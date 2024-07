El plan minero del Gobierno de Mendoza espera crear 7 mil puestos de trabajo

Mendoza da otro paso hacia el desarrollo minero sustentable con la culminación de la primera etapa del Plan Pilares. Se trata del análisis de los cinco aspectos principales para el desarrollo minero sustentable que se presentó en el Foro de Inversiones y Negocios en marzo pasado, y que demandó más de un año de trabajo e investigaciones conjuntas entre diversos sectores.

El Gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentaron este jueves los resultados de la primera etapa del Plan Pilares para el desarrollo de la minería sustentable en Mendoza.

Las autoridades detallaron que en esta iniciativa público-privada participaron Emilio Guiñazú de Impulsa Mendoza, herramienta creada por el Gobierno de Mendoza para el desarrollo de la minería sustentable; el presidente del CEM, Martin Clément; las empresas mendocinas Argenteo Mining y Tassaroli; el geólogo Guillermo Pensado; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Miguel Gustavo González Gaviola, y la consultora chilena Karungen, especializada en minería.

El Gobernador habló de la economía diversa que tiene la provincia y de las oportunidades de desarrollar minería sustentable. “Cada vez que se quiere cambiar algo, hay un coro del status quo permanente que insiste en no modificar lo que está funcionando. Y no modificar lo que está funcionando es seguir en el deterioro social y económico que la Argentina tiene. Por eso creo que hay una gran ventana de oportunidades, no solo para el desarrollo de la minería sustentable en Mendoza, sino para múltiples proyectos que requieren de inversión. Por eso estamos muy comprometidos con ello. Mendoza tiene una economía muy diversa y que nos orgullece. Pero nos faltan cosas y no podemos solo vivir de lo que ya hacemos. Tenemos una agricultura competitiva en muchos lugares de la provincia y lo hacemos muy bien, tenemos una agroindustria que es un orgullo y que tiene marca internacional. Hacemos muy bien industrias del conocimiento en las que estamos incursionando con éxitos también. Hacemos metalmecánica como proveedora de muchas industrias, en particular del petróleo. Hacemos muchas, muchas cosas y estamos en los primeros niveles. Nuestra economía diversa nos llena de orgullo, pero que requiere agregarle mucha más riqueza”.

Entre las iniciativas que apuntan al desarrollo de la actividad minera en Mendoza, el Gobernador destacó el proyecto Distrito Malargüe Occidental, cuya Declaración de Impacto Ambiental para su puesta en marcha está sujeta a aprobación legislativa. “Necesitamos su aprobación y la necesitamos, porque va a dar señales a los inversores”, dijo el mandatario, y remarcó que “esa aprobación requiere de una deliberación pública racional, ordenada; y que no primen las banderas populistas para tirar abajo todo este esfuerzo para que Mendoza se desarrolle y crezca con los pocos instrumentos de política económica que tiene hoy la provincia”.

“Nuestros instrumentos de política económica son escasísimos, pocos. El principal es administrar el presupuesto público con eficacia y con eficiencia, pero la Constitución Nacional nos da la facultad de administrar nuestros recursos naturales. ¿Y por qué no explotar el cobre que tenemos en un momento donde el mundo lo necesita? Creemos que es la oportunidad, y por eso, no solo adherimos al plan Pilares sino alentamos esta tarea que se está haciendo con los tres actores, el Estado, el sector social, la universidad y la academia, y, por supuesto, el sector privado representado en el Consejo Empresario Mendocino”, afirmó el mandatario.

En el cierre de su discurso, el Gobernador hizo hincapié en la ventaja que representa el plan Pilares para “mejorar la capacidad productiva de la provincia” con el desarrollo de la actividad minera e instó al sistema político mendocino “a enfrentar los debates con racionalidad”, priorizando el crecimiento de la provincia.

“Es hora de que la política de Mendoza diga aquí presente. Estamos unidos. Es hora de que en el desarrollo regional la dirigencia política esté a la altura del mediano plazo. Es hora de los estadistas, no de los cortoplacistas y populistas”, expresó el mandatario .

