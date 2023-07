Ulpiano Suárez se planta en la interna de Juntos por el Cambio: “Tengo mayor cercanía con Horacio Rodríguez Larreta”

El intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, aseguró que tiene una mayor “cercanía” con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, en lo que respecta la elección primaria presidencial del 13 de agosto que enfrentará, dentro de Juntos por el Cambio, al dirigente porteño con la expresidenta del Pro, Patricia Bullrich.

En el marco de XXV Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), una red de ciudades iberoamericanas que comparte y promueve la cultura del pensamiento estratégico urbano, de la cual la Capital de Mendoza es la sede, Suárez habló sobre Juntos por el Cambio, la situación electoral y las internas que atraviesan los precandidatos a presidente.

“Yo tengo mayor cercanía, por los años transitados, con Horacio Rodríguez Larreta”, manifestó el intendente capitalino. No obstante, agregó que “no quisiera que el título sea ‘Ulpiano va a votar a Horacio Rodríguez Larreta’, solo digo que tengo una muy buena relación de trabajo, de equipo, compartiendo experiencia de gestión y también digo que Patricia es una muy buena candidata. Está planteando un mensaje en el que todos coincidimos, hay que ponerle fin al populismo, hay que derrotar al kirchnerismo”, expresó.

En este sentido, Suárez también habló y se mostró preocupado sobre el aumento de críticas entre los precandidatos de Juntos por el Cambio, e indicó que “esta escalada que está teniendo la comunicación, o los mensajes entre los principales candidatos en nuestra PASO nacional, no es bueno”.

“Le planteo a ambos, tanto a Horacio como a Patricia, que bajen un cambio, el adversario al que ganarle está en otro lado, hay que ganarle al kirchnerismo, hay que terminar con el populismo en Argentina, obviamente que son legítimas las aspiraciones de ambos, de conducir al país, pero tienen que entender que hay una gran responsabilidad. No vaya a ser que en el camino, en cómo transitamos el proceso hasta las PASO nos haga cometer errores que terminen haciendo que la ciudadanía no confíe en nuestro espacio. Ambos tienen una gran responsabilidad sobre su espalda y desde mi lugar apunto a contribuir, a bajar un cambio, hay cosas que tranquilamente se pueden decir en privado y si no tienen línea directa entre ellos seguramente habrá colaboradores que pueden hacerlo”, consideró.

Sobre este tema, hizo hincapié en la necesidad de “no perder el foco y que sigamos enfocados en lo que hay que hacer a partir de agosto y consolidando luego en octubre, es derrotar al kirchnerismo y empezar una etapa de reconstrucción de la Argentina. Esta reconstrucción requiere de todos”.

“Debo agregar y soy un convencido que esa etapa de reconstrucción, de hacer que Argentina vuelva a crecer requiere de todos los que pensamos igual, obviamente soy un convencido de los grandes consensos, pero en este caso hay un límite, que son quienes ha sido funcionales al kirchnerismo, al populismo en este año, con todos aquellos que compartan esa agenda de crecimiento, de generación de oportunidades, de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento institucional del país, bienvenidos a sumarse a este espacio amplio que es tan necesario para que las transformaciones sean perdurables en el tiempo y que no suceda lo que pasó entre el 2015 y 2019, que lamentablemente por errores y diversas situaciones eso concluyó con el kirchnerismo nuevamente en el poder”, marcó.