Suárez: “La interna de JpC no fue buena y la gente no la vio como alternativa”

El gobernador Rodolfo Suárez rompió el silencio tras el sorpresivo triunfo de Javier Milei (La Libertad Avanza), quien arrasó en las urnas de Mendoza, y marcó como principal razón del segundo puesto de Juntos por el Cambio a la interna que atravesaron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en estas elecciones PASO.

En primer término, el mandatario provincial intentó poner paños fríos a un posible rebote del fenómeno Milei que repercuta en las posibilidades de Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) en los comicios provinciales de septiembre y aseguró que la gente tiene “claridad” para diferenciar cuando se trata de una elección local o nacional.

En diálogo con Radio Nihuil puso como ejemplo su propio triunfo en 2019, que se dio tras la victoria de Alberto Fernández a nivel nacional en las PASO. “Cuando a mí me tocó ser electo gobernador, también se perdió en la PASO nacional. Creo que en esa ocasión fue por 3 puntos con Alberto. Fue algo similar a lo que ocurrió ahora y sin embargo después ganamos con el 52% la elección a gobernador. La gente distingue cuando va a votar una cosa u la otra”, comentó.

Luego, si ahondó en una autocrítica hacia la coalición opositora y sus límites para capitalizar el descontento social con la crisis económica que atraviesa el país. “Creo que lo que ocurrió ayer tiene que ver con el estado de angustia y zozobra que hay en la sociedad por la situación económica que se está viviendo. Entonces la gente encontró en Milei un canal para manifestar toda esta bronca que siente y no lo hizo, de la forma en que se esperaba, en Juntos por el cambio”.

“Creo que esta interna no fue buena y la gente no la vio como alternativa, a un sector que tenía una disputa entre ellos. Si la oferta hubiera sido única, hubiera sido una propuesta mucho más sólida”, arremetió Suárez.

Y dijo que se trató de una “sensación” que percibió con anterioridad y por eso se mantuvo “absolutamente neutral” en las elecciones. “No van a encontrar ninguna declaración mía a favor de uno u otro. Por eso asumí ese rol”, destacó.

Además comentó que no se puede subestimar al electorado, creyendo que el respaldo de tal figura hacia otra, pueda tener un efecto inmediato a la hora del voto. “Se cree que un dirigente arrastra una cosa o la otra, pero la gente tiene clarísimo cuando vota en una elección u otra. Y eso interpela a toda la dirigencia política porque muchos subestiman al electorado y creo que eso no tiene ningún asidero”, sostuvo.

Entonces, también restó valor a la elección que hizo el Partido Demócrata con sus candidatos a diputados nacionales: “¿Ustedes creen que alguien vota a un diputado nacional? Perdonen por lo que voy a decir, pero en la boleta sábana, la gente no tiene conocimiento de quienes son los legisladores nacionales”, cuestionó.

Por otro lado, volviendo a las diferencias a nivel nacional y provincial, remarcó que se votó “cuestiones que son ajenas a Mendoza, como la macroeconomía, el valor del dólar y nuestra relación con el mundo”.

“Obviamente hay un claro voto contra el populismo que Milei lo supo capitalizar y que en el caso de JxC, esta disputa interna no lo permitió” y dijo que no le sorprendió el resultado en Mendoza porque es una provincia “totalmente antikirchnerista”, que lo manifestó esta vez a través de LLA.

Chicanas a De Marchi por su festejo con el PD

El gobernador tampoco dejó pasar el llamativo festejo que realizó el candidato a sucederlo de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, quién apareció anoche por el búnker libertario montado en la sede del PD, para celebrar el triunfo con Mercedes Llano y el resto de los mendocinos que fueron en la boleta violeta con Milei.

“Vuelvo al tema de subestimar al electorado. La gente se da cuenta de las especulaciones políticas. Si hay algo que combate Milei cuando habla de la casta política, creo que casualmente es este tipo de acciones”, respondió Suárez.

Y sentenció: “No encuentro las palabras para describirlo, pero la gente tiene muy claro eso. No quiero hablar mal de un dirigente, pero yo no haría esas cosas. No lo haría, porque uno no se puede arrimar al asado cuando está servido, por decirlo de alguna manera. Esas especulaciones la gente las ve y las valora en los dirigentes”.