Heladas tardías: productores anticipan daños del 100% en algunos cultivos

Las heladas tardías que se produjeron en las madrugadas del lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre han traído un importante dolor de cabeza para los productores mendocinos. Con la vid y olivos como los cultivos más afectados, en algunas fincas de todos los oasis productivos de la provincia se registraron daños severos, con pérdidas que podrían llegar al 100%, algo que se determinará con el correr de los días.

Si bien se trató de fenómenos advertidos por la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza (DCC), las acciones preventivas no fueron suficientes para proteger a las plantas de las temperaturas inferiores a cero grados que se registraron en las últimas jornadas. Ahora, a decenas de productores de la provincia solo les quedará la cobertura del Seguro Agrícola o los beneficios impositivos de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Dos heladas, dos escenarios

Guillermo Urruti, encargado del área de Investigación y Desarrollo de la Dirección de Contingencias Climáticas, comentó a Los Andes que, si bien se trata del mismo fenómeno, la naturaleza de la helada del día lunes fue bien distinta a la del martes. “Entre las dos se combinan y es un daño interesante el que podemos observar”, dijo el experto.

En el primero de los casos, como explicó Urruti, se partió de un domingo fresco y muy nublado, una condición que se mantuvo durante casi toda la noche. “En general tuvimos un día con mucha nubosidad variable y brisas, por lo que los descensos de temperaturas no fueron tan marcados. Sin embargo, en algunos lugares donde la brisa se detuvo o donde se despejó un poco más, se pudieron observar daños un poco más serios”, dijo.

Es diferente lo ocurrido en la helada de la madrugada del martes. “Fue bastante diferente porque ya arrancamos con un día más cálido y totalmente despejado”, comentó el ingeniero agrónomo. De acuerdo a los registros de ese día, durante la noche la temperatura descendió muy rápidamente. “En algunos lugares del Valle de Uco, a partir de las 12 o la 1 de la mañana comenzó a cruzarse la barrera de los cero grados, por lo que se dieron heladas. Las mínimas no llegaron a ser tan bajas, pero fueron muy largas de hasta cinco o seis horas. Se habla de una alta probabilidad de daños en vid y olivos, especialmente en San Carlos y Tunuyán”, especificó Urruti.

Daños de Norte a Sur

De acuerdo a las primeras estimaciones, en todas las regiones productivas de Mendoza hubo daños, con zonas que pueden llegar al 100% de pérdidas.”En lo que sería el oasis Norte-Este, en su mayoría, las temperaturas fueron bastante elevadas como para hablar de daños, pero tenemos algunos casos y hemos escuchado denuncias e inconvenientes en la zona de Luján. Hay que esperar porque se demoran en ver los daños. En el Valle de Uco las temperaturas fueron bastante menores y se observaron daños en Tunuyán y San Carlos, sobre todo. En el Sur, el panorama fue bastante parecido, con posibles daños en vid y olivos, porque están justo en la etapa de floración”, detalló Guillermo Urruti.

En el oasis Sur hubo temperaturas más bajas hacia al sector este, en lo que es General Alvear y el este de San Rafael, donde se llegó a observar hasta cuatro grados bajo cero. En el oasis Norte, las temperaturas no fueron tan bajas, con mínimas de entre cero y tres grados positivos. Sin embargo, hubo casos complicados. “Nosotros vemos una temperatura puntual en la estación, pero en las fincas vemos daños puntuales, porque existen variaciones en el terreno que tienen que ver con la altitud, las cortinas forestales, el manejo del riego o las coberturas de maleza, que pueden marcar una diferencia de entre uno y hasta tres grados”, argumentó el experto.

En el caso del Valle de Uco y de Luján de Cuyo, los productores consultados por Los Andes coincidieron en que es pronto para evaluar los daños que ha ocasionado la helada, principalmente en la vid, pero que las pérdidas pueden llegar hasta el 50% de la producción de esta temporada.

En tanto, Mauro Sosa, director del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, advirtió que hay viñedos con 100% de pérdidas. La helada afectó a todos los departamentos de la zona Este y Lavalle, aunque hay distritos más afectados que otros. “En general, las pérdidas no bajan del 50%, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, porque es muy pronto para hacer un cálculo”, adelantó el productor.

“Si uno hace un paneo, es un paisaje desolador. Algunos lo asemejan a la helada del 4 de noviembre de 1992, que ha sido una de las más severas hasta ese entonces. Hay coincidencia en notar que los brotes más quemados son los de arriba, algo que generalmente es a la inversa”, declaró Sosa.

Desde la DCC, el encargado del área de Investigación y Desarrollo, sostuvo que la comparación es posible. “Por un lado tenemos lo que es la variabilidad de las condiciones de la finca y. por otro, que estamos en noviembre, lo que puede ser que para algunos productores pueda haber sido una de las peores heladas de los últimos 30 años, aunque no parece que vaya a ser algo generalizado”, agregó.

Cómo denunciar los daños

El experto de la DCC advirtió que esta puede no ser la última helada de la temporada. “No podemos decir que va a haber una fecha en la que vamos a estar completamente a salvo. Si bien cada día que pasa las probabilidades de tener heladas son menores, siempre siguen existiendo y no llegan a cero. Si me preguntas si la semana que viene vamos a tener heladas, te digo que es poco probable, pero no imposible”, Consideró Guillermo Urruti.

Ahora, aquellos productores afectados por las heladas deberán estar atentos a las plantas para determinar los daños reales. “Luego de una helada, se deben esperar 20 días corridos para ver si las plantas han sido afectadas. En caso de daños, en este caso luego del 21 de noviembre, tendrán 10 días para realizar la denuncia correspondiente en la página de la DCC o acercándose a la delegación más cercana que tengan. Así podrán recibir los beneficios del Seguro Agrícola, en caso de estar adheridos, o podrán ser incluidos en los descuentos impositivos que contempla la Ley de Emergencia Agrícola”, completó el experto.