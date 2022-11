Massa y Suárez juntos: sin “banderías políticas” y con pedidos públicos

La grave crisis productiva que provocaron las heladas tardías en Mendoza, decantó en un acercamiento entre el gobierno nacional y el provincial. Tal es así que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, eligió nuestra provincia para llevar adelante el anuncio de las medidas de salvataje a las economías regionales afectadas, entre las que se destaca la implementación de un “dólar agro”.

El gobernador Rodolfo Suárez no solo lo acompañó al acto, sino que viajó con él desde Buenos Aires hasta aquí. Pasadas las 11 llegaron a la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA, ubicada en Luján de Cuyo, dónde los esperaba la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti para sumarse a la comitiva oficial del acto. Según mencionó Massa, ella tuvo mucho que ver para que viniera finalmente a Mendoza.

La presencia de Suárez y Fernández Sagasti logró mitigar la pelea por la “apropiación” política de los anuncios. Aunque, claramente, Massa fue el centro de la escena, particularmente por la actitud de los dirigentes peronistas locales que buscaban “la foto” con el ministro de Economía de la Nación.

Suárez fue el encargado de abrir el acto y agradeció el gesto del ministro, aunque manifestó que en el vuelo le planteó una serie de reclamos. “Gracias por elegir a Mendoza para realizar este acto que genera tanta expectativa, tan importante. Agradezco a todas las provincias que nos acompañan y viven una situación similar”, comenzó diciendo.

Y añadió: “Tuvimos la oportunidad de viajar juntos desde Buenos Aires y planteé una serie de reclamos que escucho de los productores permanentemente. Con lo cual yo rescato este evento de diálogo, que tiene que ser de consenso y concreción de políticas públicas que nos ayuden en esta emergencia y que tanto daño nos hacen”.

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, pasó este lunes por Mendoza para anunciar una serie de medidas para paliar los daños ocasionados en los sectores productivos, principalmente de provincias cordilleranas, por las heladas tardías de los pasados 31 de octubre y 1 de noviembre, en el marco del Plan Integral de protección a economías regionales. En este sentido, una de ellas fue el fomento a las exportaciones a través de un cambio diferencial. Se reunió con el Gobernador Rodofo Suárez , con políticos y empresarios de la vitivinicultura. Foto: Orlando Pelichotti

Luego Suárez no esquivó su crítica a la economía nacional, pero resaltó el trabajo en conjunto entre fuerzas políticas antagónicas. Mencionó a una “Argentina de mucha incertidumbre, no de ahora sino de hace muchísimos años, con una economía que no encuentra el rumbo”, y comentó que tiene “la plena convicción de que el rumbo se encuentra en la confianza, en el trabajo en conjunto, dejando de lado las banderías políticas y los egos, para que las cosas resulten”.

“Hoy es la emergencia, pero esto también sirve como ejemplo para las políticas que tenemos que trabajar a futuro y que nos exigen todos los argentinos, ya cumpliendo casi 40 años de democracia”, cerró el gobernador.

Por su parte, el ministro de Economía se expresó en un sentido similar y dijo que “alguna manera la emergencia nos tiene que obligar a trabajar a todos juntos sin importar las banderías políticas”.

“Quiero agradecer también a los intendentes del Frente de Todos y a nuestra senadora Anabel. Cumplí, estuvo desde la semana pasada picoteándome la cabeza con el tema de la emergencia, así que acá estamos”, reveló sobre la intervención de la senadora kirchnerista.

Además, agregó: “Quiero agradecerle a los ministros y funcionarios de las distintas provincias, gobernadas por distintos partidos, trabajando todos juntos para llevar respuesta y colaborar para darle de alguna manera tranquilidad a los sectores de las economías regionales que son víctimas del fuerte impacto que genera el cambio climático”.

El ministro sostuvo que se debe pensar en el mediano y largo plazo “los sistemas de seguro, los sistemas de agua, los sistemas de producción, entendiendo el daño que le genera a los sectores productivos y a la sociedad en general el cambio climático es clave”.

