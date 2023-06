La historia de Franco Rinaldi, el politólogo y youtuber liberal que fue discriminado por un candidato de Milei

El famoso politólogo, consultor aeronáutico y youtuber Franco Rinaldi se lanzó este año como precandidato a legislador porteño en Juntos por el Cambio. La historia de vida del liberal volvió esta semana a los portales de noticias y redes sociales por la discriminación que sufrió: Lucas Luna, el precandidato al Parlasur por el espacio de Javier Milei, dijo que “nadie quiere votar a un discapacitado”. Tuvo que renunciar por sus repudiables dichos.

Quién es Franco Rinaldi, el precandidato de JxC discriminado por su discapacidad

Franco Rinaldi es licenciado en Ciencias Políticas, periodista y consultor aeronáutico desde hace varios años. Por sus conocimientos, suele ser invitado en distintos medios y eventos para debatir y aportar miradas sobre la aviación (fue uno de los impulsores de las low cost). Pero su explosión mediática, que incluyó una cena en la “mesaza” de Mirtha Legrand, tiene larga data.

En 1992, Rinaldi ganó el Premio Persona en la categoría “Niño del año”, que le dio título a su primer libro, donde habla de su vida y las dificultades que enfrentó por su osteogénesis imperfecta (mide 1,10 metros y se moviliza en silla de ruedas). No obstante, y pese a la patología, Rinaldi nunca abandonó su formación y hasta lanzó otras obras literarias.

Franco Rinaldi junto a Jorge Macri (Twitter @FrancoVRinaldi)

En 2020, el dirigente liberal alcanzó fama por crear el término “infectadura”, con el que muchos intelectuales bautizaron las medidas del gobierno de Alberto Fernández ante el Covid-19.

“Lo dije en un programa de Periscope que hago, y a partir de eso se dio a conocer. Luego cobró relevancia a partir de la carta que firmaron los 300 intelectuales, periodistas y profesionales. La persona que escribió la carta es un colega mío de ciencias políticas de la UBA, y usó el término porque me escuchó mencionarlo y le pareció incluirlo. Primero dije que el gobierno y la democracia habían mutado una ‘infectocracia’, y que eso después mutó a una ‘infectadura’”, contó “Frankie” -su apodo- en una entrevista con Perfil.

Franco Rinaldi, el politólogo, consultor aeronáutico y youtuber liberal (Gentileza)

En 2021, Rinaldi se presentó como precandidato a diputado en Republicanos Unidos, el frente liberal del exministro de Economía Ricardo López Murphy que compitió dentro de Juntos por el Cambio en las elecciones PASO de CABA. En esa ocasión no pasó a la etapa de generales.

La revancha llega para Rinaldi en este 2023, ya que el politólogo encabeza la lista de legisladores porteños en la lista de Jorge Macri (JxC) de cara a las PASO del 13 de agosto.

En paralelo, el hombre sigue con su oficio de youtuber (o streamer) en el programa “Un café con Franco”, que ya lleva unos 400 capítulos. Allí, desde una mirada liberal, él reflexiona sobre temas de actualidad y economía, además de conectarse con invitados y sus suscriptores.

En las últimas horas, el especialista en aeronáutica fue discriminado por Lucas Luna, precandidato al Parlasur de La Libertad Avanza. “Nadie quiere votar a un discapacitado”, dijo el hombre de Milei frente a más de mil personas que lo escuchaban en un space de Twitter. A pesar del repudio generalizado, Luna mantuvo su postura e insistió en que su opinión era sin faltar el resto. Además, cuestionó a sus compañeros de la transmisión por indignarse.

Franco Rinaldi fue víctima de un repudiable comentario de Lucas Luna.

Finalmente, Luna tuvo que renunciar a su postulación. Rinaldi recibió el apoyo no sólo de su espacio político sino también del oficialismo, como fue el caso de “Wado” de Pedro, actual ministro del Interior.

“Lamento las palabras discriminatorias del candidato libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi, candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros”, manifestó el dirigente K.

“Frankie” Rinaldi, el bot que es furor en las redes sociales

Más allá de sus apariciones televisivas y de su postura política, Franco Rinaldi expandió su público a partir de la explosión de su canal de YouTube y distintas frases y opiniones que ha expuesto.

Todas esas declaraciones fueron recopiladas por la cuenta de Twitter “Frankie Botito” (@frankiebotito2), donde un usuario -que no es Rinaldi- contesta a cada rato distintos tuits con videos cortos de Franco Rinaldi surgidos de sus transmisiones de YouTube.

Las frases van desde fútbol, música, cine y televisión hasta críticas al progresismo y al populismo.

“Ay, la carrera de la comunicación de la UBA”, “Qué me importa”, “Podemos hablar con la Constitución sobre la mesa” y “Y si agarramos un libro...” son algunas de sus frases más repetidas en el bot y viralizadas hasta en los chats de WhatsApp.

Franco es consciente de la fama del bot, pero no reniega, ya que su imagen se la usa con cierto respeto. En una entrevista con los youtubers de “Doble Mérito”, el ahora precandidato habló de lo que siente realmente con las burlas que a veces recibe por su problema de salud, sin que se fijen en su formación académica, por ejemplo.

“Sí, me molesta que me digan enano. No porque yo no lo pueda soportar. Estoy acostumbrado, soy una persona pública con convicciones o con posiciones firmes, eso obviamente genera algún nivel de violencia en otros u odio. Cuando vos utilizás la expresión ‘enano’, estás resaltando algo no solo poco elegante sino indeseable de ser resaltado. Nadie es enano porque quiere (...) Habla de una pereza intelectual, me parece que es preocupante”, reflexionó Franco.

El choque de Franco Rinaldi: una mujer pasó en rojo y colisionó con su auto

El episodio ocurrió en las primeras horas del viernes 13 de mayo de 2022, cuando Franco Rinaldi embistió con su auto Kia a una chica que trabajaba como delivery en bicicleta y circulaba por la senda peatonal de calle Billinghurst, en el cruce con avenida Las Heras.

Tal como se ve en el video de las cámaras de seguridad, la mujer pasó con el semáforo en rojo. Sufrió fracturas y quedó internada en el hospital Fernández, informaron medios porteños.

Por protocolo, se hicieron las pericias correspondientes y Rinaldi fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, informaron las fuentes policiales a Infobae.

El caso ganó fuerte repercusión en las redes sociales por las dos figuras involucradas. Por un lado, el conductor del Kia, el politólogo y youtuber liberal Franco Rinaldi, y el diputado nacional Martín Tetaz (JxC), quien había acudido al lugar del accidente minutos después para ayudar a su amigo porque padece una discapacidad motriz.

