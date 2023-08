Milei le dio una alegría al PD despues de 20 años y De Marchi se subio a la ola

Javier Milei con La Libertad Avanza cosechó un gran triunfo en Mendoza. El Partido Demócrata, que puso la estructura y nombres en las listas para las elecciones primarias, festejó sin parar. Omar De Marchi fue a festejar y fue muy bien recibido.

26 años pasaron desde el último festejo eufórico en la sede del Partido Demócrata cuando Carlos Balter llegó al Congreso. El actual presidente del PD Nacional estaba exultante de ver la coqueta casona de la calle Sarmiento repleta de gente.

La bronca contenida de derrotas y papeles secundarios posteriores, encontró anoche una vía de escape. No se olvidaron de sus ex aliados radicales ni de sus eternos rivales peronistas. La alianza con La Libertad Avanza no sólo los pone como los ganadores de la noche, sino que podrían quedarse con tres bancas de diputados nacionales, las mismas que tiene Cambia Mendoza, aunque Omar De Marchi está fuera del frente.

Varios rostros gansos que peinaban canas aparecieron por calle Sarmiento. Se mezclaron con la juventud libertaria. Afuera había arenga, papel picado y mucho color. La mixtura que se amalgamó cerca de las 22, celebró con dedicatorias a todos mientras entraban en calor al ritmo de AC/DC.

Las pantallas del patio mostraban los rostros sin alegría en el búnker de Cambia Mendoza y eso pareció ser combustible para la alegría gansa y libertaria. Javier Milei trajo vida a los demócratas más ortodoxos, los que se quedaron en el partido.

Elecciones PASO Primarias 2023 Sede del Partido Demócrata Mercedes Llano, precandidata a diputada nacional Omar de Marchi

Los números del libertario en Mendoza les permitieron liberar la ira contra sus ex socios y ahora sí, poder hablar de triunfos con resultados electorales sin depender de otras estructuras locales. ”El que no salta es radical” y “Cristina presa, la p...que te p...” representaron el desprecio hacia los dos principales partidos mayoritarios.

Armando Magistretti, el presidente del PD local fue el primero en hablar en la conferencia de prensa ya con certezas para hablar de triunfo y aseguró que esto se debe a que “las ideas de Milei se difundieron con una postura disruptiva”.

”Esto no es un festejo, es la demostración que con un trabajo consciente, da sus frutos. No es un clima de festejo en un país con 40 por ciento de pobres, jóvenes que se quieren ir del país, jubilados que no llegan a la primera quincena del mes”, indicó.

Elecciones PASO Primarias 2023 Sede del Partido Demócrata Mercedes Llano, precandidata a diputada nacional

El titular partidario insistió en que La Libertad Avanza “es una plataforma para terminar con un modo de hacer política caudillesca del cornejismo que se presenta nuevamente en las elecciones. Las demostraciones que hemos tenido nos alientan”.

Carlos Balter, el presidente del PD a nivel nacional tampoco escondió las chicanas a sus ex aliados. Y cargó contra una “campaña orquestada” por la rotura de boletas que hubo en varias escuelas. En ese momento, los presentes empezaron a corear “Cornejo tiene miedo” con melodía futbolera.

Quiróz minimizó el conflicto

El juez federal con competencia electoral en Mendoza, Pablo Quiroz, minimizó los hechos. “Estuve en comunicación con la fiscal electoral y me manifestó que sólo han recibido tres denuncias por mail de faltantes de boletas, no por robo”, indicó a la prensa después del cierre de los comicios.

”Hemos recibido comunicaciones telefónicas de La Libertad Avanza en las que se hacía referencia a los faltantes de boletas. Estos faltantes de boletas fueron cubiertos de manera inmediata y nos estuvimos comunicando desde la Secretaría Electoral con el apoderado de esa agrupación política”, puntualizó.

La furia de Llano

Mercedes Llano, la precandidata a diputada provincial, que convive con Cambia Mendoza en la Legislatura provincial, fue la que más descargó bronca, por lo que pudo advertirse. “Los resultados demuestran que la ciudadanía despertó, que le dijo basta al populismo kirchnerista y al populismo cornejista, le dijo basta”.

Federico Chiapetta, el subsecretario de Deportes de la provincia apuntó con Mercedes Llano. “La eterna oportunista se coló esta vez atrás de Milei. Antes lo hizo con Cambia Mendoza, siempre zafando con cargos desde hace años, de la casta, lo que putea Milei. Una de las tantas contradicciones. Imaginensé a esta gente gobernando . Festejan los K”, escribió en Twitter arrobando a la legisladora que llegó a la Cámara de Diputados dentro de la incursión del PD en Cambia Mendoza.

Al ser consultada en la conferencia, Llano redobló la apuesta y aseguró que “los oportunistas son ellos” en referencia al radicalismo.”Somos un equipo al que nos unen las ideas, no nos unen los cargos”, indicó la hija del histórico dirigente del PD, Gabriel Llano.

Considera que el oficialismo “ve a la política como negocio” y ese es el motivo por el que “grandes diferencias nos distancian”, aunque en el 2019 fueron juntos contra el kirchnerismo.”Ellos son oportunistas, cooptaron la justicia y los organismos de contralor. Se niegan a que se investiguen las declaraciones juradas. Ellos hacen campaña con los sueldos públicos”, agregó desatando la ovación de los presentes.

Elecciones PASO Primarias 2023 Carlos Balter y Llanos

Si bien el Partido Demócrata tiene varios años en la arena política local, Mercedes Llano asegura que vienen a “renovar la visión de la política y una forma de hacer política que nos ha sumido en la pobreza y estancamiento económico”.

En octubre son las definiciones, mientras se acercan las elecciones provinciales y alguno advierte que podría tener un coletazo. El PD se ilusionan con festejar otra vez junto a los nuevos socios y abrazados al lujanino.