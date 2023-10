Los candidatos de Milei no quisieron participar de un debate sobre educación en la UNCuyo

La UNCuyo decidió organizar un debate sobre los proyectos presidenciales para educación y por eso fueron invitados los candidatos a diputados nacionales que participarán en las elecciones del próximo 22 de octubre.

La cita será este miércoles en la Facultad de Educación de la UNCuyo y confirmaron su asistencia Lisandro Nieri (Cambia Mendoza), Martín Aveiro (Unión por la Patria) y Laura Espeche (Frente de Izquierda). También participará la candidata al Parlasur de Hacemos por nuestro país, Mirta Díaz.

En tanto, desde La Libertad Avanza le respondieron a las autoridades universitarias que no participarán “por temas de agenda”. Los candidatos que encabezan la boleta de Javier Milei en Mendoza son Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, ambos dirigentes del Partido Demócrata (PD).

Milei ha generado polémica por su plan de promover vouchers para la educación o la promesa de privatizar el CONICET, lo que podría dar la pauta de que una universidad pública es territorio adverso para ellos. Incluso la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, se manifestó en contra de ambas ideas. En ese marco el presidente del PD, Armando Magistretti, intentó despejar las especulaciones generadas y dijo que decidieron priorizar la campaña territorial antes que el debate.

“No es problema del ámbito donde se realiza, ni los temas que se puedan llegar a tocar. En absoluto. La campaña es corta y tratamos de abarcar territorialmente la provincia con la presencia de los candidatos. Eso les permite tomar contacto directo con los mendocinos para hacerles conocer en forma directa sus propuestas no solamente referidas al tema educación sino también en temas de economía, seguridad, etc. Son otras vías de comunicación”, respondió a Los Andes.

El debate, que estará moderado por el periodista y profesor de la carrera de Comunicación de la UNCuyo, Carlos Hernández, se llevará adelante el miércoles 4 de octubre, a las 19. El encuentro será en el aula Este Oeste de la sede Centro de la Facultad de Educación que se ubica en Sobremonte 81 de la Ciudad de Mendoza.

Además se transmitirá en vivo por streaming a través del Canal de Youtube de la Facultad de Educación: https://www.youtube.com/@FACULTADDEEDUCACIONUNCUYO

Esta iniciativa busca ofrecer una oportunidad para que los candidatos se expresen y detallen sus propuestas en el ámbito de la educación. Además, intentará fomentar la participación ciudadana informada y reflexiva. Se permitirán preguntas formuladas por escrito que estén vinculadas al tema del encuentro, explicaron desde la UNCuyo.

Están invitados todos los espacios políticos que tienen una fórmula presidencial para las elecciones del 22 de octubre. Por eso no fueron incluidos en la cita los aspirantes mendocinos al Congreso por Libres del Sur, que pasaron el filtro de las PASO, pero no así su excandidato presidencial Jesús Escobar.

Modalidad de las exposiciones

Cada representante de cada uno de los espacios políticos con fórmula presidencial tendrá un máximo de cinco minutos para presentar las propuestas educativas planteadas en la plataforma del espacio al que pertenecen. Luego será el turno de las preguntas por escrito que surjan del auditorio, con un tiempo de respuesta de un minuto por candidato para cada pregunta.

Como cierre del debate, se dará la oportunidad de hacer una síntesis final o destacar los puntos que consideren más importantes de sus propuestas educativas.