La UOCRA y varios dirigentes marcharon a favor de la minería

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) marchó hasta Casa de Gobierno para presentarle un petitorio al gobernador Rodolfo Suárez a favor del proyecto de zonificación minera para Malargüe. Lo hicieron personalmente el secretario general del gremio, Miguel Ponce, y la senadora que impulsa el proyecto, Jesica Laferte.

Un día después de que Suárez echara por tierra el debate durante su gestión, los gremios y cámaras empresarias afines a la actividad salieron a la calle a ejercer presión para que el oficialismo modifique su postura y respalde la iniciativa del intendente radical, Juan Manuel Ojeda.

La manifestación inició en la sede del sindicato, en San Martín y Ayacucho. Cerca de dos mil personas, nucleadas en la UOCRA y otros gremios como la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, se hicieron presentes y desde allí partieron hacia el edificio gubernamental, generando caos por las calles del centro.

También participaron la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (CASEMZA), la Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe (CAPROMIM) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET).

El secretario general de los trabajadores de la construcción, Miguel Ponce, fue quien encabezó el acto en las escalinatas de Casa de Gobierno y dijo: “Hoy nos convoca nuevamente el tema de la minería. Algo por lo que venimos luchando hace dos años, pidiéndole al Gobierno que nos de la posibilidad de sentarnos a dialogar con aquellos que hoy se oponen, para hacer de la minería algo posible”.

“Una lucha que no habla de idealismos, sino compartir el deseo porque la gente tenga un trabajo digno, como se merecen todos los trabajadores de la provincia. Hablamos de las necesidades que hoy atraviesan nuestras familias”, agregó.

Y cuestionó: “Cuando aquellos que hablan en contra de la minería y hablan de un futuro, yo les pregunto qué futuro tiene la provincia con la pobreza que hoy nos aqueja a todos”.

“Les pedimos que sean realistas. La pobreza nos está rodeando, cada vez es más notoria la diferencia entre los que tienen y menos tienen. Entonces debemos apuntar la vara hacia arriba”, manifestó.

El titular de la UOCRA, Miguel Ponce, con la senadora provincial Jesica Laferte. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Y aseguró: “No vamos a bajar los brazos. Los trabajadores no vamos a ceder un milímetro en pos de esta conquista. Estamos comprometidos con esta lucha”.

Ponce resaltó que no son “gente que se dedica a apretar a ningún gobierno” y le pidió a Suárez que viera la postal de la manifestación “para que no se sienta solo”. Del mismo modo respondió a los dichos que el gobernador sostuvo ayer, cuando mencionó que “no es oportuno” el debate minero. “Somos conscientes que no tenemos los tiempos políticos que se mencionaron ayer. Los tiempos nuestros son cortos: los de la pobreza, la necesidad y el hambre. Entonces, le pido a todo el espectro político de la provincia, del partido que sean, apoyen a su gente”, apuntó el dirigente.

Y afirmó: “Esta no es una cuestión de partidismo político. No existe otra cosa más que tratar que nuestros compañeros sean gente con futuro, que vea que puede trabajar tranquilo y le alcanza para pagar un alquiler y enviar a su hijo al colegio que quiera. Estamos convencidos que la minería le va a traer beneficios grandísimos a nosotros, los trabajadores y a la provincia porque va a ingresar muchísimo dinero del exterior”.

Además, el gremialista les habló a “aquellos que se preocupan y tienen miedo de que la minería se haga de cualquier forma”. En ese sentido, respondió: “Nosotros no pretendemos eso, sino que se haga con todo lo que reglamenta la ley y con más controles incluso. Pero no queremos un no por el no. Vinimos a mostrarle al gobernador que hay gente interesada y quiere trabajo, no pedimos limosnas ni subsidios de nada”.

La entrega del petitorio

Una vez concluido el acto, Ponce se dirigió hacia el interior del edificio junto a la senadora Laferte y quién los recibió por parte del gobierno no fue Suárez, sino el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgró.

“El ministro Isgró nos recibió con muy buena predisposición y atento a que van a estudiar el petitorio que les fue entregado. Realmente nos vamos con mucha expectativa y agradecidos de que han recibido y han escuchado esta expresión de tantos mendocinos a favor de la minería para Malargüe”, comentó la legisladora tras la reunión.

Lo que le pidieron al gobierno provincial fue “simplemente trabajo genuino para los mendocinos y la expresión de declaración en favor de la minería, con todos los controles ciudadanos y las seguridades que la tecnología nos puede dar”, dijo Laferte.

