Mauricio Macri durísimo contra Riquelme y todo el oficialismo en Boca:“Si hubiesen tenido el culo limpio, habrían abierto el padrón”

El candidato a vicepresidente de Boca por la oposición Mauricio Macri, quien comandó al Xeneize entre 1995 y 2007, acusó al oficialismo por no haber abierto el padrón para revisar las supuestas irregularidades que denunció su lista y que motivó que por una medida cautelar se suspendieran las elecciones en el club que iban a ser este domingo y ahora no tienen fecha.

En una entrevista con ESPN, el ex presidente de la Nación opinó sobre la polémica y culpó a la actual gestión de no haber estado predispuesta a revisar los 13 mil socios que, según denuncia la oposición, no respetaron el estatuto del club para pasar a activos. “Si ellos hubiesen tenido el culo limpio, tenían que sentarse y que lo vean los peritos uno por uno. Está ahí cada fecha que uno que pasó a ser socio”, aseguró.

🚨 ELECCIONES EN BOCA 🚨



Román propuso que los 13.000 socios cuestionados voten en una mesa aparte, y que solo se cuenten esos votos si la diferencia en el resultado fuera menor a esa cantidad. @mauriciomacri no aceptó.



Más claro, agua. pic.twitter.com/jKOrljyCZ5 — Javier Smaldone (@mis2centavos) November 30, 2023

Además, el candidato planteó que esta postura del oficialismo dificultó que se pudieran llevar a cabo las elecciones este domingo. “El que estaba mal, afuera, y el que no, adentro. Se hacía en un día. Y ellos no lo han querido obviamente porque están haciendo trampa”, acusó.

Precisamente la chance de que unos peritos revisaran el padrón fue algo de lo que se planteó luego de la conciliación de ayer en la que no hubo acuerdo. Desde la oposición aseguraron que la actual CD no se mostró abierta a esa chance. Mientras tanto, anoche los abogados del club esgrimieron que nadie les pudo explicar una irregularidad severa y que los socios fueron pasados a activos tal establece el estatuto.

A su vez, su compañero de fórmula Andrés Ibarra, quien busca la presidencia, recordó una frase del actual vice Juan Román Riquelme, quien había asegurado que “no habría ni que votar”, para criticarlo: “Eso viene de cuando el vicepresidente declaró de que no tendría que haber elecciones porque la gente está feliz, desconociendo los estatutos y la historia del club”.

Por su parte, Macri arremetió aludiendo a otra declaración del diez, que había asegurado a principios de año que se impondría en los comicios por amplia diferencia. “Y de vuelta, si es una eleccion 95 a 5, ¿por qué no revisaron las irregularidades del padrón?”, cuestionó.