Y resaltó: “Quiero remarcar el ejemplo que estamos dando acá en Mendoza. Intendentes de distinto color político y legisladores de un variopinto color están presentes. Cuando la emergencia demostró que cuando la situación es crítica nos podemos juntar. Tenemos que aprender que no solo nos tenemos que juntar en situaciones críticas, que cuando se trata de construir políticas de largo plazo, de protección, desarrollo, trabajo y producción argentina, nos tenemos que juntar como hoy todos para darle tranquilidad, certidumbre y futuro a los argentinos”.

El pedido a Suárez y el ida y vuelta con Vaquié

El ministro de Economía le solicitó públicamente a Suárez que aplique una reducción en la tarifa eléctrica para los productores por los próximos 18 meses. “Entiendo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y por eso quiero pedirle gobernador que acompañe estas decisiones del gobierno nacional con una reducción del 40 o 50% de la tarifa de electricidad para todos los productores por los próximos 18 meses, incluyéndolos en el programa de tarifa social que tiene cada uno de los gobiernos provinciales frente a Cammesa”. Según confirmó Massa tras el acto, el gobernador se comprometió a cumplir con este pedido (algo que ya está incluido en la ley de emergencia provincial vigente).

Las solicitudes arriba del escenario no quedaron ahí. Luego de que el funcionario nacional anunciara el dólar especial por un plazo de 40 días para los sectores afectados, a su turno el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, le expresó la necesidad de extenderlo.

“Está muy bueno un tipo de cambio diferencial, pero por las características nuestras de las exportaciones vínicas, 40 días es poco tiempo. Lo que hace falta son períodos más largos porque no es un ciclo como el de la pampa húmeda en que se puede liquidar mucho. Lo que hace falta son ciclos más largos, para poder sacar la producción vínica. Quiero pedirle si puede considerar, extender el plazo”, planteó Vaquié.

Y Massa volvió a pedir el micrófono para responderle: “Escuché la preocupación del ministro respecto a la competitividad del vino. Las economías regionales en general buscan competitividad, pero es clave que haya dos cuestiones: la primera es la contra actualización para la formalización. El ajo, por ejemplo, tiene un enorme potencial exportador pero necesitamos que esté formalizado, porque si no hay mucho de mercado en negro que después nos genera dificultades exportadoras, hasta legales y sanciones arancelarias”.

Los dirigentes presentes

Al acto asistió la directora de Bice Fideicomisos e integrante del ministerio de Economía, Gabriela Lizana. También acudieron el vicegobernador Mario Abed, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.

También participaron los diputados nacionales del Frente de Todos, Adolfo Bermejo y Marisa Uceda, entre varios legisladores provinciales oficialistas y opositores.

Estuvieron presentes todos los intendentes peronistas: Matías Stevanato (Maipú), Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Flor Destefanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz).

Por el lado del radicalismo, los únicos jefes comunales que asistieron, fueron Daniel Orozco (Las Heras), Raúl Rufeil (San Martín), Miguel Ronco (Rivadavia) y Héctor Ruiz (Junín).

A ellos se sumó el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, que pertenece a Cambia Mendoza pero es del riñón del diputado provincial massista Jorge Difonso, que estuvo sentado en primera línea.

Faltaron los intendentes de otros departamentos afectados como Sebastián Bragagnolo (Luján), Gustavo Soto (Tupungato) y Walther Marcolini (General Alvear). Tampoco participaron el presidente de la UCR provincial, Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Marcelino Iglesias (Guaymallén) y el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez.

Los más cercanos a Massa

Apenas terminó el acto, dirigentes y militantes se abalanzaron sobre Massa, como sí fuera un rockstar. Fernández Sagasti fue una de las primeras en pegarse al ministro y se sacó una foto junto a él. Lo mismo hizo la referente del Frente Renovador, Gabriela Lizana. Félix y Stevanato, por su lado, le dieron un afectivo saludo cuando tuvieron la oportunidad de abordarlo.