Nuevo revés para Bento: ratificaron la continuidad de los fiscales Vega y André en el juicio

Los fiscales Dante Vega y María Gloria André fueron ratificados por el Tribunal Oral Federal N° 2 para continuar al frente de la parte acusatoria en el megajuicio que enfrenta el exjuez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a presos, a cambio de beneficios judiciales.

Las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas, rechazaron el planteo de recusación impulsado por el magistrado destituido, junto a su esposa Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano Bento (imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos) contra los dos representantes del Ministerio Público Fiscal por “falta de objetividad e incumplimiento del deber de controlar la legalidad del juicio”.

Por cierto, la decisión de las juezas también implicó rechazar apartarse de su tratamiento, como había planteado la defensa. Cabe recordar que los abogados de Bento manifestaron que la recusación contra los fiscales la debía resolver un nuevo tribunal porque las juezas ya se habían expedido sobre un asunto similar en el día de ayer: la recusación impulsada contra ellas, a raíz de la demora por dictaminar sobre la resolución de la Sala III de la Cámara de Casación Penal Federal. Por lo tanto entendieron que su resolución estaría “vedada” por esa acción.

Las magistradas decidieron “no hacer lugar” a la recusación y respondieron puntualmente sobre esto último: “La pretensión no puede tener andamiento. Ello así, debido a que este tribunal rechazó in límine la recusación interpuesta contra este colegiado, con base en el artículo 62 del CPPN, mediante el interlocutorio de fecha 8 de abril de 2024, debidamente notificado a los recurrentes. Por tanto, ese pretendido obstáculo ha devenido abstracto”.

“Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: NO HACER LUGAR a la recusación de la Fiscal General, Dra. María Gloria André y del Fiscal General, Dr. Dante Marcelo Vega, intentada por las defensas de los imputados Walter Bento, Marta Boiza, Nahuel Bento y Luciano Bento”, completaron las magistradas.

Con estos antecedentes calientes, el debate oral se reanudará este miércoles. Habrá un desfile de testigos vinculados al contrabandista Sebastián Palumbo, quién declaró haber sido cooptado por la banda para pagar coimas cuando fue detenido. Además, se espera que surjan con el correr de los días nuevos recursos de la defensa de Bento, esta vez ante Casación, tras los rechazos consecutivos del TOF N° 2.

Es la segunda oportunidad en que el tribunal ratifica la continuidad del fiscal general Vega en el juicio. En el mes de octubre rechazaron una recusación que realizó el abogado Luciano Ortego, imputado como organizador de la presunta asociación ilícita que encabezaba Bento.