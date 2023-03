Mauricio Pinti recibió un fuerte respaldo de Alfredo Cornejo: “Representa al Maipú moderno y no al de hace 30 años”

Este martes el precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo, apoyó el lanzamiento del concejal radical Mauricio Pinti como aspirante a la intendencia de Maipú. Competirá en las elecciones PASO del 30 de abril ante el funcionario cornejista, Néstor Majul, y el empresario Gabriel Careddu (Cambiá Ya) en el Frente Cambia Mendoza.

Al acto se llevó adelante anoche en la Bodega Marqués de Montecristo y estuvieron presentes varios referentes radicales. Acompañaron el vicegobernador, Mario Abed; los intendentes Ulpiano Suarez (Capital), Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Héctor Ruiz (Junin), y Raúl Rufeil, (San Martín); la diputada nacional, Jimena Latorre; la senadora provincial, Gabriela Testa; los diputados provinciales Diego Costarelli y Daniela García; el subsecretario de Salud, Oscar Sagás; el Director del Organismo Técnico Criminológico, Diego Arenas; el concejal de Godoy Cruz, Fabricio Cuaranta; y el precandidato a intendente de Lavalle, Lucas Luppo.

Pinti tomó notoriedad en el último tiempo por asumir la presidencia del Concejo Deliberante de Maipú de forma polémica, ya que es la primera vez que un edil opositor a la gestión gobernante ocupa el cargo sucesorio al intendente de turno, en este caso Matías Stevanato (PJ). El sábado sorprendió que se anotara como competidor de Majul, quién ya estaba en campaña y tiene la elección de 2019 como antecedente. Cornejo manifestó el respaldo a ambos.

A estos dos dirigentes radicales se les suma el presidente de la Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas, Gabriel Careddu, que fue impulsado por el espacio empresarial Cambiá Ya dentro de la alianza Cambia Mendoza.

Cornejo impulsó la candidatura de Pinti a la intendencia de Maipú. Foto: Gentileza

En la presentación, el senador nacional recordó las buenas elecciones que tuvo Cambia Mendoza en 2021 en ese municipio: “El departamento necesita un cambio cultural, que le dejen de hacer creer a la gente que debe comer de la mano del Estado. En Mendoza, cuando propusimos este cambio, ganamos elecciones en este territorio, legislativas y las últimas elecciones para gobernador con una elección de Rodolfo y Mario que superó la ventaja de 7 puntos”.

Además, el precandidato a gobernador agregó que “tanto Mauricio como todos los precandidatos del Frente Cambia Mendoza están preparados para continuar con este cambio para los maipucinos”.

De esta manera, dejó en claro que “quienes están enfrente solo tienen críticas a las malas situaciones que en realidad siempre se atraviesan en un país en constante crisis económica y deterioro social” y señaló que “no se le caen ideas para cambiar la situación”.

“El desafío en este municipio es enorme”, aseguró Cornejo, pero aseguró que Cambia Mendoza se ha preparado para gobernar el departamento porque tiene “un equipo de mujeres y hombres con la formación para hacerlo”.

En ese sentido defendió la asunción como presidente del Concejo Deliberante de Maipú y criticó al peronismo: “Mauricio Pinti ganó por el voto popular de los maipucinos. Porque, aunque ellos nos traten de ‘golpistas’, como lo hicieron en un primer momento, hay que recordarles que fue elegido por mayoría popular, lo que habla de que estamos muy bien preparados para gobernar Maipú”.

“A Mauricio lo conozco hace mucho y sé de su compromiso y su militancia. Proviene de una familia nacida y criada en esta tierra con emprendimientos económicos en este lugar”, agregó Cornejo. Y apuntó que Pinti “puede representar a los que no nacieron en una cuna de oro, que son la mayoría y necesitan un umbral de igualdad y oportunidades”.

Alfredo Cornejo y Mauricio Pinti, precandidato a intendente de Maipú. Foto: Gentileza

Para cerrar, el precandidato a gobernador sostuvo que el aspirante a intendente “tiene la trayectoria justa, el equilibrio que le da su perfil técnico, pero, fundamentalmente, su compromiso social y político para que la administración de Maipú represente al Maipú moderno, no el Maipú de hace 30 años atrás. Por eso yo los invito a trabajar por el Frente Cambia Mendoza, a elegir al mejor candidato entre los que tenemos del Frente Cambia Mendoza”.

La palabra del precandidato

Mauricio Pinti agradeció la confianza en su precandidatura y recordó que desde hace un tiempo viene trabajando junto a su equipo en este proyecto. En ese sentido, explicó que ve los municipios vecinos a Maipú y que “las diferencias son notables”. Agregó que en la comuna que busca representar “los servicios básicos que prestan son cada vez más ineficientes. No hay planificación. Por ello decidimos ser protagonistas de un cambio”.

Además, el concejal maipucino aseguró que “Maipú no es una gestión transparente, no es clara ni eficiente”. En la misma línea, criticó que “cualquier particular o empresa que quiere invertir en el departamento tiene que esperar entre 8 y 20 meses. Con la inflación que tenemos, la pérdida del poder adquisitivo que tenemos, créanme que los inversores se van del departamento” y resaltó el trabajo de comunas vecinas: “Eligen Capital, a Godoy Cruz, a San Martín, a Junín donde se genera empleo genuino y hay inversiones”, señaló.

“Maipú está buscando un cambio, algo nuevo. Nosotros nos dirigimos a toda la sociedad maipucina pero por sobre todo a los jóvenes, emprendedores, estudiantes. Vamos a presentar una agenda de transformación, una agenda nueva, innovadora, con transparencia”, aprovechó Mauricio Pinti para nombrar algunos de los ejes de su gestión, y aseguró que “tenemos un equipo preparado que, con convicción y seguridad, irá por la intendencia del municipio como lo ha pedido Alfredo”.