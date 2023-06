Las Heras: imputaron al “Taperola” por amenazas contra la funcionaria Janina Ortiz

En medio del escándalo judicial que está envuelto Las Heras, la Justicia le dio avance a una denuncia que había realizado la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, hace un mes por amenazas recibidas durante la campaña electoral.

El 19 de mayo la pareja del intendente Daniel Orozco denunció al empleado municipal Nelson Darío Montenegro, alias “Taperola”, por haberla amenazado cuando se retiraba del Centro de Jubilados del Barrio Estación Espejo de El Plumerillo en una recorrida electoral.

Un mes más tarde, luego de que se produjera un ataque físico contra Ortiz y la fórmula de La Unión Mendocina saliera a decir que existe una “justicia selectiva” para darle prioridad a determinadas investigaciones en desmedro de otras, la Justicia realizó las imputaciones.

El pasado viernes el fiscal de Delitos No Especializados, Gabriel Blanco, acusó formalmente a “Taperola” Montenegro y a su esposa de apellido Arce, por el delito de amenazas simples. El hombre y la mujer no han sido detenidos, pero ambos tienen restricción de acercamiento para con Ortiz, informaron fuentes judiciales.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía N° 5 de Las Heras y a la que tuvo acceso Los Andes, Ortiz relató que cuando salió del Centro de Jubilados durante el mediodía del 19 de mayo, fue increpada por Montenego quién es conocido porque “trabaja en la Municipalidad de Las Heras”.

En “tono agresivo y con violencia” le dijo “qué hacés acá”, “el barrio lo cuidamos nosotros” y “te voy a hacer mierda”, entre otros agravios. Además, en la denuncia la funcionaria comentó que Montenegro “es conocido del ambiente de barra bravas, lo que hace temer que pueda cumplir sus promesas”.

La Directora de Relaciones con la Comunidad y Adultos Mayores, Patricia Rivero, se encontraba con Ortiz en ese momento y también radicó una denuncia contra Montenegro, dónde aseguró que el hombre las agredió con “una patota de más de 20 personas masculinas pertenecientes a la cuadrilla de trabajo de la Municipalidad”, con insultos y ademanes de “querer pegarnos”.

Rivero dijo que temía por su integridad física porque el denunciado conoce dónde trabaja y dónde vive, por lo que solicitó también restricción de acercamiento. La misma medida reclamó Ortiz y finalmente el fiscal accedió al pedido para proteger a las dos mujeres.

El audio contra Orozco

Horas más tarde trascendió un audio que habría enviado Montenegro al intendente Orozco, con fuertes amenazas, que fue incorporado a la causa por la abogada Elena Quintero, querellante de Ortiz.

En el mensaje, Taperola habría dicho lo siguiente: “Buenos días Daniel, cúchame, recién ha venido acá tu señora, no sé ‘pesho’, acá a la delegación a poner postura”.

Y luego, más molesto, advierte: “Que no me falta el respeto porque yo no le falto el respeto Daniel, eh, ¿me entendés? Vos escuchame viejo. Vos sabés como es la cosa acá en mi barrio, el barrio Estación Espejo. Vos sabés como es”, se escucha decirle a Orozco.

“Vos a mí nunca me viniste a buscar, nadie vino a hacer nada. Ahora vienen a querer poner postura. Recién vino acá, yo espero que a mí no me saquen nada ni tampoco le toquen nada a mis chicos, ¿me entendés?”, advierte el hombre aunque no sabe cómo fue la situación con Ortiz.

Lo más fuerte se escucha al final y a modo de advertencia. “Porque voy a ir a la Municipalidad con toda la gente y la vamos a meter para adentro y vamos a hacer de todo, perro. Recién vino tu señora acá a hacer problemas acá a la delegación, al barrio, a prometer, no…”, dice la última parte del audio.