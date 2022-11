Qué medidas anunciaría Sergio Massa en su visita a Mendoza

A partir de las 11 de la mañana en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA, ubicada en Luján de Cuyo, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, llegará a Mendoza para anunciar una serie de medidas de emergencia destinadas a los productores afectados por las heladas tardías de los pasados lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre en las distintas provincias. ¿Cuáles serán esas medidas?

En diálogo con Los Andes, Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aseguró que no es posible definir qué será lo que diga el Ministro, pero sí adelantó algunas propuestas que le acercaron desde la institución. “Hemos trabajado en estos últimos días en distintas alternativas de herramientas, pero el que va a decidir el alcance es el ministro Sergio Massa”, dijo el funcionario.

“Hemos dicho que se necesita financiamiento, buenas tasas de interés, ayuda para mantener a los empleados, entre otras cosas. Son varias cosas, pero el que define todo es Sergio Massa. Nosotros hemos estado trabajando y enviando informes y documentación para que se puedan anunciar las herramientas que el Ministro disponga”, argumentó Hinojosa.

Para la máxima autoridad del vino argentino, las medidas más urgentes pasan por herramientas financieras blandas y subsidios. “A partir de ahí veremos. También será importante mantener las fuentes de trabajo. Todas estas situaciones las hemos contemplado y puesto a disposición. Seguramente serán tenidas en cuenta por el Ministro”, añadió.

Qué puede anunciar Sergio Massa en Mendoza

En primera instancia, este fin de semana, Sergio Massa ya había anunciado a través de las redes sociales que pedirá al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsos por emergencias climáticas para sumar recursos para los afectados. “Vamos a exigir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la apertura del proceso de desembolsos por emergencias climáticas, para poner a disposición la mayor cantidad posible de recursos con el fin de mantener en pie y produciendo a nuestras economías regionales”, expresó en Twitter.

En lo que depende de su cartera, las medidas podrían estar apuntadas a créditos blandos para los productores afectados y la aplicación del Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro) con sumas fijas.

La situación de Mendoza

De acuerdo a lo que había dicho a Los Andes la directora de BICE Fideicomiso y funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Productivo, la mendocina Gabriela Lizana, la elección de Mendoza para anunciar las medidas fue “porque es el lugar dónde más daño ha ocasionado”.

La referente del massismo en la provincia explicó cómo debe ser el procedimiento para que se declare la emergencia productiva: “Lo primero que hay que hacer en estas situaciones es determinar el daño que hay y en un caso de heladas, lleva un tiempo. Después, articular todos los mecanismos para declarar la emergencia nacional, que debe hacerse correctamente desde la Provincia con un protocolo particular para que esto pueda hacerse luego en la Nación”.

Sin embargo, Martín Hinojosa cuestionó el accionar de las autoridades locales frente a las heladas. “Nos ha preocupado mucho la falta de información que tiene el gobierno de Mendoza. Las otras provincias ya tienen evaluado el daño, pero acá no han salido a calcularlo. Si las herramientas no funcionan va a ser culpa del gobierno provincial. Si hoy no se sabe la gravedad, difícilmente se pueda dar un alcance a la herramienta, pero acá la Dirección de Contingencias Climática no lo ha hecho y eso nos pone en desventaja”, aseguró.

“La única información que tenemos es una nota periodística de Diario Los Andes, pero no hay datos precisos. Hay que hacer un trabajo que todavía no lo hacen. Esperemos que lo hagan para aprovechar las herramientas”, completó el funcionario del INV.