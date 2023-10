Denuncian que Javier Milei le vendió a Insaurralde sus listas de candidatos en Buenos Aires

Víctor Guzmán, empresario y ex concejal del partido bonaerense de Lomas de Zamora, denunció este martes que el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, le vendió sus listas de candidatos a Martín Insaurralde, dirigente peronista que ahora quedó envuelto en un escándalo político por su viaje a Marbella y que afronta múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito.

“En noviembre del año pasado se reunió la hermana de Milei (Karina) con Martín Insaurralde para armar las listas en Lomas de Zamora. Y cuentan, y dicen, que hubo un número de más de 6 ceros en dólares para que él (por Milei) desistiera del armado de las listas en toda la provincia de Buenos AIres”, aseguró Guzmán.

Seguido, Guzmán dijo que “fueron compradas las listas” de La Libertad Avanza en varios distritos de la provincia de Buenos Aires y que “los corrieron de las listas” a aquellos que no tenían la bendición de Insaurralde. “Esta es la realidad”, remarcó.

En una entrevista con Radio Mitre, Guzmán recordó que durante dos períodos fue concejal por el Partido Justicialista (PJ) en el municipio de Lomas de Zamora, el territorio de Insaurralde (actualmente es intendente en uso de licencia). “No es un municipio más, es un feudo: han cooptado absolutamente todo, desde las entidades de fútbol, las iglesias, sociedades de fomento. Hemos querido hacer reuniones en algunos lugares y no hemos podido, amenazaban a las personas y no nos podíamos reunir. Ellos cercaron Lomas de Zamora, la alambraron para que ninguno pudiera entrar”, graficó.

“Las dádivas son muchas. En estas elecciones se vieron de una manera muy grosera las entregas de cocinas, de lavarropas, todo tipo de electrodomésticos para comprar el voto y la voluntad de la gente”, agregó.

Guzmán indicó que tiene varios comercios gastronómicos en Perú y que allí conoció a dirigentes del entorno de Milei. “Así que empezaron las tratativas con Sebastián Parejas, primer candidato a senador de la provincia de Buenos Aires, quien habló conmigo e hicimos la gestión para lanzar un partido libertario en Perú”, precisó.

“Cuando hago el contacto, el coordinador en Lomas de Zamora me dice: Víctor, sos una persona importante, has sido concejal dos veces, por qué no te sumás al espacio. Él también es peronista, se llama Carlos Fiorentino y ha estado siempre en el PJ”, explicó.

Así, indicó que cerca del cierre de las listas viajó a Buenos Aires y le ofrecieron la primera candidatura a concejal de Lomas de Zamora. “Cuando terminamos de hablar me piden una cantidad de dinero en dólares bastante importante, cosa a la cual yo accedí porque me plantearon que no podían solventar la campaña y la teníamos que pagar nosotros. Ese dinero lo entregué a Carlos Fiorentino, el coordinador reconocido en Lomas de Zamora”, señaló.

Sin embargo, Guzmán dijo que el viernes antes del cierre de las listas, lo llamó “la secretaria de Insaurralde” para preguntarle si era verdad que estaba en la nómina de La Libertad Avanza. “Me agarró un escalofrío porque este señor está acostumbrado a proscribir a las personas y en lo personal siempre ha tenido un encono conmigo”, comentó.

“El día lunes me habían bajado de la lista y habían armado una lista paralela. Esa es la lista de La Libertad Avanza de Javier Milei. Cuáles fueron las explicaciones del coordinador: mirá, esto ya estaba cocinado de antemano”, cerró.

