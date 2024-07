Se demora el nuevo esquema de audiencias penales por el conflicto gremial vigente

A principios de junio, con la conciliación obligatoria en marcha para destrabar el conflicto gremial que tenía afectado severamente el servicio de justicia, el juez supremo José Valerio le anticipó a diario Los Andes que iba a impulsar un nuevo esquema de “trabajo en bloque” para agilizar las causas que estaban retrasadas en el fuero penal, que él administra.

Se trata de un plan de trabajo para que 14 jueces realicen audiencias de forma simultánea en la primera franja horaria del día, de 8 a 10 de la mañana. En el caso de la Primera Circunscripción, que es dónde mayor embudo de causas se generó, Valerio había propuesto “juntar causas y buscar que las haga un solo juez”.

De esa forma, con un bloque de 5 o de 10 causas, se les podría asignar dos horas seguidas de debate y en ese horario estipulado, deben asistir fiscales y defensores para “evitar los tiempos muertos”.

Sin embargo, el conflicto se resolvió a medias, recién en julio por el acuerdo que el sindicato de Empleados Judiciales rubricó con el Gobierno provincial y autoridades del Poder Judicial. La otra pata gremial, la Asociación de Funcionarios Judiciales, rechazó los ofrecimientos salariales que recibió y a la fecha, en plena feria, mantiene un paro activo en las oficinas fiscales hasta el 23 de julio.

El Juez supremo José Valerio Foto: Orlando Pelichotti

El doctor Valerio admitió en diálogo con Los Andes que, hasta que no se resuelva ese conflicto y haya certezas de que la actividad se normalice, no emitirá la resolución para aplicar el nuevo régimen de audiencias. “Hay que hacerlo cuando volvamos a la normalidad. No podemos largarnos a modificar, porque sería un desastre. Cuando funcionarios vuelvan a la normalidad, vamos a cambiar y vamos a establecer las franjas horarias”, dijo.

El supremo lamentó que no se haya llegado a una solución en las reuniones paritarias, pero espera que en los días que quedan de feria (hasta el martes 23 de julio) se puedan tender puentes entre las partes y lograr el esperado acuerdo. “Por eso yo insistía en que había que tratar de hacer todo el esfuerzo posible para evitar esta situación que tenemos. No contribuye en nada al Poder Judicial esta situación”, indicó.

Y también dijo que, durante el último lapso, previo a la feria se realizaron “audiencias con las pocas personas que estaban”. Aclaró que “en el fuero penal hay cosas que no se puede evitar. Las personas que están por recuperar la libertad, por ejemplo. Esas audiencias no se pueden dejar de hacer. Salvo esas, las demás se han hecho de la manera que se ha podido”.

“El debate es bastante complejo, porque hay que citar personas, hay que recibir a las personas, hay que llevarlas a la audiencia. Entonces, requiere otro tipo de logística de gestión. Las audiencias que se van haciendo son las de prisión preventiva, control de detención o juicios abreviados, que se realizan inmediatamente”, agregó.

De todos modos, aclaró que durante la feria judicial se están realizando el mismo número de audiencias que cualquier período normal de este tipo. En los últimos días se registraron 25 o 26 por día, comentó. “Hoy en la feria estamos trabajando normalmente a lo que son todas las ferias”, indicó.

Según datos oficiales, con la conciliación obligatoria para los dos gremios, durante el mes de junio se realizaron un 11% más de audiencias que en el mismo mes de 2023. Fueron 2.226 el año pasado y 2.509 durante el 2024.

También hubo un incremento del 9% interanual entre las audiencias no realizadas (2.226 en 2023 y 2.509 en 2024), pero es proporcionalmente menor al número de audiencias que se fijaron. El año pasado hubo 3.746 audiencias fijadas y en 2024 se fijaron 4.960 (25% más interanual). En esa medida, este año no se realizaron un 24% de las audiencias fijadas y en el 2023 fue un 30%.

