El drama detrás del vidrio: cómo es una Cámara Gesell, donde los niños relatan abusos sexuales y violencia

Desde detrás de ese vidrio espejado pueden escucharse los relatos más dolorosos , incluso difíciles de digerir para quienes están habituados. Del otro lado, una sala luminosa, clara, amigable. Una pared decorada con diseños infantiles y una mesita y sillitas pequeñas en un rincón.

En un año, se triplicó la cantidad de familias que dan un hogar a chicos con derechos vulnerados

Aunque la protagonista es la mesa del tamaño de los adultos , la que está en el centro, donde con una valentía quizás impensada se sientan niños, niñas y adolescentes a contar sus historias, nunca de las que se quieren oír.

Es lo que sucede cuando se realiza una Cámara Gesell , un espacio especialmente conformado para recuperar los relatos de chicos que han sufrido abusos sexuales o violencia infantil. En el marco de esa vulneración de derechos, se busca rescatar sus vivencias, acompañados por un equipo de profesionales en Salud Mental. Este material es una prueba sustancial para la causa judicial.

“ Se cuentan acá cosas que son sencillamente del orden del horror ”, asegura un psicólogo sentado en medio de la sala.

Sólo en el Gran Mendoza, al menos 92 chicos pasan cada mes por las dos cámaras que tiene el Ministerio Público Fiscal. Son más de 4 por día. El número impacta si se piensa que son niños o adolescentes con derechos vulnerados. De ello s, 80 son por abuso sexual y 12 por otras violencias.

Cámara Gesell . Cámara Gesell: el espacio para que niños y adolescentes narren abusos sexuales y violencia infantil a la Justicia. Foto: Ramiro Gómez

Hay otra en el Palacio Judicial, que suma al Gran Mendoza y son en total 9 en toda la provincia, repartidas en las diferentes circunscripciones judiciales. En esta sede hay 12 profesionales, un psiquiatra y el resto psicólogos, que trabajan en equipos de dos. La conversación es observada en el momento por otros participantes a través del vidrio, sobre lo cual, el entrevistado está al tanto. Luego, ese material será estudiado por los expertos que toman en cuenta, no sólo la palabra, sino actitudes y gestos. Dieron como ejemplo, una mueca de asco o una expresión de temor o rechazo que muchas veces comunican lo que las palabras no dicen.

El licenciado Francisco Izura es psicólogo y director del Equipo de abordaje de abuso sexual (E.De A.A.S). El área depende exclusivamente del Ministerio Público Fiscal bajo las directivas del Procurador General Alejandro Gullé. Es quien lidera este tipo de abordaje con un equipo que está en permanente capacitación en temas de procesos periciales.

Es que la cámara, claro, es parte de un proceso mucho más amplio que incluye otras instancias. La entrevista puede extenderse entre 40 minutos y una hora y media, un tiempo en el que aun estos entrenados especialistas sienten fuerte el impacto de lo que escuchan y no pueden no sentirse afectados. Por eso, cada equipo hace sólo una entrevista por día.

“Es agotador, muy estresante”, describe Izura. “Si bien estamos formados en esto y si bien nos dedicamos a esto por años, cada caso es particular y tiene sus propias complejidades”, agrega.

Es que como es imaginable, los relatos son dramáticos, y más para los chicos que deben revivirlos. Y es entonces que Izura asegura: “Se cuentan acá cosas que son sencillamente del orden del horror y nosotros somos seres humanos, que más allá de nuestra especialidad, tenemos que funcionar acá como soporte y amortiguar ese dolor, esa angustia y no salir”.

Luego explica cómo se vive: “No quiere decir que no hagamos el trabajo como lo tenemos que hacer, quiere decir que tenemos que hacer un trabajo sobre nosotros también, para poder soportar un nivel de violencia, de dolor y sufrimiento de un niño que es difícil”.

Y el trabajo no termina ahí, el análisis del material puede llevar hasta una semana.

Por qué se usa la cámara Gesell

El licenciado Izura detalló el funcionamiento intrínseco de esta herramienta: “Una Cámara Gesell es un dispositivo que se constituye de un espacio físico, que consta de un lugar donde se desarrolla una entrevista para investigar un determinado delito y un lugar que está detrás de un espejo donde asisten las partes intervinientes en el proceso. La fiscalía, defensa, asesoría de menores, secretarios y los técnicos que son los que van a operar la Cámara Gesell, porque esto se graba y se filma”. El micrófono en medio de la mesa y la cámara sobre el gran vidrio lo denotan. Del otro lado puede haber usualmente entre 3 y 5 personas.

