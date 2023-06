Declaró Janina Ortiz: qué le dijo a la Justicia sobre la agresión que sufrió

Janina Ortiz, funcionaria municipal de Las Heras, finalmente se presentó a declarar en el Ministerio Público Fiscal luego de haber sido agredida cerca de su casa en Guaymallén, el martes 20 de junio. Producto de las lesiones, había sido hospitalizada donde le realizaron estudios. Es una de las tantas causas que se vinculan con la comuna.

La secretaria de Gobierno de la comuna que conduce Daniel Orozco llegó cerca de las 10 de la mañana, acompañada de Elena Quintero, su abogada. En la declaración que brindó, contó que cerca de las 18 salió de su casa ubicada en la calle Matienzo de Guaymallén para hacer unas compras en un conocido supermercado de la zona.

Según relató, iba junto a dos personas, una de ellas es la concejala lasherina Priscila Maturano y en un momento apareció un hombre que le pegó en el ojo izquierdo. Al caer al suelo y sin reacción, contó que el sujeto la tomó del cabello, la zamarreó y le pegó en la cabeza con una de sus manos.

Dijo también que por los golpes tuvo mucho dolor en la cabeza y en el oído. Recuerda que el hombre quiso arrastrarla a la acequia en medio de los gritos de las dos personas que la acompañaron.

Caso agresión a secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz Foto: Orlando Pelichotti

No reconoció a su agresor, lo describió como una persona que medía aproximadamente 1.70 metros con una campera azul pero que tenía una capucha y un ‘cuellito’ que le tapaba la boca. No alcanzó a escuchar con nitidez qué afirmó, pero “me dijo que me empezara a callar la boca, las redes y que retirara la denuncia contra (Francisco) Lo Presti”, quien es el candidato a intendente de Las Heras por Cambia Mendoza.

En el relato, dijo que viene sufriendo amenazas por parte de la barra brava de Huracán Las Heras. Antes de retirarse, pidió que le retiren la cosigna policial que se ubica en su domicilio.

Con el testimonio, la Fiscalía sigue adelante con la investigación tratando de dar con el agresor, ya que hay otros testimonios previos que permiten reconstruir el hecho.