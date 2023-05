Así habló el “Taperola” en el electrizante audio contra el intendente Orozco y su pareja Janina Ortíz

El departamento de Las Heras no tiene paz. El “salto” del intendente radical Daniel Orozco del frente Cambia Mendoza a La Unión Mendocina generó turbulencias políticas en la propia comuna, con una competencia electoral que promete final abierto en lo que corresponde a las elecciones del 11 de junio, al menos en el departamento.

Mientras tanto, no deja de desparramar hechos curiosos y bizarros en medio de una caliente campaña electoral. Todos los días hay fotos, videos y elementos que condimentan el día a día en la comuna que administra Daniel Orozco.

Un fuerte audio le habría llegado al jefe comunal luego de la visita de Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno y pareja del intendente al barrio Estación Espejo. “Buenos días Daniel, cúchame, recién ha venido acá tu señora, no sé ‘pesho’, acá a la delegación a poner postura”, empieza diciendo el hombre de quien se desconoce la identidad pero se apodaría “Taperola”.

Ya más molesto, advierte: “Que no me falta el respeto porque yo no le falto el respeto Daniel, eh, ¿me entendés? Vos escuchame viejo. Vos sabés como es la cosa acá en mi barrio, el barrio Estación Espejo. Vos sabés como es”, se escucha decirle a Orozco.

“Vos a mí nunca me viniste a buscar, nadie vino a hacer nada. Ahora vienen a querer poner postura. Recién vino acá, yo espero que a mí no me saquen nada ni tampoco le toquen nada a mis chicos, ¿me entendés?”, advierte el hombre aunque no sabe cómo fue la situación con Ortiz.

Lo más fuerte se escucha al final y a modo de advertencia. “Porque voy a ir a la Municipalidad con toda la gente y la vamos a meter para adentro y vamos a hacer de todo, perro. Recién vino tu señora acá a hacer problemas acá a la delegación, al barrio, a prometer, no…”, dice la última parte del audio.

Descargo y repercusiones

El mensaje fue tomado como una amenaza contra Orozco y Ortíz. En sus redes sociales, el Intendente sostuvo: “Es lamentable que personas que han gozado de nuestra confianza tengan actitudes de tamaña bajeza, y es una pena que se dejen seducir, ahora, por la prepotencia y por prácticas que saben en Las Heras no hemos admitido ni vamos a admitir”.

En tanto, Omar De Marchi se solidarizó con su compañero de fórmula para la gobernación: “La prepotencia y el autoritarismo exhiben temor y cobardía. La Mendoza que viene dejará atrás estas prácticas para poner en valor el diálogo, la tolerancia y la buena fé. Mi solidaridad con Janina Ortiz, Patricia Rivero y Pablo Petanys. No nos van a detener!!!