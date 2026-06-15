El arranque del lunes feriado casi terminó en tragedia en uno de las principales arterias del Gran Mendoza.

Motociclista chocó a un auto en plena Costanera: manejaba con más del triple de alcohol permitido

Un motociclista de 20 años fue aprehendido durante la mañana del lunes feriado tras protagonizar un choque en Guaymallén mientras conducía con una elevada graduación de alcohol en sangre: iba con más del triple de lo permitido.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió cerca de las 6.50 en la intersección de Costanera y Saavedra. Un llamado al 911 alertó sobre la colisión entre una motocicleta Hero GS200, al mando del joven de 20, y un automóvil Nissan Sentra.

El conductor de la moto habría cruzado el semáforo con luz roja, momento en el que impactó contra el vehículo cuando este intentaba incorporarse a la Costanera en dirección norte.

Tras el choque, personal policial realizó los correspondientes controles de alcoholemia. El resultado arrojó que el motociclista conducía con 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces por encima del límite permitido para conducir, según dijeron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En tanto, el conductor del Nissan Sentra registró resultado negativo en el test.