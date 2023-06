De Marchi y Orozco culparon a Cornejo por el ataque que sufrió Janina Ortiz: “Podría haber muerto”

Omar De Marchi y Daniel Orozco, la fórmula de candidatos a la gobernación de La Unión Mendocina, encabezó este mediodía una conferencia de prensa para expedirse por la golpiza que sufrió la pareja del intendente de Las Heras y secretaria de Gobierno del municipio, Janina Ortiz. Ambos responsabilizaron directamente a su rival de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, por las agresiones. También participó la abogada de la víctima, Elena Quintero.

En la sede de la Fundación Pensar se reunieron temprano varios dirigentes del frente opositor. Estaban en el lugar también el diputado provincial Jorge Difonso y los candidatos a intendentes y concejal por la Ciudad, Hugo Laricchia (MendoExit) y Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica).

De Marchi fue quien encabezó el discurso y dijo que “lo que ha pasado ayer en la provincia de Mendoza es realmente grave, quizás mucho más de lo que podamos imaginar. Han sucedido varios hechos en uno solo. El primero es un hecho de violencia de género extremo, que a su vez encubre también un hecho gravísimo de violencia política en contra de una mujer”.

“Ocurre a las 18, a plena luz del día. Esto es resultado de un clima de impunidad que se vive hace mucho tiempo en Mendoza, pero que ha empezado a tener visibilidad en este último tiempo”, aseguró el diputado nacional.

Entonces denunció que se ha “montado” un sistema de “disciplinamiento a políticos afines y opositores” y explicó que se busca controlar la “vida general de la provincia”, entre sectores de la política, la justicia y “periodistas militantes que son funcionales a esa estrategia”, sin dar nombres concretos de quiénes se refería.

Caso agresión a secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz Omar De Marchi, Daniel Orozco y la Abogada de Janina Ortíz, Elena Quinteros. foto: Orlando Pelichotti

“Existe una justicia claramente selectiva afín y selectiva, para ir generando este clima de impunidad que denunciamos. Sin esas complicidades nada de esto podría haber sucedido”, arremetió el candidato.

De Marchi entonces señaló que el allanamiento producido el viernes pasado en la Municipalidad de Las Heras “no tiene parangón” en la provincia y dijo que forma parte de un plan de sometimiento del tipo “si hacés algo que no me gusta, te va a pasar algo”.

Y allí fue cuando mencionó por primera vez a Cornejo. “Alfredo Cornejo puso como ejemplo a Daniel Orozco de ser el mejor intendente, pero claro… él cometió el pecado de querer funcionar de manera libre y correrse de ese esquema de asfixia que se propone desde un sector de la política mendocina. Y a partir de allí empezó a padecer, con las complicidades que mencioné recién, todo lo que hemos visto en este último tiempo”, sostuvo.

Entonces dijo que Ortiz ya había padecido otro ataque de “menor gravedad desde el punto de vista físico” el 19 de mayo pasado, cuando fue “amenazada de muerte por una persona claramente identificada”.

Caso agresión a secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz Omar De Marchi, Daniel Orozco y la Abogada de Janina Ortíz, Elena Quinteros. foto: Orlando Pelichotti

“Esa denuncia duerme el sueño de los justos, ¿hasta cuándo? Hoy en la mañana, que tuvo un movimiento ese expediente. Sin embargo, hace unos días atrás a partir de una actuación de oficio de un fiscal, toman una denuncia en Las Heras y se produce un allanamiento desconocido para la historia constitucional de la provincia”, vinculó el dirigente.

“A los mendocinos les quiero decir que cuando estos sistemas se instalan, no sabés como terminan. Yo no quiero hacer una comparación con Chaco, pero la diferencia quizá fue que ayer no le metieron un palazo y no la metieron en una cuneta. Y podría haber muerto Janina ayer. Fue muy grave lo que sucedió. Pero los procesos de descomposición institucional comienzan así”, aseveró De Marchi y concluyó diciendo “basta, señor Cornejo”.

Orozco dijo que fue amenazado por Cornejo

El intendente de Las Heras dijo que el gobernador Rodolfo Suárez no lo ha llamado para solidarizarse del hecho y en sintonía con lo expresado por De Marchi, dijo que lo que sucedió “refleja un poco el último día que conversé con el senador (Cornejo)”.

“Muchas veces no quise decir lo que pasó, hoy lo puedo decir. Él tomó una birome y me dijo, yo voy a hacer lo que quiera con esta birome, voy a poner a quien quiera… Me dijo, vas a parecer como Lobos, con mentiras, no importa…”, relató el jefe comunal.

Y agregó: “Me dijo que voy a aparecer por todas las escalinatas del Poder Judicial. Esa no es la justicia que yo quiero, senador Cornejo. No es lo que quiero ni para mi familia…”. Sus palabras se vieron interrumpidas por un llanto, ante la mirada sorpresiva de todos.

Entonces tomó el micrófono de nuevo De Marchi y respondió que “nunca lo he visto así y esto es porque están pegando a fondo, profundo. Vuelvo a reiterar, no es la provincia que queremos, no es lo que merecemos. Despertemos”.

Caso agresión a secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz Omar De Marchi, Daniel Orozco y la Abogada de Janina Ortíz, Elena Quinteros. foto: Orlando Pelichotti

Por su parte, la abogada Quintero comentó que “la gravedad de lo ocurrido tiene una historia. Janina Ortiz había sido amenazada y claramente no hemos tenido respuestas, a pesar de haber presentado pruebas”.

“No solamente a ella sino a otros funcionarios públicos de Las Heras. La concejal Pila Maturano (NdR: quien acompañaba a Ortiz al momento del ataque) ya tenía rondines en su casa por hechos contra su propiedad y ahora llegó al límite, ya tiene custodia policial tanto ella como cuando se le dé de alta a Janina Ortiz. Porque claramente el mensaje es las mujeres políticas se deben callar”, sostuvo.

Además aseguró que Ortiz pidió que se “desarchive” una investigación sobre enriquecimiento ilícito a toda la familia Cornejo.