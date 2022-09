El optimismo de Macri sobre las elecciones: “El año que viene gobernará la oposición”

En el marco de una gira por España, el expresidente Mauricio Macri se mostró optimista respecto a una victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023 (”el año que viene será el fin del populismo”) y deslizó en qué escenario podría postularse como candidato a ocupar el sillón presidencial.

“El año que viene empiezan 20 años de crecimiento, es el fin del populismo en la Argentina”, dijo el líder del PRO al ser entrevistado por el diario ABC. “No solo Kirchner, cualquier que quiera hiperregular la economía, llenarla de impuestos a la gente y atentar contra la cultura del trabajo fracasará”, definió.

“El populismo se acabó. El año que viene gobierna la oposición”, lanzó sin rodeos. “El populismo no funciona. Ahí es donde veo mi optimismo. La Argentina de Evita y de Perón inventó el populismo, pero será Argentina el primer país en quitarse ese populismo de encima”, anticipó.

Respecto a su eventual candidatura como presidente, Macri apenas se limitó a decir: “Es una decisión que no he podido tomar. Ya fui Presidente y estoy muy agradecido a los argentinos. No me he anotado y sí, sí, por supuesto siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41% que resistió estoicamente hasta el final de nuestro mandato y que hoy se ha incrementado”.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich - Foto: Federico López Claro

“Hoy me siento muy cómodo apoyando a los buenos dirigentes que tenemos”, agregó sobre figuras como Patricia Bullrich, presidenta del PRO y exministra de Seguridad, u Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”, aclaró.

“No siento que necesite ni una revancha, ni una reivindicación, sé de la relación y el afecto que tengo de la gente pero creo que hoy yo tengo que batallar por las ideas y no por una cuestión individual”, sumó a la reflexión.

Las declaraciones del exmandatario se conocieron después de que participara de la IV Edición del Foro La Toja, una cita de referencia en el debate intelectual y académico para fomentar el intercambio de ideas y experiencias, que finalizará este sábado en Pontevedra.

Qué dijo Macri sobre el ataque a Cristina Kirchner

Sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Macri definió como “grotesca e innecesaria” la “instrumentalización”.

“Es totalmente legítimo pensar que hubo una instrumentalización del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Es todo tan burdo que entiendo que la gente lo crea”, declaró el expresidente, pero descartó la “teoría conspirativa” que sostiene que se trató de un montaje para beneficiar al oficialismo.