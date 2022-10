Mauricio Macri se decidió: “Yo voy ajugar”

El ex presidente Mauricio Macri está en España y participó de un foro junto a otros importantes dirigentes mundiales. El diario ABC lo entrevistó y le preguntaron sobre qué haría en las elecciones del año próximo en Argentina, más concretamente si apoyaría a Horacio Rodriguez Larreta o a Patricia Bullrich.

Macri no dudó en decir: “Yo voy a jugar, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente. Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer”.

Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 2, 2022

“Los veo muy bien a los dos, veo una evolución permanente; el camino a ser presidente no es de un día para el otro, es un proceso en el que se va madurando, se va incorporando más visión, más conocimiento. Y tanto a ellos como a María Eugenia Vidal y otros más del radicalismo los veo creciendo”, indicó según indicó el diario Clarín.

“Estoy bien donde estoy (...) No necesito ni una revancha ni una reivindicación. Creo que tengo que batallar por las ideas y no por lo individual”, respondió al diario español ante la pregunta sobre la posibilidad de volver a postularse.

Mauricio Macri y su misterio sobre su candidatura.

Ante la insistencia de la periodista, Macri explicó que postularse a la presidencia “requiere de una decisión mucho más profunda que hoy no la he podido tomar. Ya fui presidente y estoy muy agradecido a los argentinos”.