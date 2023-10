Potasio Río Colorado: con restricciones, arranca la discusión en la Legislatura

El Gobierno Provincial ya envió a la Legislatura provincial el decreto junto con todos los anexos secretos para la ratificación de la transferencia del 88% de las acciones de la mina Potasio Río Colorado a la empresa argentina Minera Aguilar SA (liderada por el empresario José Luis Manzano) y la brasileña ARG. Sin embargo, aún no hay acceso a la prensa de la documentación completa con la firma del contrato entre las partes, que hasta el momento se mantienen confidenciales y los cuales, por ahora, sólo los podrán tener los legisladores a disposición.

El decreto es el 1979, firmada por el gobernador Rodolfo Suárez y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; establece por un lado la ratificación del “proceso de búsqueda de inversiones denominado ‘M&A Andrómeda’” por parte del banco suizo UBS; la venta del 88% de las acciones a Compañía Minera Aguilar Potasio SA; la cesión del 12% restante desde la empresa estatal PRC a Impulsa Mendoza (también estatal); y la aprobación de un memorándum de entendimiento.

No obstante, todo estará condicionado a la ratificación legislativa, de la cual el oficialismo tiene los votos necesarios para hacerlo, pero que buscará de igual manera lograr consensos amplios.

Como se mencionó, el artículo 1 del decreto ratifica todo “el proceso de búsqueda de lnversiones denominado ‘M&A Andrómeda’ y todo lo actuado” por parte del Gobierno Provincial junto con el banco suizo UBS.

En tanto, el artículo 2 aprueba el “acuerdo de compraventa de acciones de PRC SAU a Compañía Minera Aguilar Potasio SA”; así como también “su acuerdo complementario entre la Provincia de Mendoza, representada por Rodolfo Suárez; y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A representada por Ricardo Nicolás Mallo Huergo”.

Por otro lado, el artículo 3 hace referencia al resto de las acciones de la provincia (12%), en la cual se aprueba la “cesión de derechos de acciones de PRC S.A.U. de la Provincia de Mendoza a Impulsa Mendoza Sostenible SA, representada por el Gobernador; e Impulsa Mendoza Sostenible S.A. por Enrique Vaquié, ad referéndum de la Honorable Legislatura, que como ANEXO I integra el presente decreto”.

En tanto, el artículo 4 aprueba el “memorándum de entendimiento, suscripto entre la Provincia de Mendoza representada por el Gobernador, Grupo ARG, y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. que como ANEXO integra el presente decreto”.

Por último, el decreto también remite la norma legal a la Legislatura, que comenzará con su análisis este viernes en comisiones de Hacienda y también Legislación y Asuntos Constitucionales.

Mientras tanto, el proyecto de Ley en la Legislatura tiene sólo un artículo importante, el cual se limita a ratificar el decreto 1979 “emitido por el Gobierno Provincial el día 27 de septiembre de 2023, el que en copia certificada integra la presente ley como Anexo, vinculado con la aprobación del ACUERDO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES DE PRC S.A.U., celebrado entre la Provincia de Mendoza y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. y la CESIÓN DE DERECHOS DE ACCIONES DE PRC S.A.U. a IMPULSA MENDOZA SOSTENIBLE S.A.”.

Acceso restringido

Desde la Cámara de Diputados, donde hoy se encuentra el decreto reglamentario, aseguraron a Los Andes que recibieron tanto el decreto como toda la documentación completa de la firma del contrato entre el Gobierno y las empresas. Sin embargo, no se publicaron con libre acceso los anexos, ya que “sólo los tendrán a su disposición los legisladores”. En tanto, no está resuelto aún si las reuniones de comisiones serán o no a puertas cerradas.

En este sentido, hicieron referencia a un documento que envió la Compañía Minera Aguilar al Poder Ejecutivo, en al cual autorizó la divulgación de datos confidenciales del contrato “con la Legislatura Provincial”, pero no con todo el público en general. Esta medida de la empresa se dio luego que Fiscalía de Estado pidiera al Gobierno que defina claramente los alcances de la cláusula de confidencialidad con la que se hizo el proceso de selección de la empresa.

De hecho, dicho documento marca que Compañía Minera Aguilar Potasio “acepta y reconoce que el Poder Ejecutivo provincial tiene el derecho de compartir el contenido del Contrato con la Legislatura provincial para la obtención de la condición establecida en la cláusula 4.1(a)1 del Contrato y con otros organismos del Gobierno de la Provincia de Mendoza en tanto fuera requerido o necesario”.

Desde el Poder Ejecutivo, mientras tanto, indicaron que la Legislatura ya tiene toda la documentación con los anexos y que los legisladores “tienen desde la primera letra hasta el punto final de lo que se firmó con las empresas”.

Además, sostuvieron que, una vez que la Legislatura ratifique la venta de las acciones, si es que se realiza, “se publicará toda la información en el decreto del Boletín Oficial”.

Las consideraciones del proceso

En los fundamentos generales del decreto, el Gobierno señala que se “aprobó y realizó un Reglamento General de Búsqueda de lnversiones” para el proyecto de sales de potasio ubicado en Malargüe, en el cual “se establecieron los principios y procedimientos atendibles para la búsqueda de socios y/o inversores para el desarrollo, construcción, explotación y comercialización del yacimiento” a través de la contratación del banco de inversiones UBS Securities, “a fin de realizar la búsqueda de inversores”.

Del resumen de todo el procedimiento llevado adelante por UBS, se concluyó que “basado en la información recibida por parte de todos los participantes y tomando en cuenta los requisitos y condiciones establecidos por PRC, la propuesta de Minera Aguilar se alinea mejor a los objetivos de PRC y sus accionistas”.

Como consecuencia del procedimiento, la comisión evaluadora de todo el proyecto sugirió que se transfirieran “el 88% de las acciones a Compañía Minera Aguilar Potasio S.A y el 12% restante a lmpulsa Mendoza Sostenible S.A.”. Esta última es una sociedad constituida por la estatal PRC SAU y Fundación Pro Mendoza.

Sobre este proceso, marcaron en el Gobierno que “resulta a conveniente transferir las acciones de PRC a lmpulsa Mendoza Sostenible, ya que esta sociedad de la que participará la Provincia tiene el ‘knowhow’ suficiente para poder controlar en el Directorio de PRC, las acciones de ésta”.

Por último, indicaron que “la sociedad PRC se transfiere con las propiedades y derechos mineros para la explotación ubicados en la Provincia de Mendoza, donde desea desarrollar un complejo industrial para la producción de cloruro de potasio, según se contempla en la Manifestación General de lmpacto Ambiental y sus modificatorias y la Declaración de lmpacto Ambiental, las cuales se encuentran plenamente vigentes, al igual que la concesión minera, y sin reclamos por parte de la Provincia a Potasio Río Colorado S.A. ni a PRC S.A.U”.