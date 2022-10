Mauricio Macri puso en duda su candidatura para las elecciones presidenciales 2023

El expresidente Mauricio Macri, quien días atrás fue operado por una intervención “urológica menor”, reapareció este jueves y lo hizo en una entrevista con radio Mitre Córdoba.

Durante ese diálogo criticó con dureza al kirchnerimo: “Argentina está a la deriva, ya no sabemos. No hay plan, se vanaglorian de no tener plan, de no tener rumbo y eso generó una pérdida total de la confianza y sin confianza no se genera empleo. Los jóvenes no se quedan en un país que no los valora, no los deja trabajar”, indicó.

“A mí me habían dejado un país en el tercer subsuelo, pero ahora en 2023 van a dejar a un país por debajo del séptimo subsuelo”, sentenció.

Por otro lado, el ex mandatario nacional, dijo que con sus Gobierno lograron poner en “equilibrio” las cuentas de algunas empresas públicas, pero que ahora “está todo patas para arriba de vuelta”.

“Somos el país que menos ha crecido en la región”, se quejó. “Hoy no gobierna nadie: ni ella (Cristina Kirchner), ni él (Alberto Fernández), ni (Sergio) Massa”.

Según La Voz, con respecto a los nuevos tipos de cambio, como el dólar Qatar, Macri sostuvo: “Están pateando la pelota para adelante, sin resolver los problemas”.

“Nadie va a venir intervenir en un país con sindicalistas como los Moyano o el Pata Medina. Tampoco en un país con 15 tipos de dólares”, señaló.

"Hoy no gobierna nadie: ni ella (Cristina Kirchner), ni él (Alberto Fernández), ni (Sergio) Massa”, señaló Macri.

MACRI SOBRE SU CANDIDATURA PARA EL 2023

Ahora bien, en 2023, Mauricio Macri considera que habrá un “gran cambio”. “Soy optimista sobre el futuro porque hay calidad, vamos a tener progreso trabajando”.

“Las ideas (del populismo) no funcionaron en ninguna parte, tenemos que apostar a los valores y a lo que queremos. El cordobés es la única provincia donde el populismo no entró, tenemos que exportar eso al resto del país. No van a tener apoyo en la sociedad, y van a tener que obligarse a trabajar”.

Sobre las Paso, dijo que el Gobierno “quiere cambiar las reglas en medio del partido y no es serio”. “Igual, si suspenden las Paso haremos nuestra interna”.

“Yo no me he anotado aún (en referencia a las Paso)”, esta frase generó confusión en su electorado. De todas maneras, luego recalcó: “Creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores. Creo en la sana competencia. La competencia lleva a tener el WhatsApp gratis, antes teníamos que ir a un teléfono fijo y gastábamos un montón en llamadas internacionales cuando viajábamos al exterior”, dijo. Al mismo tiempo, agregó: “Siempre voy a estar en la cancha”.

Mauricio Macri le respondió a Facundo Manes. / Foto: José Hernández

QUÉ DIJO SOBRE FACUNDO MANES

Días atrás Facundo Manes cuestionó en duros términos a Macri al recordar las causas por espionaje.

“A nadie le gusta escuchar cosas calumniosas, pero estoy tranquilo, no me hago cargo del ego de los otros, estoy por las ideas para sacar al país adelante”, le respondió Macri.