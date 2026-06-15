Encontraron sana y salva a la chica de 14 años que era buscada en Las Heras

El Ministerio Público Fiscal actualizó la información sobre el paradero de la adolescente que era buscada desde el domingo.

El Ministerio Público Fiscal confirmó la aparición con vida de la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en las últimas horas en Mendoza.

Según constaba en la denuncia compartida oficialmente, la menor había sido vista por última vez el domingo 14 de junio, cerca de las 20, cuando se retiró de su domicilio ubicado en la zona de Panquehua, en Las Heras. Desde ese momento no regresó a su hogar, lo que dio lugar a la búsqueda.

Finalmente, este lunes al mediodía, la chica fue hallada en buen estado de salud.