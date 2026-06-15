15 de junio de 2026 - 13:33

Encontraron sana y salva a la chica de 14 años que era buscada en Las Heras

El Ministerio Público Fiscal actualizó la información sobre el paradero de la adolescente que era buscada desde el domingo.

Policía de Mendoza. Imagen ilustrativa

Policía de Mendoza. Imagen ilustrativa

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Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Ministerio Público Fiscal confirmó la aparición con vida de la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en las últimas horas en Mendoza.

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Según constaba en la denuncia compartida oficialmente, la menor había sido vista por última vez el domingo 14 de junio, cerca de las 20, cuando se retiró de su domicilio ubicado en la zona de Panquehua, en Las Heras. Desde ese momento no regresó a su hogar, lo que dio lugar a la búsqueda.

Finalmente, este lunes al mediodía, la chica fue hallada en buen estado de salud.

"La menor se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito. Se les agradece la difusión efectuada y se les solicita dejar sin efecto la publicación de sus datos y fotografía", indicaron desde el MPF.

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