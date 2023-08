Lourdes Arrieta, la libertaria que puede llegar al Congreso y asegura que “Milei representa los sueños de miles de jóvenes”

El vendaval libertario que arrasó al país y a Mendoza en particular, sacudió el tablero político y tras su paso, dejó muchas novedades. En este caso, las cinco bancas mendocinas que están en juego para el Congreso de la Nación también se vieron claramente afectadas.

Es que gracias al 44% que logró Javier Milei en la provincia, si se repite el resultado en octubre, La Libertad Avanza colocaría tres diputados nacionales: Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Lourdes Arrieta. Los dos primeros pertenecen al Partido Demócrata y la tercera al Partido Libertario.

Arrieta tiene 30 años, es comunicadora social y locutora nacional. Además, cuenta con un Diplomado en Análisis Estratégico Internacional y actualmente cursa otra diplomatura en Gestión Legislativa. En su currículum se encuentran experiencias en televisión y radio, pero también trabajos de comunicación política, lo que más le gusta, según le contó a Los Andes.

Su historia

Lourdes nació en San Juan y desde muy pequeña vive en Mendoza, puntualmente en Las Heras. Allí fue precandidata a concejal en las elecciones PASO provinciales con la lista de Diego Martínez Palau (La Unión Mendocina) a la intendencia. Pero antes de llegar a esa etapa, vale contar como la joven se acercó a la militancia del Partido Libertario de Milei, el cual representa.

“A mí me gusta la política desde los 14 años. Cuando me recibí, decidí especializarme en Comunicación Política porque es lo que más me gusta. Si bien tengo poca experiencia, relativamente 4 años junto a organizaciones, el interés y el gusto de hacer por el otro y tratar de hacerlo bien, data de más tiempo”, narró la joven. Vale decir que una de esas organizaciones en las que participó es la Asociación Cuyana de Veteranos de Guerra de Malvinas (ACUMEVA).

Lourdes Arrieta y Mercedes Llano, las dos candidatas a diputadas nacionales de La Libertad Avanza. Arrieta es libertaria, Llano es del PD. Foto: Gentileza

En diciembre del 2020 fue contactada por el dirigente Gastón Pescarmona, uno de los fundadores del Partido Libertario mendocino, y se sumó interesada en formar un “partido de profesionales”, dónde se “valoren los títulos y el reconocimiento”. Desde ese momento se atrajo por las ideas liberales, señaló. “La figura de Javier Milei me gustaba, pero no sabía que estaba vinculada al Partido Libertario”, admitió y confesó que desconocía que el liberalismo tuviera una fuerza política “pujante y en auge” como expresión política en la provincia.

Si bien su acercamiento se dio en medio de la pandemia de coronavirus, indicó que no fue la oposición del líder liberal contra las restricciones individuales que imponía la cuarentena, lo que la movilizó puntualmente sino “el cansancio” con la dirigencia tradicional. Explicó que buscaba un espacio dónde militar y encontraba “más de lo mismo” en los clásicos partidos. “Se acomodan por un cargo y no les importa profesionalizarse”, criticó.

¿Los jóvenes que ven en Milei?

La realidad de Arrieta no escapó a la de muchos jóvenes que este domingo encontraron en Milei a su candidato presidencial, desencantados con las fuerzas tradicionales. La aspirante al Congreso comentó que muchas veces debió trabajar en negro ante la imposibilidad de acceder a un contrato o por incapacidad económica para hacerse un monotributo. A la par, junto a su madre comenzaron un emprendimiento de cremas y cosméticos, que lo sostienen hasta el día de hoy. “En ese rubro aprendí y me especialicé en la parte comercial”, comentó.

Entonces enumeró una serie de definiciones sobre su candidato: “Milei representa a los jóvenes que trabajan en negro, hacen changas y a los que el monotributo no les sirve para nada. A los que les pagan 50 mil pesos y no les alcanzan para vivir solos. A los que no tienen posibilidades de proyectar una familia porque no hay acceso a la casa propia”.

Y agrega que el destrato hacia la juventud es una visagra para que se inclinen por él. “La competencia que hay entre los jóvenes para adquirir un puesto de trabajo es feroz. Hay mucha demanda y muy poca oferta, porque evidentemente no se produce empleo. Milei representa los sueños de miles de jóvenes que queremos que esto cambie para nuestra generación”, enfatizó.

La candidata a diputada nacional en tercer término, Lourdes Arrieta, junto al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, en plena pandemia.

