Hablo Axel Kicillof tras el escándalo de Martín Insaurralde: “Yo no sabía sobre esto”

A pocas horas del estallido del escándalo que involucró al ahora exfuncionario del gobierno de Axel Kicillof, Martín Insaurralde y de la modelo Sofía Clerici, el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló sobre la salida del controvertido político y culpó a los medios de comunicación por la controversia.

En diálogo con Telefe Noticias, el titular del Ejecutivo bonaerense afirmó que “No estaba al tanto, me enteré -como todos- por las redes. Inmediatamente me puse en contacto y a averiguar porque estamos en una época de elecciones y de fake news, y corroboré que este fin de semana estaba acá, en Argentina, pero que eso había ocurrido”.

“Alguien me preguntó ‘cómo no sabía’ y... Macri espiaba a sus funcionarios, es público que los seguía, pero no es mi función ni mi caso”, agregó para arrastrar al macrismo en la excusa por el escándalo.

Kicillof siguió repartiendo culpas y apuntó contra “un sector de la oposición” que tienen “tantas cosas que explicar y no un viaje, sino cosas graves como el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, las causas de Macri, el submarino Ara San Juan.... yo no quiero entrar en esa trinchera, pero como en Juntos por el Cambio están preocupados porque a Bullrich (Patricia) no le está yendo bien -se vio en el debate- entonces están buscando este tipo de cosas para darles una dimensión”.

Sobre la salida de Insaurralde del gobierno, el gobernador aseguró que “Después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente”. En tanto, sobre la disolución de la Jefatura de Gabinete, Kicillof remarcó que dicha cartera “se superpone con funciones de diferentes Ministerios, me parece que la figura no sirve más”.

“Yo creo que se resolvió bien, rápido, y el punto mío es seguir trabajando. No hay que distraerse y el resto de las derivaciones por la gravedad que tienen se van a resolver donde se tengan que resolver”, concluyó.

El domingo por la noche, al término del debate presidencial, Sergio Massa retó en público a Insaurralde. En diálogo con LN+, dijo que “cometió un grave error” y le reclamó que además de la renuncia al Gobierno de la Provincia debía declinar a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora.

El escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

El fin de semana último, la modelo Sofía Clerici difundió imágenes junto a Martín Insaurralde en un yate de lujo en Marbella, España. Las fotos y videos corresponden a un viaje que ambos realizaron en el mes de septiembre y que la propia modelo compartió en sus redes sociales hasta que el escándalo estalló, previo a que borrara el contenido.

Tras la conmoción pública por lo fastuoso del viaje de un funcionario, las sospechas de manejos espurios de fondos públicos, todo en medio de una crisis económica que escala, Insaurralde se vio obligado a renunciar y su equipo de prensa difundió un comunicado en el que el exfuncionario afirmó que “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”.

Ahora, Insaurralde debe enfrentar las múltiples denuncias en su contra que fueron presentadas a la Justicia para que se investiguen los movimientos financieros del ahora ex jefe de Gabinete bonaerense y de su círculo íntimo.

