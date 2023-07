Las Heras: identifican al presunto agresor de la funcionaria Janina Ortiz

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz, fue agredida el martes 20 de junio en Guaymallén y el Ministerio Público Fiscal decidió actuar de oficio, debido a que se cree que el hecho se dio por cuestiones políticas. Según indicaron desde la comuna, el hecho ocurrió cerca de las 19 cuando la funcionaria caminaba junto a “Pila” Maturano, concejala lasherina y una colaboradora, identificada como Mayra Farías.

A semanas del hecho, hay avances en la investigación porque la Policía encontró otras cámaras de seguridad en la zona. Una testigo declaró haber visto un auto del que se bajó un hombre, luego escuchó gritos y lo vio subirse al vehículo. El conductor fue identificado, declaró, fue imputado y nombró al presunto agresor que está detenido y mañana sería imputado. Un chofer municipal aportó una declaración que podría hacer dar un giro en la investigación

La causa por las lesiones que sufrió Janina Ortiz el pasado 20 de junio empieza a aportar nombres concretos. Había una sola cámara que no permitía identificar al agresor porque tenía puesta una capucha y la propia funcionaria municipal dijo no haberlo reconocido porque tenía tapado parte del rostro.

No obstante, había otras cámaras de seguridad cuyo contenido fílmico fue analizado por la Policía y allí advierten que se encontraba una persona quien habría visto el hecho. En la declaración, la joven contó que vio un vehículo estacionarse, se bajó un hombre y luego escuchó gritos. También ve cómo el sujeto se sube al vehículo y huye. Un detalle: dijo que escuchó decirle al hombre: “Sacá la denuncia”. No escuchó que se identificara a ninguna persona.

Caso agresión a secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz Foto: Orlando Pelichotti

Así, pudo darse con el vehículo y a través de él, a su conductor. El joven fue a declarar hoy y aportó datos importantes sobre el presunto autor material según indicaron desde la querella a Los Andes. El conductor, de nombre R.F. fue imputado por ser partícipe primario en el delito de lesiones dolosas.

El presunto autor, identificado por el conductor del auto quien lo llevó hasta el lugar del hecho, está detenido y todo indica que este viernes será imputado. Sería un rostro conocido del mundo del fútbol y del hampa.

El chofer que aportó la querella pero complicó a Ortiz

Otro de los testimonios fue el de un chofer municipal Guido Molina quien fue aportado por la querella para que brindara su testimonio. El motivo, según consta en el escrito presentado por la abogada Elena Quintero, era para despejar las dudas sobre las llamadas que había recibido Janina Ortiz, previo a las agresiones porque se investigaba a su entorno.

Para la querella, resultaba útil contar con información técnica asociada respecto de la línea de Guido Molina “a los efectos de establecer si tiene alguna injerencia sobre el particular, si existió algún tipo de intimidación hacia la denunciante , o cualquier otro”. También se clara en el escrito que no se entiende la línea investigativa dado que la funcionaria no dijo haber recibido amenazas previas ni nada por el estilo. Y además, que Molina no se encontraba en el Gran Mendoza en el momento del hecho.

Elena Quinteros, abogada defensora de Janina Ortiz. Foto: Orlando Pelichotti

Sin embargo, la declaración de Guido Molina habla de un chat que tiene en su teléfono, el día después de las agresiones. El otro interlocutor es un amigo que trabaja en la fuerza pública. “Probablemente esté todo armado”, dice el chat entre otras cosas y la duda persiste en si se hablaba en serio o en broma.

Por supuesto que la querella montó en cólera y tiene serias sospechas de un intercambio de favores de Molina con otras personas, por lo que el lunes se presentarán en el Ministerio Público Fiscal para exponer la situación y aportar pruebas de cómo habría sido esa conversación.

El Taperola va a juicio por amenazas

Días atrás, el fiscal Tomás Guevara solicitó audiencia de acusación fiscal porque considera que hay elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación punible de los imputados Nelson Darío Montenegro, conocido como “Taperola”, y Romina Soledad Arce” por amenazas simples. Según consta en el expediente, “el día 19 de Mayo de 2023, siendo aproximadamente la hora 12.00 hs, en la Unión Vecinal ubicada en calle Lagomaggiore, Barrio Estación Espejo de Las Heras, Mendoza, Darío Montenegro le manifestó a Janina Ortiz ‘Vos acá no entrás vos ni esta negra (por Patricia Rivero) ni este otro porque lo vamos a hacer cagar cuidate”.

Luego agregó: “Cuidate vos y cuida a tus familiares porque donde te vea yo o mis chicos nos la vamos a cobrar”. Así también, le manifestó a Patricia Alejandra Rivero y a Janina Ortiz que “les voy a cortar la cabeza, sé donde viven, no van a volver a pisar el barrio. Si me echan de la Municipalidad o me tocan a alguno de los chicos de la cuadrilla se va a pudrir y voy a ir a la Municipalidad y me voy a desquitar con ustedes dos. Se va a repudrir”.

Después de este intercambio, se conoció un audio que le mandó Montenegro al intendente de Las Heras, Daniel Orozco en el que le decía, entre otras cosas, “vos a mí nunca me viniste a buscar, nadie vino a hacer nada. Ahora vienen a querer poner postura. Recién vino acá, yo espero que a mí no me saquen nada ni tampoco le toquen nada a mis chicos, ¿me entendés?”, en relación a la vista de Ortiz.

Lo más fuerte se escucha al final y a modo de advertencia. “Porque voy a ir a la Municipalidad con toda la gente y la vamos a meter para adentro y vamos a hacer de todo, perro. Recién vino tu señora acá a hacer problemas acá a la delegación, al barrio, a prometer, no…”, dice la última parte del audio.