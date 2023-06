Declara Janina Ortiz luego de haber sido agredida y en medio de una Las Heras convulsionada

La secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, declarará este miércoles a partir de las 10.30 luego de la agresión que recibió el martes de la semana pasada mientras caminaba junto a la concejal Priscila Maturano; y una colaboradora, identificada como Mayra Farías.

En medio de acusaciones cruzadas y un festival de investigaciones judiciales en el departamento de Las Heras, que conduce Daniel Orozco, la declaración de la candidata a legisladora provincial por parte de La Unión Mendocina se aguarda como clave para intentar esclarecer un hecho que tiene ya a algunos testigos que dieron su versión de los hechos, tales como Maturano y Farías; así como también una vecina de la zona de calle Matienzo, en las cercanías de Aristóbulo del Valle, en Guaymallén, donde fue agredida Ortiz.

El fiscal que tiene a su cargo la investigación es Darío Tagua, quien intentará tener mayores pruebas para intentar dar con la persona que golpeó a la pareja de Orozco.

La abogada de Ortiz, María Elena Quintero, comentó que Ortiz estaba caminando junto a Maturano y Farías a comprar cerca de su casa por calle Aristóbulo del Valle, sobre Matienzo, cuando “apareció un sujeto y golpeó en forma directa a Janina”. “La golpeó en el ojo en primer lugar, y luego en el piso la golpeó por distintas partes del cuerpo y le dijo, ‘quédate callada, dejá de molestar y levanta la denuncia contra Lo Presti’”.

En tanto, sobre el hecho en sí, Maturano relató que iba caminando junto a Ortiz, cuando “venía un hombre de frente, encapuchado, de un buzo azul, de vestimenta deportiva, justo del lado izquierdo donde venía yo. Yo pensé que nos iba a robar, pero no. Inmediatamente levantó su mano y la golpeó a Janina. Ahí nomás, inmediatamente le dio tres golpes de puño en la cara. Ella cayó al piso cerca de la acequia porque él la iba llevando a golpes. Cuando ella cayó, él le pegó en el abdomen. Yo me puse de espaldas para tratar de protegerla de alguna manera”, comentó.

No obstante, el trabajo del Fiscal se da en medio de un clima enrarecido en términos políticos, debido a que Omar De Marchi, candidato de La Unión Mendocina, culpó al senador nacional, Alfredo Cornejo, del ataque a Ortiz.

De hecho, en conferencia de prensa el pasado miércoles, el diputado nacional calificó el hecho como “realmente grave, quizás mucho más de lo que podamos imaginar. Han sucedido varios hechos en uno solo. El primero es un hecho de violencia de género extremo, que a su vez encubre también un hecho gravísimo de violencia política en contra de una mujer”.

También denunció en ese contesxto que se ha “montado” un sistema de “disciplinamiento a políticos afines y opositores” y explicó que se busca controlar la “vida general de la provincia”, entre sectores de la política, la justicia y “periodistas militantes que son funcionales a esa estrategia”, sin dar nombres concretos de quiénes se refería.

“Existe una justicia claramente selectiva afín y selectiva, para ir generando este clima de impunidad que denunciamos. Sin esas complicidades nada de esto podría haber sucedido”, arremetió el candidato.

“A los mendocinos les quiero decir que cuando estos sistemas se instalan, no sabés como terminan. Yo no quiero hacer una comparación con Chaco, pero la diferencia quizá fue que ayer no le metieron un palazo y no la metieron en una cuneta. Y podría haber muerto Janina ayer. Fue muy grave lo que sucedió. Pero los procesos de descomposición institucional comienzan así”, aseveró De Marchi y concluyó diciendo “basta, señor Cornejo”.

CONVULSIÓN EN LAS HERAS

El hecho se enmarca en un municipio de Las Heras que ha estado bajo la mira de la Justicia y con cuestiones de alta carga política, teniendo en cuenta que la administra el propio intendente Orozco, quien tomó la decisión de “saltar” del frente Cambia Mendoza a La Unión Mendocina poco antes de las elecciones provinciales.

En medio de denuncias cruzadas, y en lo que desde La Unión Mendocina han calificado como una “movida político-judicial”, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Flavio D’Amore, ordenó un allanamiento (registración) en el edificio municipal el pasado viernes, en busca de documentación por presunta malversación de fondos. La revisión se realizó en las oficinas de la Secretarías de Gobierno, Legales y Hacienda.

El operativo se originó tras la denuncia de una mujer que tuvo contacto con el subsecretario de Políticas Sociales del municipio, Osvaldo Oyhenart y que trascendió a través de un escandaloso audio.

De la denuncia de la empleada del municipio se desprendieron cuatro investigaciones y ahora tres fiscales investigan coacciones, un posible delito contra la integridad sexual de la denunciante e irregularidades en el manejo de fondos para cooperativas por parte de Oyhenart.

Precisamente este último tema es el que motivó el operativo judicial en el municipio de Las Heras, por parte del fiscal D’Amore, que no perdió tiempo para recabar pruebas. El fiscal recorrió las instalaciones en busca de datos sobre los contratos con cooperativas durante varias horas, con el apoyo de la Policía de Investigaciones. Pasado el mediodía concluyó su revisión y se retiró de la municipalidad con una caja con expedientes, sin dar declaraciones a la prensa.

Cabe destacar que mientras se produjo el operativo en el municipio, personal de la Fiscalía de Delitos Económicos allanó también la casa del subsecretario Oyhenart en el barrio Dalvian y el domicilio de su yerno, Juan Pablo Pandolfi, quien estaba al frente de unas de las cooperativas que han brindado servicios al municipio. El funcionario no fue detenido.

El allanamiento y otros procedimientos realizados por la Fiscalía de delitos económicos en el marco del caso Las Heras revelaron algunos datos. Por ejemplo, según pudo saber este diario, se descubrió que dos cooperativas que prestaban servicios para la municipalidad tenían domicilios en casas abandonadas.

El fiscal D’Amore se llevó del municipio numerosos expedientes de pago a cooperativas que revisará en los próximos días. Aún no se mencionan los montos globales de las operaciones. No obstante, sí se verificó, por ejemplo, que el exprecandidato a intendente de Guaymallén y asesor del municipio, Fabián Manzur, cobró por este medio 21 millones de pesos del municipio entre 2021 y 2022. Recibió este dinero en virtud de una “capacitación para jóvenes” brindada por la fundación “Juntos por vos”, según informaron fuentes judiciales

Para la Justicia resultan raras estas prestaciones y la frecuencia con la que se utilizaban en Las Heras. Sin embargo, por el momento, la causa no tiene imputados y ni siquiera existe una calificación legal para los presuntos delitos cometidos.