Desde el fuero penal informaron que las audiencias no realizadas se reprograman y explican que los motivos por los que no llegan a realizarse varían entre pedidos de la defensa, la acusación (fiscal o querellante) o el imputado no se presentó, entre otros.

En la primera semana de julio, desde el 1 al 8, se fijaron 999 audiencias y de ellas se realizaron 610 (o sea 61%) y no se realizaron 290 audiencias (un 29%). Las audiencias no realizadas ya fueron reprogramadas, aseguraron desde el fuero.

Vale decir también que entre el mes de abril y mayo fue la mayor afectación, porque en ese tramo se dio el paro general que concertaron los dos gremios que nuclean el servicio. El acatamiento llegó a un 70% en el fuero penal y resintió muy fuerte la actividad. De un total de 1147 audiencias fijadas entre el 30 de abril al 21 de mayo, solo se concretaron 413, es decir el 29%.

Devolución durante la feria

El sindicato de Empleados Judiciales acordó con las autoridades judiciales la opción de devolver días de trabajo para que sus afiliados recuperen los descuentos que se les había aplicado por adherirse a las jornadas de paro durante mayo. Fueron 1980 los empleados a los que se les aplicó un descuento, entre los que dependen de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa y Pupilar, según datos que precisó el gremio a Los Andes.

Mientras que fuentes del Poder Judicial confirmaron por su parte, que 1390 empleados fueron los que se inscribieron: 934 correspondientes a la Corte, 426 del MPF y 30 del Ministerio de la Defensa. Es decir, un 70% del personal afectado accedió a llenar el formulario que estuvo disponible hasta el 5 de julio. Mientras que el 30% restante, desistió de la opción.

Entonces el secretario general del sindicato, Ricardo Babillon, afirmó que el Fuero Laboral es el que se destaca por la devolución de horas durante la feria: “Hay cámaras laborales que ya están trabajando durante la feria para devolver horas”, indicó. En menor medida ocurre esto en el fuero de Familia y el Ministerio Público, agregó. Vale decir que el plazo para recuperar las jornadas, con la opción de hacerlo a contraturno también, se extiende hasta el 30 de septiembre.

Por eso varía la metodología en las distintas dependencias. Algunos empleados trabajarán doble jornada después de la feria. En el caso del fuero penal son menos de diez los empleados que están devolviendo horas durante el periodo de receso, indicaron fuentes oficiales.

El nuevo esquema de audiencias

El juez Valerio propone acabar con los “tiempos muertos” y aseguró que se producen demoras incluso a la hora de fijar las fechas. “A veces son dos o tres horas” este trámite, admitió cuando presentó su plan y sostuvo que se terminan programando para 15 o 20 días después y “hay que hacerlo más prontamente”.

“Muchas veces se fija una audiencia y está prevista a un horario, pero el fiscal viene de otra audiencia y el inicio se demora 15 minutos y después termina otros 15 minutos más tarde. Hay que ir optimizando los tiempos, los recursos humanos y los materiales, todo”, explicó Valerio, que tomó nota de cada demora.

De este modo, con una franja horaria que resta confirmarse pero sería de 8 a 10 de la mañana, los jueces le darán prioridad de forma simultánea a “las audiencias que son más urgentes” como por ejemplo, detenidos que llegan con prisión preventiva, controles o ceses de la misma.

“Al tener horarios en la mañana, ya los jueces hacen esas audiencias con prioridad a todas las demás. Entonces no hay que buscar a ver para cuándo puede realizarse, sino que se ponen lo más rápidamente posible. Es una forma de gestión distinta”, indicó.

Valerio manifestó que el plan consiste en que “cuatro días a la semana, trabajen aproximadamente 14 jueces, haciendo audiencias de forma simultánea”. Y señaló que no pueden ponerle a cada juzgado la misma unidad fiscal, por lo que se turnarán entre los dos. Por ejemplo, el lunes se tratarán los casos de Robos y Hurtos en el Juzgado Penal Colegiado N° 1 y el martes los tomará el N° 2.