El desafío de la candidatura

Como se mencionó, después de la elección pasada en Las Heras junto a Martínez Palau, quedó ubicada como cuarta candidata a concejal en la lista definitiva de Martín Bustos a la intendencia por LUM y por hacer una buena campaña departamental ganó preponderancia dentro de las filas del Partido Libertario.

De esa manera cuando se conformó la lista de La Libertad Avanza para el Congreso, dónde el PD posicionó a Mercedes Llano y Facundo Correa Llano en los puestos “entrables”, a Lourdes le ofrecieron ir en la tercera ubicación y aceptó. Fue el presidente del partido José Caviglia quien le consultó el viernes 23 de junio, un día antes del cierre, sí quería asumir la responsabilidad. “Me preguntaron el mismo viernes por la mañana si estaba dispuesta a ir y es mismo día, después de hablar con mi familia, acepté y firmé a última hora”, contó.

En tanto, sobre el desafío que significa el triunfo de Milei, que la dejó con chances de llegar al Congreso efectivamente dijo: “Lo tomo con mucha responsabilidad y compromiso. Inconscientemente me he venido preparando para este momento porque siempre me ha gustado la política y creo que todos somos factores de cambio. Creo que la política es un servicio profesional hacia el projimo, que se debe hacer con amor. Lo tomo con muchísimo respeto y compromiso”.

Y para ella el triunfo del diputado nacional significó que “el pueblo argentino está cansado de tener que elegir al menos peor. Milei nos ha demostrado a todos que tiene ideas muy claras y sabe cómo llevarlas a cabo. Creo que eso les ha faltado a otros espacios y se han colgado del discurso de él”.

Lourdes Arrieta, candidata a Diputada Nacional por La Libertad Avanza. Foto:José Gutierrez / Los Andes

“En líneas generales el pueblo avaló sus conocimientos, su plataforma política electoral y que realmente quieren un cambio de verdad y no marketinero. La clase media que estaba desapareciendo y los sectores populares, incluso, han dicho basta”, completó.

La importancia de Malvinas

Un hecho clave en su historia personal: su padre es suboficial retirado y fue combatiente en Malvinas. “Mi papá es veterano de guerra de Malvinas, peleó en Darwin, Pradera del Ganso y en San Carlos; fue prisionero de guerra, así es que puedo decir que conozco de cerca la gallardía y el valor de de nuestros héroes; mi mamá es una guerrera de la vida porque se tuvo que hacer cargo de mi papá con un post traumático crónico; estuvo dos años sin caminar. Hubo navidades y años nuevos que no pudimos festejar porque le hacía mal la pirotecnia, entonces tenía que que dormirse antes. Conocemos la desidia, el abandono del Estado”, relata la joven.

La candidata y su hermano Martín son parte del Movimiento Jóvenes por Malvinas. “Buscamos llegar adelante acciones, no solamente que reivindique las historias de los veteranos sino también aportando proyectos”. Ella además trabajó en la comunicación institucional y relaciones públicas de Acuvema (Asociación Cuyana de Veteranos de Guerra de Malvinas).

Además de la política y de la marca de Malvinas, la candidata también es evangélica. Estudio en la primaria y secundaria en el colegio confesional Pablo Besón.

Cuando se le consulta por sus propuestas, dice que va a apoyar algunas de las iniciativas más polémicas de Javier Milei: “Vamos a apoyar la aportación de armas y la derogación de la ley del del interrupción voluntaria del embarazo”. Luego lanza su propuesta: “Un plan de riesgo que hoy no tiene Argentina, no está preparada para una catástrofe. Mendoza es una zona sísmica, no estaríamos preparados para el después si llega a haber un terremoto de gran magnitud”, dice. Luego relata que otra conocida comunicadora, Gloria Bratschi fue la que le hizo llegar la iniciativa.

-¿Va a apoyar la la reforma laboral?

-Si, voy a apoyar la reforma de los contratos laborales, para que en vez de indemnización, se otorgue un seguro por desempleo a la persona hasta que pueda encontrar un nuevo trabajo. Con un país en desarrollo estamos convencidos de que de que va a ser lo mejor y no va a ser la locura de ahora, que no podés conseguir trabajo.

Vida y obra

Lourdes María Arrieta nació en San Juan en marzo de 1993. A las pocas semanas, sus padres se mudaron a Mendoza.

Es licenciada en Comunicación Social y locutora nacional.

Actualmente está cursando el Diplomado en Gestión Legislativa del Senado de la Nación Argentina.

En 2021 cursó el Diplomado en Análisis Estratégico Internacional, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta.