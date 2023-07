Paritarias: Ampros define hoy la respuesta que le dará al gobierno provincial

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se reúne este mediodía para analizar y definir una respuesta sobre la última propuesta salarial que el gobierno provincial le presentó este lunes. Cabe destacar que si hay un rechazo se activará un paro general para este viernes.

En el transcurso de esta mañana los afiliados llevan adelante las simulaciones de sus salarios a través de un sitio web que dispuso el gremio y luego los delegados tomarán sus mandatos para plantearlos en una asamblea general programada para las 12 en la sede sindical. De allí saldrá una respuesta concreta que presentarán luego en la Subsecretaría de Trabajo.

La propuesta que presentó el gobierno provincial el pasado lunes consistió en los mismos incrementos salariales que el resto de los sectores: Junio del 10,5 %, Julio 8 %, Agosto 14 %, Septiembre 8 % y Octubre 8 %, pero varió sustancialmente con un adicional específico que formaba parte de un reclamo a atender.

Se trata de un aumento del 10% en el adicional “Estímulo Profesional”, que abarca a todos los profesionales de la salud y que es una fórmula compuesta por la suma del básico, más el Estado Sanitario, más la Responsabilidad Profesional, que se pagará en dos tramos, julio y septiembre.

También el Gobierno presentó en la propuesta mayores dedicaciones, cambios de régimen y considerar la residencia para la clase, algo que impacta en unos mil profesionales de la provincia.

Sin embargo, el gremio reclama que no hay políticas sanitarias concretas para afrontar la fuga de recurso humano crítico y por ahí pasa la principal traba para aceptar.

La secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, dijo al respecto este martes que “ve complicado que los trabajadores de la salud acepten el acuerdo debido a la falta de medidas para abordar el déficit humano” A la vez que destacó la gravedad y estructuralidad del problema y afirma que la aceptación dependerá de la continuidad de un plan más profundo.

En ese sentido, tal como se expresó en una convocatoria de prensa en el Hospital Notti, alertó sobre la falta de profesionales y especialidades médicas que afectan a que “la gente no esté teniendo acceso a la salud, no están llegando a tiempo con la salud de los mendocinos, porque no hay recurso humano. Los turnos son de acá al año que viene, y las enfermedades se agravan”.

La referente de los profesionales de la Salud afirmó que están esperando las simulaciones para saber cómo será la mejora en los bonos y a la vez poder contar con los listados de los cambios de régimen que posibilitarán un panorama más claro, como las mayores dedicaciones.

“Veo muy complejo este problema, porque no tenemos nada para los recursos humanos críticos y para los concursos. Si no hay un plan no sabemos si lo van a aceptar”, admitió.

Suárez pidió que acepten la propuesta

Ayer el gobernador Rodolfo Suárez pidió que el gremio acepte “el esfuerzo” que realizó el Ejecutivo para presentar la nueva propuesta.

“Nosotros estamos esperando la respuesta que dé el gremio. Hemos hecho el mayor esfuerzo, estamos por encima de la inflación con el aumento que estamos presentando. Y esperamos que tengan una respuesta acorde”, señaló Suárez en conferencia de prensa.

Y sobre la falta de personal para atender las demandas, manifestó que está vinculada a “una ola de gripe que se ha adelantado en los tiempos”.

“Esto pasa todos los años en esta época del año y sabemos el esfuerzo que hacen. Pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para superar este problema inflacionario y que el salario no caiga”, agregó.