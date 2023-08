Llegó a Mendoza el principal asesor económico de Bullrich

En la previa de la llegada de la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, desembarcó en Mendoza su principal asesor económico, el diputado nacional Luciano Laspina. El economista vino a presentar su libro “Desenredar la Argentina”.

La presentación tuvo un claro tono de campaña. Laspita estuvo acompañado por los integrantes de la fórmula de Cambia Mendoza a la gobernación, Alfredo Cornejo y Hebe Casado, y los precandidatos a diputados nacionales, Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Víctor Ibáñez. Es mas, los principales oradores fueron Laspina, Cornejo y Nieri. El acto se realizó en Arena Maipú.

“Mendoza viene haciendo los deberes en materia fiscal. Esta provincia hace siete años que tiene equilibrio entre gastos e ingresos. Tener este equilibrio significa que no tenemos que tomar deuda para cubrir ese déficit”, comenzó el candidato a gobernador oficialista.

El diputado nacional Luciano Laspina coincidió con las palabras de Cornejo y resaltó a nuestra provincia por sobre el resto de la Argentina, al asegurar que “el modelo de Mendoza es lo que queremos replicar en el país. Es una provincia ordenada, productiva, con empleo privado, con pymes, con exportaciones, agricultura e industrias de la construcción, entre otros”.

Además, sostuvo que “exportar el modelo Mendoza, de alguna forma, es competir contra otro modelo que quiere imponer el peronismo, que es el de Formosa y nosotros queremos exportar el modelo Mendoza”.

El autor de “Desenredar la Argentina” dejó en claro que “Mendoza va a ser socia estratégica de la Argentina que viene”. A esto, le sumó que “el kirchnerismo quiere que seamos Nigeria, de taxar a dos o tres sectores exportadores y repartir planes en el conurbano bonaerense y nosotros queremos, de a poco, tener un país desarrollado con una matriz productiva diversificada, con educación de calidad, con empleo en toda la Argentina”.

Luciano Laspina, el principal asesor económico de Patricia Bullrich, presentó su libro "Desenredar la Argentina", en el Arena Maipú, ante una multitud de dirigentes de Cambia Mendoza.

Ante este panorama, Laspina afirmó que esto es lo que se discute en esta elección: el modelo de país de los próximos 10 años. “Para aprovechar esas condiciones que nos está dando el mundo, el próximo gobierno va a tener que desenredar una economía que ha estado enredada en los últimos 20 años en una maraña de impuestos a las inversiones, trabas para importar, costos y regulaciones para crear empleos, dificultades para invertir”, aseguró.

Para finalizar, Laspina resaltó que “esa maraña creada por el kirchnerismo en los últimos 20 años ha dejado la economía absolutamente paralizada y por eso tropieza de tanto en tanto con nuevas crisis de devaluaciones, problemas externos, etc”.

Por su parte, el diputado nacional Nieri, remarcó la importancia del orden fiscal para el país, dejando en claro que “la situación de Argentina sería otra si al menos los problemas no se hubieran agravado en estos últimos años”. Además, Nieri continuó con su idea y agregó que “atrás del orden fiscal no hay deuda, atrás del orden fiscal se puede empezar a bajar presión impositiva en donde corresponde, en impuestos extorsivos y no en eslongans de campaña”.