en el Banco de Proyectos del ‘Plan de Desarrollo para el Crecimiento Armónico de la Provincia’, obras que son estratégicamente importantes y básicas para el crecimiento de Luján de Cuyo”, dijo la diputada a Los Andes.

Laura Balsells Miró y Stella Huczak de Juntos por la Libertad. Foto: X @DiputadosMza

Dentro de ese bloque está la malargüina Jimena Cogo, quien “en un 95% de posibilidades” votará en contra. Considera que los fondos estaban destinados a una obra en el sur y deben ir allí. La maipucina Cintia Gómez no define aun qué hará. “Estoy en diálogo con Matías Stevanato respecto a las obras más necesarias para nuestro departamento”, expresó.

Fuertes rumores dicen que Edgardo Civit Evans, del monobloque del Partido de los Jubilados, se expresará en contra porque considera que la adenda es inconstitucional. Sin embargo, públicamente prefirió jugar al misterio. Le sugirió a Los Andes que “a los efectos de conocer” su posición, busque “qué es la adenda y en qué casos se aplica, en el diccionario de la Real Academia Española”.

Otros integrantes de La Unión Mendocina han consultado a constitucionalistas y llegaron a la conclusión de que inconstitucionalidad no hay.

El presidente del Interbloque, Jorge Difonso es otro de los que se inclina a votar en contra. El motivo radica en que reclama respuestas a pedidos de informes que hizo con respecto al giro de una parte de los fondos para “operaciones financieras fuera del país, específicamente en Estados Unidos, en lugar de invertir en lo que necesita la provincia: empleo genuino”. Las respuestas no le llegaron y junto a Rolando Scanio, no apoyarían.

Un ex La Unión Mendocina como Gustavo Cairo, ahora desde el monobloque La Libertad Avanza, apoyará. “Estoy de acuerdo en que esos fondos tengan un uso amplio”, dijo. Hay otro detalle: la adenda la firma el Gobierno nacional de Javier Milei, hoy su referente político.

Pedido de informes en la la Camara de Diputados por el proyecto Baqueano Diputado Gustavo Cairo. Foto: Archivo Los Andes

En el Senado, el que ya manifestó que se expresará en contra es el sanrafaelino Martín Rostand. Al ser consultado por el voto hacia la adenda, dijo no estar enterado “de tal cosa”. Luego de la explicación de este medio, indicó que su voto será negativo. “Los fondos deben ser destinados al sur de la provincia”, argumentó.

El resto de los legisladores del bloque no definen su postura aun dado que el proyecto está en Diputados. Un aliado como Armando Magistretti (PD) lo está evaluando. Si bien está alineado con el Gobierno nacional que firmó la adenda, tiene reparos en algunos puntos.

El PJ no se define todavía

Los opositores del sur como el intendente de Malargüe, Celso Jaque y su colega de San Rafael, Omar Félix, han salido a reclamar que los fondos se queden en el sur tras el frustrado intento de hacer Portezuelo del Viento.

Estas intenciones podrían trasladarse a los alfiles en la Legislatura. El Partido Justicialista tiene 7 bancas y tres son las del sur: Germán Gómez, Gustavo Perret (ambos de San Rafael) y la malargüina Roxana Escudero. Completan el bloque Verónica Valverde, el maipucino Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio y Valentina Morán (ambas del ala kirchnerista).

El diputado sanrafaelino Germán Gómez y su colega José Luis Ramón. Foto: Archivo Los Andes.

Por fuera, está el monobloque Renovador Mendoza Línea Nacional de la massista Gabriela Lizana. “Tengo muchas dudas con relación al procedimiento y además no me queda claro cómo está funcionando el fideicomiso y cómo funcionará. Hasta ahora mi voto es negativo, veremos el diálogo que tengamos mañana (por hoy) en la comisión”, dijo.

Postura contraria es la que tiene Julio Villafañe quien tiene monobloque “Renovación Justicialista” aparte y responde políticamente a Martín Aveiro. “Considero que hay que apoyar”, aseguró.

José Luis Ramón desde el monobloque “Consumidores y ciudadanos” no se pronuncia aun. “Es complicado apoyar eso. No está definido, pero huele mal”, indicó. Por lo que podría sumar otro voto de rechazo.

El Partido Verde por ahora, rechaza

Otros dos votos son los que tiene el Partido Verde, representado por Emanuel Fugazzotto y Mauro Giambastiani. “La postura desde el bloque, es la que traíamos en defensa, obviamente, de las obras hídricas. Portezuelo del Viento se tenía que hacer y, obviamente después pedíamos que el destino al menos se mantuviera dentro de las obras hídricas”, indicó este último a Los Andes.

“Principalmente, creemos que para mejorar la eficiencia del agua en Mendoza, hay que priorizar estas obras, que serían la canalización, impermeabilización, mejora de obras hídricas, producción de energía, las microturbinas que se pueden hacer de instalación y un montón de cosas más”, agregó el diputado.

El diputado Mauro Giambastiani junto a Emmanuel Fugazzotto, en la Legislatura. Foto: Prensa Partido Verde

En ese sentido, indicó que “esta adenda tendría que venir aprobada con un proyecto de obras, quizás no presupuestadas, pero sí obras a las que se fuera a apuntar”. Y recordó la ley 8.270 (NdR: Plan estratégico de obras y mejoramiento operativo de agua potable y saneamiento de Mendoza) “que permitía endeudamiento a la provincia, con un fin muy específico que era el mejoramiento y la renovación de todo el sistema cloacal y de distribución de agua en Mendoza”.

“Esa ley estuvo tan bien hecha que efectivamente no se cumplió porque los gobiernos no podían endeudarse si no era específicamente para ese fin. Bueno, esa ley, al tener pactado exactamente cuáles eran los fines, no permitió que el dinero se utilizara ni se endeudaran para hacer gastos corrientes o comunes. Entonces creemos que acá tiene que suceder lo mismo”, dice Giambastiani en coordinación con su compañero de banca.

El diputado considera que “la amplitud es tanta que verdaderamente le estamos dando en la mano a Cornejo los 1.023 millones de dólares para que hagan lo que ellos deseen. Nosotros esperábamos otro tipo de tratamiento, otro tipo de planes”.

“Nosotros, ante esta adenda que viene, como todo lo que estamos tratando en la Legislatura últimamente, y sin discusión intermedia, por lo pronto estamos con un voto negativo para la misma. Todavía tenemos el día de mañana (por hoy) para ver qué va a suceder en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales”, completó.