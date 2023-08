Mapa interactivo: mirá cómo se voto y quién ganó en tu departamento

Los datos sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) revelan que en Mendoza el aspirante presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, fue el candidato más votado con el 44,81%. Patricia Bullrich se impuso en la interna de Juntos por el Cambio (JPC) por 22,05% frente a un 6,19% de Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, Unión por la Patria, quedó en un tercer lugar con 16,86%.

En este mapa interactivo que se presenta a continuación se pueden visualizar los datos de la votación a nivel nacional. Haciendo clic en Mendoza habilita la opción de ver el recuento por los departamentos y, de esta forma, observar que partido se impuso en cada uno de los distritos provinciales.

Tal como muestra el mapa, Libertad Avanza dio el batacazo en nuestra provincia y es por esto que hay un predominio del color violeta. Sin embargo, en Capital el color amarillo de Juntos por el Cambio es el predominante. En tanto que, en La Paz, el color que predomina es el azul de Unión por la Patria.

Panorama a nivel nacional: más del 90% de las mesas ya fueron escrutadas

El economista liberal, Javier Milei, se impuso como la sorpresa de esta primera ronda electoral con más del 30% de los votos a nivel nacional en la carrera hacia la Casa Rosada, a pesar del mal desempeño que tuvo su espacio en las 18 elecciones provinciales que se celebraron este año.

En tanto, la coalición opositora Juntos Por el Cambio consiguió el 28,25% de los votos, donde Bullrich se impuso con una marcada ventaja sobre su rival, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La ex ministra de Seguridad aseguró, al ingresar al búnker, que Larreta la llamó para felicitarla por el triunfo: “Ya me llamó, me felicitó y estamos coordinando todo”, dijo la postulante de “La Fuerza del Cambio” al arribar a la sede de Parque Norte, pasadas las 22.30.

Por su parte, Unión por la Patria alcanzó el 27,07% ubicándose en el tercer lugar. El ministro de Economía y aspirante presidencial, Sergio Massa, obtuvo el 21,31% de los votos, mientras que Grabois llegó a 5,77%.

El candidato de Hacemos Por Nuestro País, Juan Schiaretti, alcanzó el 3,97% de los votos, mientras que Myriam Bregman se quedó con la interna del Frente de Izquierda.

Quienes quedan fuera de las generales son Guillermo Moreno, de Principios y Valores, Jesús Escobar, de Libres del Sur, Manuela Castañera, de MAS.

Además, hubo 28.243 de los votos que fue en blanco.