Para un sector minero moderno, ambientalmente responsable y socialmente integrador

La información presentada este jueves indica que se concluyó con el primer paso del plan Pilares, que consiste en determinar la situación provincial con sus debilidades y fortalezas de cara al desarrollo minero.

Cada pilar del programa identifica y analiza los aspectos de Mendoza que son necesarios para desarrollar su potencial minero. Además, el estudio analiza las fortalezas y debilidades, e identifica las mejoras necesarias para promover un crecimiento sustentable de una industria que tendrá cada vez más demanda mundial para la descarbonización y las emisiones cero.

En la presentación, el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, destacó el trabajo realizado “por los tres sectores que supieron aunarse en pos de un objetivo común: la academia representada por la Universidad Nacional de Cuyo, el sector privado representado por el Consejo Empresario Minero y el sector público”

El funcionario afirmó que “hoy, Mendoza dará un gran paso hacia su desarrollo integral. El camino adoptado por la sociedad mendocina en lo que a la minería respecta es un ejercicio ejemplar de eso que llamamos civilidad, es decir una coordinación colectiva, cooperativa, cuyo resultado es un plan orgánico realista y a la vez ambicioso, que mira al futuro pensando en las próximas generaciones de mendocinos. El plan Pilares tiene un horizonte que mira al 2050, es decir que atiende al bienestar de una o dos generaciones futuras”.

La segunda etapa del Plan Pilares consiste en diseñar los planes y programas específicos para cerrar las brechas detectadas en el diagnóstico, en temas como exploración, proveedores, capital humano, infraestructura y controles y gobernanza minera.

Plan Pilares en detalle

El Plan Pilares marca la hoja de ruta para que Mendoza se posicione como protagonista en la transición energética. Sus lineamientos fueron presentados en marzo ante más de 4.500 asistentes al Foro de Inversiones y Negocios. Contempla cinco etapas, la primera de las cuales finalizó y sus conclusiones se dieron a conocer este jueves.

En detalle, el Plan Pilares hace especial énfasis en el cobre y el potasio, ya que ambos son minerales estratégicos para el desarrollo no solo provincial, sino también nacional y mundial. El cobre, por su rol fundamental en las nuevas tecnologías para la transición energética; y el potasio, por su importancia para la recuperación de suelos en la agricultura intensiva.

“Mendoza puede aprovechar su potencial geográfico, su rica geología, sus capacidades humanas y tecnológicas y su experiencia y tradición industrial para dar un salto de prosperidad en torno a un desarrollo minero moderno, que dinamice la economía y genere empleo de calidad, a la vez que cuida cuencas hídricas y ecosistemas”, afirma el estudio.

Además, puntualiza que para 2050 se necesita más cobre que lo producido desde 1900 hasta hoy en todo el mundo.

Argentina hoy tiene producción cero de cobre y las perspectivas para Mendoza son auspiciosas. La provincia tiene capacidad para producir 500.000 toneladas cúbicas con solo 4 proyectos cupríferos y 1.500.000 toneladas cúbicas con 8 que podrían desarrollarse, según Pilares. El trabajo también hace hincapié en la demanda de minerales extraídos de forma “sostenible”.

Además, se espera que con el impulso al cobre las inversiones solo en exploración y estudios de cuatro proyectos cupríferos lleguen a US$ 1.332 hasta 2050 y, en producción, a US$ 12.693, es decir, unos US$ 470 millones anuales en la provincia, con exportaciones de unos US$ 3.150 millones al año.

Se prevé que el desarrollo cuprífero genere más de 2.000 puestos de empleo directo y casi 5.000 indirectos, junto con el trabajo de empresas y pymes de servicios.

Acuerdo de cooperación mutua

Durante la presentación de los resultados de la primera etapa del Plan Pilares, las autoridades firmaron un acuerdo marco. El objetivo de la rúbrica se centra en prestar asistencia y colaboración mutua para proyectos, programas de cooperación, capacitaciones técnicas y/o asistencia recíproca en pos del desarrollo e implementación de políticas públicas.