Y agregó que el proyecto se trata de “una minería segura y controlada que va a generar infraestructura para el uso y la preservación del agua. Que va a generar mejoras para los maestros, los empleados y los desocupados que hoy necesitan de una fuente laboral. La minería no es solamente sacar un mineral es mucho más que eso”.

El titular de la UOCRA, Miguel Ponce, y la senadora provincial Jesica Laferte rumbo a la entrega del petitorio. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El proyecto fue presentado el pasado martes en la Legislatura y desde el bloque Cambia Mendoza afirmaron que no será prioritario y se tratará como “uno más” de cualquier legislador. Sobre esto, Laferte comentó: “El próximo martes voy a pedir el estado preferencial, que esté en estado parlamentario en 15 días. Yo no pretendo que sea votado en este plazo, simplemente es ponerlo en la agenda de trabajo. Sabemos que es un tema muy delicado y necesita un análisis interdisciplinario y el consenso de todos los sectores”.

En tanto sobre posibles manifestaciones en Malargüe, la senadora confió que “los vecinos están predispuestos a salir a la calle. De esta manera, como se marchó en total paz, simplemente expresando lo que quiere la sociedad, que ha cambiado su conciencia y está dispuesta a aceptar”

Los reclamos del sector empresario

El secretario de Asinmet y militante del MID, Julio Totero, fue uno de los representantes del sector empresario en la marcha. Al respecto, dijo: “No podíamos faltar a esta convocatoria de la UOCRA para pedir por la minería en Malargüe y las obras de infraestructura que nos faltan. Por todos los caminos que no tenemos construidos y por todas aquellas cosas que nos faltan para tener empleo. Por estos 7 mil trabajadores de la construcción que hoy no consiguen trabajo en la provincia. Por eso tenemos que luchar todos juntos”.

“Necesitamos unir las fuerzas de la producción y el trabajo. Yo vengo de una pyme metalúrgica y nos acompañan los trabajadores. Todos tenemos que estar unidos en esta causa que es producir para Mendoza, para el Sur de nuestra provincia que tanto lo necesita y sobre todas las cosas, elevar la pirámide salarial”, sostuvo.

Y consideró que “hoy los bajos niveles salariales se deben a que no existen vectores de crecimiento que tiren hacia arriba la pirámide salarial. Cuando el petróleo era el recurso número 1, los salarios eran más altos y la Provincia tenía mejores ingresos, y les podíamos pagar mejor a nuestros maestros, enfermeros, policías y servidores públicos”.

“Hoy con la pobreza y la falta de recursos que tenemos, se hace muy difícil. Por eso luchamos por la minería, la construcción, el petróleo y la energía. Por todos esos recursos que Mendoza tiene y no hemos sabido desarrollar efectivamente”, enfatizó.

Manifestantes de la UOCRA en Casa de Gobierno. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

De tal modo, les pidió a las autoridades provinciales: “Busquemos la forma de ponernos todos de acuerdo para desarrollar la provincia. No sigamos en la pelea chiquita de sí las encuestas me dan más o menos, o si estoy de un lado y del otro. Acá creo que hay que estar del lado de los mendocinos que necesitan empleo y mejores salarios”.

Quién se mostró muy crítico al gobierno provincial fue el presidente de CASEMZA, Carlos Ferrer. “Hemos hecho este petitorio para que el gobernador tome conciencia de la responsabilidad que tiene que tener frente a la pobreza absoluta que reina en Mendoza. Nada está funcionando. Solamente son palabras y promesas y hace 3 años que gobierna”, comenzó diciendo, para luego disparar: “Portezuelo del Viento está caído, el sistema de salud colapsado, los empleados públicos no saben cómo van a cobrar el mes que viene y la Osep está fundida. Es decir, nada está funcionando y el gobernador, ayer en una triste manifestación, dijo que todavía no es la oportunidad”.

Entonces añadió: “Yo le digo al gobernador ¿cuál es la oportunidad? ¿En qué momento va a ser la oportunidad del mendocino de tener una calidad de vida mejor? Entonces ahí vemos que la clase política no está a la altura de las circunstancias y la realidad. Viven en un submundo, distinto al hombre común y por eso esta manifestación está acá”.

“Le pedimos que tome conciencia y que realmente asuma el liderazgo, pague el costo político que tenga que pagar por poner a funcionar Mendoza y no pase como uno más, sin pena ni gloria, como tantos otros”, sentenció Ferrer.