Cámara Gesell Cámara Gesell: el espacio para que niños y adolescentes narren abusos sexuales y violencia infantil a la Justicia. El licenciado Francisco Izura, psicólogo y director del Equipo de abordaje de abuso sexual (E.De A.A.S) del Ministerio Público Fiscal. Foto: Ramiro Gómez

El objetivo primordial es el resguardo del menor en el ámbito judicial. “Pensamos que es la mejor forma de no revictimizar, por ejemplo, a un niño, que tenga la posibilidad de dar una sola vez su testimonio y ya con eso la Justicia, dispone sin tener que volver a citarlo”, explicó.

En la sala de entrevistas participan equipos de dos personas: son dos psicólogos o un psicólogo y un psiquiatra. El protocolo contempla situaciones excepcionales de apego: “En algunos casos donde los niños prefieren no separarse del papá o de la persona que esté a cargo, se hace ingresar a la persona y se la ubica en un rincón que no tenga contacto visual con el niño”, señaló el director. Aunque, al contrario de lo que puede imaginarse, 99% de los chicos ingresa solo.

La cámara Gesell es parte de un proceso

La Cámara Gesell no es un acto aislado, sino una declaración testimonial con carácter de acto jurídico. Por ello, se implementa una instancia previa indispensable. “Nosotros hacemos una entrevista preliminar para saber si ese niño o esa niña está en condiciones de poder participar en este otro espacio”, especificó Izura. “Vemos en esa entrevista preliminar si tiene aptitud desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de lo emocional como para pasar a esta segunda instancia, que es parte de un proceso de investigación y un proceso de evaluación”.

El niño que llegó hasta allí, sabe perfectamente cual es la situación y el contexto de la conversación. Incluso saben que detrás del vidrio hay gente. “Se le explica que hay una denuncia y se le pregunta si sabe por qué está acá, la mayoría de los chicos nos dicen que sí saben”, describió el profesional sobre la preparación de los menores, cuyas edades van desde aproximadamente dos años y medio y jóvenes hasta antes de los 18 años. El criterio para hacerlo con los más pequeños es que puedan expresarse verbalmente.

Cámara Gesell Cámara Gesell: el espacio para que niños y adolescentes narren abusos sexuales y violencia infantil a la Justicia. Foto: Ramiro Gómez

Respecto a la ambientación del lugar, el psicólogo apuntó que se trata de que sea un espacio adecuado, pero que no disperse la atención, sobre todo si los chicos son muy chiquitos. Por eso no hay juguetes. Hay una pizarra, aunque la ilustración se usa muy poco en esta instancia, quizás cuando se le pide al chico hacer una especie de croquis de dónde y cómo se vivió una situación, aunque generalmente se le pasa un papel para que lo haga.

Posteriormente, existen otras instancias del proceso pericial donde los dibujos sí se evalúan detalladamente.

La cámara Gesell puede hacerse una sola vez

El especialista explicó que no en todos los casos que involucran menores en este tipo de delitos se hace la cámara, aunque sí es la condición inevitable para tomarles declaración testimonial.

El abordaje está guiado por un protocolo para poder direccionar esa entrevista en la búsqueda de la información que necesita la fiscalía: ¿Dónde se dio la situación? ¿De qué manera pasó? ¿Cuándo pasó la situación que se denuncia?

Si bien el dispositivo está diseñado para la niñez y adolescencia ante delitos de abuso sexual y violencia, existen excepciones. “Eventualmente hemos tenido que usarla en casos de personas adultas con alguna discapacidad”, precisó Izura.

La cámara es un acto único. Por eso, en la entrevista previa se indaga sobre otro tipo de situaciones como el estado psicológico, la situación familiar, el contexto del chico, la capacidad cognitiva. Luego, se hace una entrevista posterior que incluso pueden ser varias.

Delitos en aumento y desintegración social

El volumen de casos que ingresa al sistema judicial muestra una tendencia creciente y el director reconoce el aumento, sobre todo en abusos sexuales. “Vemos que en las distintas circunscripciones hay casos pendientes para dar turno”, alertó Izura.

Para dimensionar el crecimiento de la demanda y de la estructura, el profesional apuntó que en 9 años se sextuplicó la cantidad de integrantes del equipo: “Empezamos a trabajar en 2017 y éramos 4 personas para toda la provincia (...) hoy tenemos entre 23 y 26 profesionales, siempre psicólogos y psiquiatras”.

Al analizar las causas profundas de este incremento de la violencia y los abusos contra las infancias, el especialista esbozó una lectura institucional y social compleja. “Hay una caída de ciertos parámetros que han funcionado como diques de contención y como mecanismo de protección en tanto las instituciones representan alguna autoridad”, planteó y dijo que si no contenían al menos ofrecían herramientas para regular ciertos fenómenos sociales. “Todo eso se ha ido desmoronando”, observó.